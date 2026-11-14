Persecución policial en Pudahuel termina con cuatro detenidos y cuatro carabineros heridos

Una persecución policial registrada durante la madrugada de este sábado en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, terminó con cuatro sujetos detenidos y cuatro funcionarios de Carabineros lesionados, luego de que dos vehículos policiales colisionaran mientras participaban en el procedimiento.

El operativo comenzó cuando personal de la 55ª Comisaría de Pudahuel realizaba un patrullaje preventivo y sorprendió a cuatro individuos que intimidaban con armas de fuego al conductor de un automóvil.

“Durante el transcurso de la madrugada, personal de la 55 Comisaría de Pudahuel, durante un patrullaje preventivo divisa a cuatro antisociales que intimidaban con armas de fuego al conductor de un vehículo Station”, explicó el teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente.

Al advertir la presencia de Carabineros, los sospechosos huyeron en el vehículo en el que se movilizaban, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la comuna.

El seguimiento terminó en la intersección de avenida San Pablo con Teniente Cruz, donde los funcionarios lograron interceptar a los ocupantes del automóvil.

“En dicho lugar el personal policial logró la detención de los cuatro antisociales y la recuperación de un arma de fuego asociada a este delito”, precisó Narváez.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el operativo, otros funcionarios de Carabineros que se trasladaban por avenida San Pablo para colaborar con la detención protagonizaron un accidente de tránsito.

Por causas que deberán ser esclarecidas, el vehículo en el que viajaban impactó contra otro automóvil policial que participaba en el procedimiento.

La colisión dejó a cuatro carabineros con lesiones de diversa consideración, dos de ellos de carácter grave, según informó el teniente Narváez.

Los cuatro sospechosos detenidos quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

En tanto, Carabineros continúa desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho que originó la persecución y determinar cómo ocurrió el accidente de tránsito que dejó a los cuatro funcionarios lesionados.