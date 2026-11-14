La Casa Blanca confirma una cumbre inédita entre Trump, Xi y Putin

La Casa Blanca confirmó este viernes la celebración de una cumbre inédita entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en China, en la que abordarán la guerra en Oriente Medio pero dejarán fuera el conflicto en Ucrania. El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, para el que Trump se había mostrado dispuesto y sobre el que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sur de China.

El evento marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022, poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska. Tampoco está previsto que Trump se reúna a solas con Putin, a diferencia de Xi, con quien almorzará el jueves. Ni Pekín ni Moscú han confirmado por el momento el encuentro, y en las últimas semanas se han limitado a mencionar conversaciones al respecto.

A los líderes de estas tres potencias nucleares no les faltarán temas sobre la mesa durante una cumbre que promete dejar una foto histórica, aunque los expertos ven poco probable que arroje resultados concretos. “El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró el viernes por la noche a la prensa Olivia Wales, una portavoz de la Casa Blanca.

Irán y el Estrecho de Ormuz sobre la mesa

“Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin”, añadió un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato. La Casa Blanca declinó responder directamente a las preguntas sobre la retórica de Trump respecto a Irán tras las elecciones de medio mandato.

No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que el enfoque de Trump está provocando el colapso de la economía iraní. “El daño económico que estamos infligiendo a ese régimen es tan grande que no hace falta recurrir a una acción militar, ya que los hemos debilitado enormemente”, afirmó Rubio el viernes por la noche durante un discurso ante la Federalist Society.

Para Ucrania ya hay otra negociación abierta

Sin embargo, la cuestión de Ucrania no parece estar en la agenda de la reunión. Washington tiene “otra vía” de negociaciones con Kiev y Moscú, añadió. “China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”, agregó, en referencia a las conversaciones que enviados estadounidenses han mantenido en los últimos días con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Reunidos el viernes en una cumbre en Dublín, los líderes europeos acordaron acudir representados por cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia) y por delegados de la Unión Europea. “Por primera vez, en las próximas semanas habrá conversaciones de paz concretas en las que los europeos estarán representados”, celebró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien lanzó una advertencia a Estados Unidos antes del viaje de Trump a Shenzhen: “Por favor, nada de sorpresas”.

El jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, acompañará a Trump en su viaje a China, pero no participará en la reunión con Xi y Putin, señalaron los funcionarios.