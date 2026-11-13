¿Censura a poemario del Estallido? Ministerio deja en “revisión” obra ganadora de Premio Literario

Este martes el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer las obras ganadoras de los Premios Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales 2026. Sin embargo, este año el género Poesía no estuvo en los anuncios. Dos días después, la poeta Verónica Jiménez aseguró haber obtenido el primer lugar por su libro “Persona sin identificar” y pidió que se reconociera el resultado.

“Soy la legítima ganadora del primer lugar del Premio Mejores Obras Literarias Publicadas en categoría poesía. Sinceramente espero que el ministerio reconozca el fallo a la brevedad y no siga argumentando que aún están en proceso de evaluación”, escribió a través de su cuenta de Instagram. En octubre de 2025, la poeta presentó por primera vez su libro “Persona sin identificar” en Valparaíso, después estuvo en la Furia del Libro en Santiago. “Mi libro está dedicado a las víctimas del estallido social”, explicó la autora.

“Los nombra para rescatarlos de la frivolidad del comentario infame y situarlos en el territorio de la poesía, un espacio profundamente humano y veraz. ¿A quién podría incomodar ese gesto? Sin embargo, la poesía incomoda porque es tremendamente libre”, expresó a El Mostrador. </ En tanto, desde el Ministerio de las Culturas señalan que los resultados del Premio de Publicaciones Digitales 2026 y del Premio Mejores Obras Literarias de Autores Nacionales 2026, en sus categorías Poesía Publicada y Poesía Inédita, se encuentran actualmente en proceso de evaluación y selección.

Sin embargo, Jiménez cuestiona la versión entregada por la cartera. “No me explico esto que ocurrió con poesía, y con mi libro en particular, más que como un intento de censura, o como una chacota muy torpe de alguien jugando a ser juez por encima del jurado”, sostuvo. Antes de la publicación oficial de los resultados, la poeta consultó por el retraso en la publicación de los resultados con el objetivo de escribir un artículo periodístico y fue en el proceso de investigación que se entero que los jurados de Poesía Publicada y Poesía Inédita ya habían emitido sus fallos en septiembre y que ella era la ganadora.

“Como periodista, usé formas indirectas para recabar información. Así descubrí que ambos premios se habían fallado y que existían actas con los nombres de los ganadores. Fue sorprendente encontrarme con que la Secretaría del Fondo del Libro había decidido anular el proceso luego de los fallos de los jurados y repetirlo, pero sin ellos, algo insólito y que contraviene las bases del concurso. Entonces supe que yo era la ganadora en poesía publicada. Cuando vi que el ministerio exponía en redes sociales que el premio aún estaba en evaluación, decidí hacer una defensa pública del veredicto a través de esas mismas redes”, expresó. En la misma línea, tras su publicación en redes sociales, Milagros Abalo y Gastón Carrasco, dos de los cinco integrantes del jurado del concurso, publicaron un comunicado donde confirmaron que el primer lugar del concurso en la categoría de Poesía Publicada fue otorgado a la obra “Persona sin identificar” “mediante un proceso de deliberación que concluyó con un veredicto definitivo, formalizado en un acto”, señala el comunicado.

“Tiempo después de concluido el proceso se nos informó que esta decisión sería anulada por razones de carácter formal, ante lo cual los que aquí suscribimos manifestamos nuestro tajante desacuerdo con esta medida y expresamos nuestra plena disposición a revisar las obras que por motivos administrativos, no habían sido incorporadas al proceso de evaluación”, agrega la declaración.

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La autora califica la situación de insólita. “Es el Ministerio de Cultura el que debe explicar porque se transgredieron las bases de un concurso que siempre ha operado según lo establecido. Este es un concurso de gran convocatoria, en el que participan autores de todo el país, sin necesidad de patrocinios. Son las obras las que compiten, son leídas atentamente por jurados calificados, se hace una selección, que considera al menos una terna, y luego se emite un veredicto unánime. Las actuaciones de los jurados son solemnes e inapelables”,

La respuesta del Ministerio de las Culturas

Pese a la autoproclamación de Jiménez, desde el Ministerio de las Culturas aseguran que no existen ganadores hasta que la resolución exenta correspondiente se encuentre totalmente tramitada. “Esto se debe a la acogida de recursos de reposición presentados durante el proceso de evaluación, lo que hizo necesario rectificar el procedimiento e incorporar tres postulaciones adicionales a dicha etapa. Asimismo, atendidos los fundamentos de la rectificación del procedimiento, se dispuso la designación de nuevos jurados, con el propósito de resguardar las garantías de objetividad e imparcialidad del proceso. Esta medida busca resguardar la transparencia del proceso y garantizar que todas las postulaciones admisibles sean consideradas y evaluadas en condiciones de equidad”, explicaron desde el MINCAP. “En consecuencia, la determinación de los ganadores solo podrá efectuarse una vez que los jurados hayan concluido la evaluación y deliberación de la totalidad de las obras admisibles”, agregaron. Además, señalaron que los jurados deben mantener la debida confidencialidad y reserva respecto de las postulaciones, los antecedentes revisados, las deliberaciones y los eventuales resultados, de acuerdo con las obligaciones establecidas en las bases y en sus respectivos contratos. “No corresponde anticipar, confirmar ni divulgar posibles resultados antes de que el procedimiento se encuentre formalmente concluido”, aseguraron.