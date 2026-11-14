Ciencia sin química: Lincolao y Rossi suman otro round por despidos que desataron nuevo conflicto

Una nueva controversia profundiza las tensiones al interior del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Esta vez, la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi volvieron a quedar enfrentadas luego de que se concretaran tres despidos en la cartera sin que esta última fuera informada previamente, pese a encontrarse ejerciendo como ministra subrogante.

El episodio ocurrió mientras Lincolao permanece en Estados Unidos, desde donde habría instruido las desvinculaciones de Agustina Gonzáles, Tomás Rivero y Magdalena Calcagni.

La decisión provocó una reacción de Rossi, quien manifestó su desacuerdo mediante un correo electrónico enviado a los colaboradores del ministerio a las 18:00 horas del viernes.

El mensaje llevaba por asunto “Despidos sin mi autorización ni visión” y cuestionaba tanto la decisión como el procedimiento utilizado para concretarla.

“El día de hoy me enteré en el mismo momento de la desvinculación de Agustina Gonzáles, Tomás Rivero y Magdalena Calcagni. Si bien estoy hoy como ministra (s), me hubiese gustado que me lo hubiesen informado, comunicado anteriormente”, expresó la subsecretaria.

En el mismo correo, Rossi dejó constancia de su rechazo a las desvinculaciones y anticipó que abordaría sus diferencias con los demás integrantes del equipo durante la siguiente semana.

“Dejo aquí escrito que no estoy de acuerdo con esta decisión por varias razones que podemos conversar el lunes. Además de ello, considero que la forma fue poco ética y creo que hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de personas”, agregó.

La subsecretaria también lamentó que no se considerara su opinión antes de adoptar decisiones que afectan al personal de la institución, especialmente mientras ejerce temporalmente la conducción del ministerio.

El episodio se produce en medio de las diferencias que ya existían entre Lincolao y Rossi, una situación que había motivado la intervención de La Moneda en la cartera.

Según fuentes citadas por Radio Bío Bío, la ministra tenía previsto regresar a Chile el jueves, pero modificó su itinerario y postergó su retorno hasta el martes.

Las mismas fuentes señalaron que Lincolao suele encontrarse fuera del ministerio cuando se realizan reducciones de personal.

Aunque las desvinculaciones habrían sido instruidas por la ministra, los documentos fueron firmados por Carolina Calvo, quien ejercía como subsecretaria subrogante.

Calvo se incorporó a principios de noviembre al Ministerio de Ciencia con el objetivo de intervenir en el conflicto existente entre Lincolao y Rossi.

De esta manera, la decisión de despedir a tres funcionarios volvió a dejar en evidencia las diferencias entre las principales autoridades de la cartera, ahora con un cuestionamiento explícito de la subsecretaria sobre la falta de comunicación interna y la forma en que se ejecutaron las desvinculaciones.

Sin química

El episodio suma un nuevo capítulo a las tensiones que mantienen enfrentadas a las dos principales autoridades del Ministerio de Ciencia. A fines de octubre, la crisis escaló hasta La Moneda, que decidió intervenir en la cartera mediante la incorporación de Carolina Calvo, en medio de acusaciones cruzadas, disputas administrativas y desvinculaciones de funcionarios.

Entre los antecedentes del conflicto se encuentran los despidos de Hernán Tello, jefe de comunicaciones, y Nicolás Fuenzalida, asesor cercano a Rossi. Según los antecedentes publicados por El Mostrador, desde el entorno de la subsecretaria sostuvieron que esas decisiones la dejaron prácticamente sin equipo propio y limitaron su capacidad de gestión.

Las diferencias también alcanzaron el manejo presupuestario. Lincolao habría retenido documentación por sospechas de filtraciones internas, mientras Rossi habría debido insistir durante cuatro días para acceder a los antecedentes. A ello se sumaron cuestionamientos cruzados por la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de compromisos institucionales.

La controversia incluyó una denuncia por Ley Karin contra Rossi, presentada por un funcionario cercano a Lincolao, por presuntos tratos vejatorios y conducta errática. En paralelo, la subsecretaria había transmitido a cercanos que su continuidad en el cargo dependía de cambios en el funcionamiento del ministerio.

El conflicto recuerda, además, la salida del anterior subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, quien dejó el Gobierno en mayo tras diferencias con Lincolao por un plan de desvinculaciones. Araos aseguró que existió una instrucción para preparar despidos masivos, contradiciendo la versión pública de la ministra. La disputa incluso tuvo como antecedente una reunión en La Moneda con el Segundo Piso, donde se habría abordado un plan para reducir significativamente la dotación del ministerio.