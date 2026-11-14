Mujer violada por Jeffrey Epstein acusa a jefe de su agencia de modelos de ponerla en peligro

Una mujer violada por Jeffrey Epstein asegura que el jefe de la agencia de modelos que la representaba la puso en peligro al enviarla a dos sesiones de fotos en la casa de Florida del delincuente sexual convicto.

En aquel momento, en 2009, Epstein estaba cumpliendo una condena de cárcel por delitos sexuales contra una menor, pero se le permitía trabajar a diario desde su casa.

“El trabajo de mi agencia era protegerme, y fallaron. De hecho, me pusieron en peligro. Y por eso, deberían rendir cuentas”, le dice al Servicio Mundial de la BBC.

Roza tenía 18 años cuando la filial estadounidense de MC2 Model Management la envió por primera vez a la casa de Epstein en Palm Beach, apenas un mes después de haber llegado a EE.UU. procedente de Uzbekistán.

El entonces presidente de MC2 en EE.UU., Jeff Fuller, dirige ahora otra agencia de modelos estadounidense llamada The Source Models.

“Mi agencia sabía exactamente dónde estaba. Así que Jeff sabía exactamente adónde iba”, señala Roza.

Ella nos muestra un extracto de gastos que sugiere que el propio Fuller reservó su vuelo de regreso a casa desde Palm Beach, tras su segunda sesión de fotos en la casa de Epstein.

Fuller ha indicado en el pasado desconocer que Roza iba a ir a la casa de Epstein.

Según ella, las sesiones fotográficas la llevaron a ser contratada como asistente de Epstein.

Otras sobrevivientes han explicado cómo el financiero utilizó la contratación de asistentes como una elaborada estratagema para poder seguir abusando de mujeres jóvenes.

Roza cuenta que Epstein procedió a violarla sistemáticamente.

Donación de US$1 millón

Fuller no dio su versión de los hechos ante la consulta de la BBC.

Anteriormente, había manifestado que desconocía que Roza estuviera siendo víctima de abusos.

A través de los documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., descubrimos que 10 modelos de MC2 se reunieron o mantuvieron comunicación con Epstein después de su condena.

Los archivos también muestran que Epstein donó US$1 millón a MC2 en 2005, a pesar de que los propietarios de la agencia le dijeron a una publicación estadounidense dos años más tarde que Epstein no tenía ninguna relación con su empresa.

El testimonio compartido con BBC Eye también plantea interrogantes sobre el papel desempeñado por otras dos personas que estaban activas en la industria del modelaje y que, según los archivos del Departamento de Justicia, tenían relaciones estrechas con Epstein: el exagente Ramsey Elkholy y la directora de agencia Faith Kates.

Una declaración del Departamento de Justicia del año pasado, en la que se señalaba que no se habían encontrado pruebas que justificaran una mayor investigación contra “terceros no acusados”, está siendo cuestionada ahora por Zellnor Myrie, senador del Congreso del estado de Nueva York.

Myrie presentó un proyecto de ley contra la trata de personas con fines sexuales para otorgar a la policía mayores poderes para investigar a los presuntos cómplices de Epstein.

Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, organización que lucha por una mayor protección para las modelos en EE.UU., lo aprueba.

“A menudo, [las agencias de modelos] son el problema. Son el nexo entre la modelo y estos hombres depredadores”, sostiene.

Una estrecha relación

Roza asegura que la persona que estaba detrás de la cámara en las sesiones de fotos a las que MC2 la envió no era una fotógrafa profesional, sino la novia de Epstein en aquel momento, Nadia Marcinko.

Roza describe la situación como “extraña” porque “no había estilista” y señala que las fotos nunca se utilizaron.

Desde entonces, está convencida de que las sesiones fotográficas fueron orquestadas por Epstein y MC2.

Un correo electrónico que se encuentra en los archivos del Departamento de Justicia, enviado por Fuller a Epstein, deja clara la estrecha relación entre la agencia y el financiero.

“Si no hubiera sido por ti, la habríamos despedido hace meses”, escribe Fuller sobre otra modelo en marzo de 2012. “Y yo tendría cuidado, porque ella va chismeando”, añade.

Un mes después del segundo arresto de Epstein en 2019, la filial estadounidense de MC2 se disolvió y Fuller abrió una nueva agencia, The Source Models, que aún sigue en funcionamiento.

La BBC descubrió que 50 modelos de MC2 fueron transferidas a su nueva agencia.

Solicitamos a The Source Models que comentara nuestros hallazgos, pero no obtuvimos respuesta.

Las agencias de modelos fueron útiles para Epstein, afirma Sigrid McCawley, la abogada principal de más de 100 víctimas de Epstein.

“Epstein le dijo a mucha gente que quería tres chicas diferentes al día. Piensen en esas cifras (…) Los reclutadores [de modelos] eran fundamentales porque eran ellos quienes identificaban el tipo de mujer que le gustaba a Epstein”.

En el caso del exagente Ramsey Elkholy, BBC Eye descubrió que intentó poner en contacto a 34 mujeres con Epstein, incluida una joven de 18 años que todavía estaba en el colegio.

La experiencia de una de las mujeres pone de manifiesto cómo las asistentes eran cooptadas e incorporadas a la estructura del abuso.

Según los archivos del Departamento de Justicia, Elkholy le sugirió a Epstein que una de las asistentes del financiero se hiciera amiga de esta mujer antes de presentársela a Epstein.

Hablamos con esa mujer y reveló que en su primer encuentro con Epstein, cuando tenía 19 años, él abusó sexualmente de ella en su casa de Nueva York.

En respuesta a los señalamientos, Ramsey Elkholy declaró a la BBC: “Rechazo categóricamente cualquier acusación de que supiera o facilitara abusos de cualquier tipo (…) En aquel momento, no tenía conocimiento de ningún abuso y solo conocía su propia versión [la de Epstein] sobre su caso [legal] de 2008, en la que erróneamente creí”.

“Los registros y los informes publicados demuestran que las mujeres a menudo eran manipuladas por otras mujeres de su círculo íntimo. Yo nunca formé parte de ese círculo, ni participé en ninguna actividad de ese tipo (…) mi intención era ayudar a las modelos a encontrar oportunidades profesionales presentándolas a una persona con excelentes contactos”, continuó.

La abogada Sigrid McCawley asevera que estas asistentes femeninas no habrían tenido “ninguna opción” en la forma en la que se comportaron.

“Estas jóvenes sobrevivientes sufrían abusos con regularidad. Su sustento estaba en peligro (…) Tenían que hacer lo que les ordenaban”, afirma.

“Nos ha quedado un trauma profundo”

Otra modelo con la que hemos hablado, Simona (nombre ficticio), de Europa del Este, nos contó que Epstein la violó más de 200 veces.

“La gente cree que ganamos algo, que aceptamos este abuso para obtener algún beneficio, ya sea económico o de influencia, pero no es cierto. Nos ha quedado un trauma profundo”, dice Simona.

Según cuenta, la primera vez que conoció al financiero, a los 20 años, ya tenía contrato con una agencia de modelos en Nueva York, y él se ofreció a presentarle a su “buena” amiga Faith Kates.

En aquel momento, Kates era la directora de Next Management, una de las agencias de modelos más grandes del mundo. Dejó ese puesto ejecutivo en diciembre del año pasado, pero legalmente sigue figurando como directora de la empresa.

Simona recuerda que, en esa reunión, Kates le sugirió que se sometiera a una cirugía plástica y le envió los datos de un cirujano a Epstein.

Tras su encuentro con Kates, Epstein la convenció para que dejara de ser modelo, relata Simona.

Y al igual que Roza y otras de sus víctimas, se convirtió en su asistente.

Ella afirma que él la violó y controló todos los aspectos de su vida durante casi dos años.

Los archivos del Departamento de Justicia muestran que Epstein le pidió a Kates que se reuniera con otras cinco modelos, aunque no está claro cuántas de estas reuniones tuvieron lugar.

Los abogados de Faith Kates declararon a la BBC: “Jeffrey Epstein era un maestro de la manipulación (…) Kates fue una de las personas que Epstein engañó gravemente. Si hubiera sabido entonces lo que ella —y todos los demás— saben ahora, jamás se habría relacionado con él”.

Los letrados añadieron que ella nunca le había pedido a una modelo que se sometiera a una cirugía plástica.

Nos pusimos en contacto con Next Management para obtener comentarios, pero no respondieron.

“Cuando este proyecto se convierta en ley, si eres un individuo que estaba liderando una agencia y estabas enviando modelos a Epstein, y sabías lo que Epstein estaba haciendo, o deberías haber sabido lo que estaba haciendo, tendrás que rendir cuentas”, sostuvo Myrie sobre su iniciativa.

Roza espera que al compartir su historia anime a otras a denunciar.

“Hay muchísimas sobrevivientes que nunca hablan porque les da miedo. Así que a todas mis hermanas sobrevivientes… ya me conocen. Saben mi nombre. Les digo: ¡Pónganse en contacto conmigo!”