Suplementos y diabetes: cuándo son necesarios y qué dice la ciencia sobre sus beneficios

Hay una creciente oferta de suplementos alimenticios que prometen contribuir al bienestar y al cuidado de la salud. Sin embargo, ¿qué tan necesarios son para quienes viven con diabetes?

La diabetes se produce cuando el organismo no genera suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente. En la diabetes tipo 1, la administración de esta hormona es indispensable, mientras que en la tipo 2, la más frecuente, existe una alteración en su utilización que puede acompañarse de una disminución progresiva de su producción.

Mantener niveles elevados de glucosa durante períodos prolongados aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas y visuales.

Los estándares de atención de la Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) para 2026 no recomiendan el consumo de vitaminas, minerales ni productos herbales con el propósito de mejorar el control glucémico, aunque reconocen que existen situaciones particulares en las que la suplementación puede estar indicada.

“Nos llegan muchas consultas de personas que quieren sumar un suplemento por su cuenta. Lo primero es conversarlo con el médico, porque algunos pueden interactuar con los medicamentos que ya toman. Bien indicado, un suplemento ayuda a cubrir un déficit, pero no reemplaza el tratamiento”, explica Carla Cifuentes, químico farmacéutica y gerente comercial y marketing Farma de Empresas SB.

Cuatro nutrientes: ¿cuándo tiene sentido suplementar?

La necesidad de incorporar suplementos depende de factores como la alimentación, la edad, los medicamentos utilizados y la existencia de deficiencias nutricionales u otras enfermedades.

1. Vitamina D: fundamental para la salud ósea

La vitamina D cumple un papel esencial en la absorción del calcio, la salud ósea y el funcionamiento muscular e inmunitario.

Aunque diversas investigaciones han estudiado su relación con el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, los resultados son contradictorios. Por ello, las recomendaciones clínicas de la ADA para 2026 no respaldan su suplementación generalizada en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que no presentan una deficiencia.

Su consumo puede estar indicado cuando existe un déficit u otra condición clínica que lo justifique.

2. Magnesio: un mineral esencial para el metabolismo

El magnesio participa en el funcionamiento muscular y nervioso, la producción de energía y el metabolismo de la glucosa. Está presente en legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales y verduras de hojas verdes.

En el mercado existen distintas presentaciones, como citrato, óxido o bisglicinato de magnesio, con diferencias en su absorción y tolerancia digestiva.

Sin embargo, la evidencia disponible no respalda su suplementación rutinaria para mejorar el control de la diabetes. Las personas con alteraciones en la función renal deben tener especial precaución, debido a las dificultades que pueden presentar para eliminar el exceso de este mineral.

3. Vitamina B12: especial atención a quienes utilizan metformina

La vitamina B12 interviene en la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento del sistema nervioso y la síntesis de ADN. Se encuentra principalmente en carnes, pescados, huevos y productos lácteos.

La metformina, uno de los medicamentos más utilizados para tratar la diabetes tipo 2, puede disminuir su absorción y favorecer una deficiencia.

Este déficit puede manifestarse mediante cansancio, anemia, debilidad, hormigueo o alteraciones de la sensibilidad en las extremidades. Algunos de estos síntomas pueden confundirse con los de la neuropatía diabética.

Por esta razón, la ADA recomienda considerar la evaluación periódica de los niveles de vitamina B12 en quienes utilizan metformina, especialmente si presentan anemia o neuropatía periférica.

Si se detecta una deficiencia, el profesional tratante puede indicar suplementación, sin que ello implique suspender el tratamiento de la diabetes.

4. Omega-3: salud cardiovascular e indicaciones específicas

Los ácidos grasos omega-3, especialmente el EPA y el DHA, presentes en pescados como el jurel, las sardinas y el salmón, han sido ampliamente estudiados por su relación con la salud cardiovascular.

Sin embargo, los beneficios del consumo de pescado no son necesariamente equivalentes a los obtenidos mediante suplementos de aceite de pescado.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos señala que las investigaciones sobre sus efectos en el control de la diabetes han arrojado resultados contradictorios.

Una situación diferente ocurre en pacientes con niveles elevados de triglicéridos, para quienes existen formulaciones farmacológicas de omega-3 que pueden ser indicadas como parte del tratamiento. Estas no son equivalentes a los suplementos alimenticios disponibles comercialmente.

Asimismo, quienes utilizan anticoagulantes u otros medicamentos que afectan la coagulación deben consultar a su médico antes de incorporar estos productos.

Los riesgos de consumir suplementos sin supervisión

La amplia disponibilidad de vitaminas, minerales y productos naturales puede generar la percepción de que son inocuos. Sin embargo, su consumo puede provocar efectos adversos e interacciones con medicamentos.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos advierte que se han registrado casos de daño renal asociados al consumo de determinados suplementos, un antecedente especialmente relevante para las personas con diabetes.

Las dosis elevadas de magnesio, por ejemplo, pueden provocar diarrea y molestias abdominales, mientras que el exceso de vitamina D puede aumentar los niveles de calcio en la sangre y afectar la función renal.

También existen productos que incorporan ingredientes como cromo, canela, cúrcuma o aloe vera y se promocionan como alternativas para regular la glucosa. Sin embargo, la evidencia disponible no permite recomendar su utilización rutinaria con este propósito.

Por eso las recomendaciones internacionales para el manejo de la diabetes ponen el énfasis en una alimentación equilibrada, adaptada a las necesidades de cada persona.

¿Qué considerar antes de comprar un suplemento?

Catalina Burgos, nutricionista de Munocal Chile, señala que es fundamental contar con información sobre la evidencia científica, la formulación y las cantidades presentes en cada producto.

“Las personas deben ser evaluadas para determinar si requieren suplementación, ya que no todas necesitan los mismos productos ni las mismas cantidades”, sostiene.

Antes de incorporar un suplemento, es recomendable:

Identificar una necesidad concreta: determinar si existe una deficiencia nutricional o una condición clínica que justifique su consumo.

determinar si existe una deficiencia nutricional o una condición clínica que justifique su consumo. Consultar a un profesional de la salud: especialmente si se utilizan medicamentos o existen otras enfermedades.

especialmente si se utilizan medicamentos o existen otras enfermedades. Revisar la composición y las dosis: evitar la duplicación de nutrientes al consumir varios productos.

evitar la duplicación de nutrientes al consumir varios productos. Evaluar el respaldo científico: distinguir entre beneficios comprobados y afirmaciones comerciales.

Los suplementos pueden tener un lugar en el cuidado integral de las personas con diabetes, siempre que respondan a una necesidad individual. La prioridad sigue siendo el diagnóstico oportuno, una alimentación saludable, la actividad física y el acceso a tratamientos y controles médicos que permitan prevenir las complicaciones de la enfermedad.