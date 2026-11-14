León XIV cumple su promesa: regresa a Chiclayo para coronar a Virgen Inmaculada “en su catedral”

Aunque se sabía que este sábado el papa León XIV iba a celebrar un breve acto para coronar a la Virgen Inmaculada, patrona de la Diócesis de Chiclayo, la antigua diócesis que el pontífice dirigió por ocho años en Perú, los chiclayanos de todas formas salieron en masa a la plaza central y sus alrededores para ver a su antiguo obispo “en su catedral”.

El papa, llegó puntual, minutos antes de las 8:00 hora local (13:00 GMT), a la amarilla Catedral Santa María de Chiclayo donde lo esperaban unas 15.000 personas que abarrotaban la plaza principal de esta ciudad de la costa norte de Perú, situada a unos 700 kilómetros de la capital Lima.

Entre una multitud y vítores de ‘papa León’, el pontífice saludó a su antigua ciudad y entró a la catedral, donde lo esperaban cientos de personas, luego, se subió a un estrado colocado en el atrio de la iglesia para enunciar una oración a la virgen, bendecir y coronar la imagen para la emoción de los chiclayanos.

“Queridos hermanos y hermanas, con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, y ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo”, dijo el papa.

“Siempre tocará corazón, es algo maravilloso, ver a nuestro papa, quien fue nuestro obispo, regresar a su ciudad y hablarnos con este carisma de siempre, con esta cercanía, la verdad es que muy contentos y emocionados sinceramente”, dijo a EFE Ana Rojas tras la ceremonia.

Como miles de personas no pudieron acceder a la plaza, vieron la coronación a través de retransmisiones en directo desde sus teléfonos y hacían fotos a las pantallas gigantes instaladas en los alrededores.

“Es un descanso para el alma”

Lili llevaba en la plaza de la catedral desde las 20:00 hora local (1:00 GMT) de la noche de este viernes, y tras la ceremonia expresó que estos días del papa en su ciudad están siendo “maravillosos” porque “ha sacado todo lo malo y ha venido todo lo bueno, como un descanso para el alma”.

El fuerte vínculo de Robert Prevost con esta tierra se plasma en las infinitas historias que los chiclayanos cuentan del sumo pontífice, estadounidense de nacimiento, pero peruano de corazón, al adquirir la nacionalidad peruana en 2015 y acumular más de veinte años en el país andino que marcaron su labor pastoral.

“Me acuerdo que estaba en un taxi y el taxista dijo, ‘he escuchado, señorita, que hay un nuevo papa y es peruano’ y yo me preguntaba cuál podría ser y recordé que Prevost había ido a Roma.

Entonces, el único peruano que podía ser era él y cuando vi la imagen me emocioné, realmente me puse a llorar en el taxi”, dice Luz en la plaza donde se ubica la catedral.

Tras la ceremonia, miles de chiclayanos lo acompañaron en las calles, que lucen carteles de todo tipo con el rostro del papa, hacia la base aérea militar donde partió en helicóptero hacia Santa Cruz, en la región de Cajamarca, y que también pertenece a la Diócesis de Chiclayo.

Esta tarde, Prevost viajará a la localidad de Zaña, a una hora de Chiclayo, donde celebrará la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, santo español que murió en este pueblo y que tenía el mismo espíritu misionero que León XIV.