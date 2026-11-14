¡Hola! Ahora sí que empezó el calor y va llegando mi época favorita del año: el verano. ¡Por fin!

Este fin de semana se celebra una nueva edición de la Noche de los Museos, con más de 600 panoramas en todo Chile, para todos los gustos.

Además habrá una nueva edición de la Feria Internacional del Comic (FIC), hasta el domingo, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Finis Terrae (Pedro de Valdivia 1224, Providencia), con más de 80 artistas, 20 editoriales, 40 charlas y lanzamientos.

Este sábado, también, Peñalolén tendrá su primer Festival Peña Suena, con Manuel García, Jordan y Megapuesta gratis en el Centro Cultural Chimkowe.

Asimismo, este viernes partió la 45.ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA 2026). El evento se desarrollará hasta el 22 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Y como Santiago no es Chile, entre el 17 y el 22 de noviembre se desarrollará el Festival de Cine y Música Arica Nativa, con más de 80 películas, bandas de bronce, charangos y baile.

Además, en esta edición: la polémica por una antología del poeta Miguel Arteche, preocupación por un cuadro de Roberto Matta dañado en un incendio, el gato andino fotografiado por primera vez en 20 años en la Región Metropolitana y el presupuesto casi cero para los sitios de memoria y el Museo de la Memoria, tema con el cual partiremos.

Bonus track: la entrevista de Alejandra Delgado con Javier Peña, creador del exitoso podcast Grandes infelices.

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MUSEO DE LA MEMORIA CON MIL PESOS DE PRESUPUESTO

Cayó como una verdadera bomba: organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria del país denunciaron un desfinanciamiento impulsado tanto por el Ejecutivo como por la aprobación de las indicaciones ante la Comisión Mixta de Presupuestos.

Mediante sucesivos recortes administrativos y la aprobación de indicaciones regresivas, se ha reducido en un 78,60% (más de $1.879 millones) el presupuesto total destinado a los sitios de memoria para el año 2027, así como el 100% del financiamiento para el Museo de la Memoria , según un comunicado de las organizaciones.

, según un comunicado de las organizaciones. La situación, calificada por las organizaciones como un golpe sin precedentes a la política pública de memoria, derechos humanos, reparación simbólica y garantías de no repetición, deja a 16 de los 19 sitios financiados por la Partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sin recursos para su operación , además de reducir a mil pesos –desfinanciamiento absoluto– el presupuesto de instituciones como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Sitios de Memoria del Estadio Nacional, Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, entre otros.

, además de reducir a mil pesos –desfinanciamiento absoluto– el presupuesto de instituciones como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Sitios de Memoria del Estadio Nacional, Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, entre otros. “Este recorte no es solo una cifra contable; es un acto de desprotección institucional que busca asfixiar los espacios donde se resguarda la verdad histórica, la educación en derechos humanos y la prevención de violaciones a la democracia”, señalaron representantes de las organizaciones afectadas.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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LIBRO SOBRE POETA MIGUEL ARTECHE, DESTRUIDO

A 100 años del nacimiento de Miguel Arteche (1926-2012), una publicación internacional destinada a recuperar y difundir su legado poético enfrenta diferencias entre su compilador, el poeta y académico Andrés Morales, y Rafael Arteche Garcés, uno de los hijos del escritor.

La controversia se ha instalado a pocos días de la presentación de Muestra poética de Miguel Arteche, prevista para el próximo jueves 19 de noviembre en Madrid , en el marco de las Jornadas Poéticas de Otoño 2026.

, en el marco de las Jornadas Poéticas de Otoño 2026. El proyecto, publicado por Abra Canarias Cultural, en colaboración con la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid, contempla una selección de poemas del autor y estudios críticos sobre su trayectoria. No obstante, las diferencias surgidas durante el proceso editorial pusieron en cuestión tanto el contenido del volumen como las condiciones en que se pretendía dar a conocer .

. Lo cierto es que los libros serán destruidos por la editorial sin poder ver la luz. No obstante, el homenaje se rendirá de todas maneras.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

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PREOCUPACIÓN POR CUADRO DE MATTA

Preocupación existe por el estado de un cuadro del arquitecto y pintor Roberto Matta (1911-2002), que se vio afectado por un incendio en el Salón de Honor de la Universidad de Santiago en septiembre pasado.

La inquietud resurgió en medio de una serie de inauguraciones de esta semana vinculadas con la obra del artista , en el marco del Circuito Matta Patrimonial.

, en el marco del Circuito Matta Patrimonial. Una de ellas fue este miércoles en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Este mismo día se realizó la inauguración oficial de la 5ª edición del Circuito, con una charla en la Cineteca Nacional.

Además se inauguraron sendas muestras en el Parque Cultural Valparaíso (“Memorias de guerra”, que comenzó el jueves) y el Palacio Pereira (“La línea del duelo”, que partió este viernes), curadas por Justo Pastor Mellado, fuera del Circuito.

(“Memorias de guerra”, que comenzó el jueves) y el (“La línea del duelo”, que partió este viernes), curadas por Justo Pastor Mellado, fuera del Circuito. El caso de la USACH involucra el cuadro Vivir enfrentando las flechas , de 1961, un óleo sobre tela de 7 metros de ancho por 2 metros de alto, protegido por un vidrio. Fue donado en 1961 a la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE).

, de 1961, un óleo sobre tela de 7 metros de ancho por 2 metros de alto, protegido por un vidrio. Fue donado en 1961 a la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE). El miércoles 2 de septiembre hubo un amago de incendio en la Casa Central de la USACH. Al ser consultada por El Mostrador por el tema, la casa de estudios indicó que “el estado de la obra está siendo evaluado por especialistas, quienes se encuentran realizando los análisis técnicos correspondientes”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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PRIMER FIDOCS SIN PATRICIO GUZMÁN

Este jueves partió una nueva edición del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), que se extenderá hasta el 19 de noviembre, en lo que será su trigésima edición.

“Después de revisar parte de la historia del festival durante octubre en Camino a FIDOCS, ahora en esta trigésima edición queremos ponerla en diálogo con el cine que se está haciendo hoy”, me comentó Martín Castillo, director del evento, que homenajeará a su fundador recientemente fallecido, el cineasta Patricio Guzmán.

“Patricio estuvo al frente de FIDOCS durante dos décadas, primero como director y luego como presidente. Con los años fue tomando distancia, pero su manera de entender el festival sigue orientando lo que hacemos”, me dijo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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POEMARIO DEL ESTALLIDO, ¿CENSURADO?

Grave escándalo en la entrega de los Premios Literarios de esta semana: una autora aseguró que ganó en el certamen, pero el Ministerio de las Culturas indicó que el fallo está “en revisión” y anunció el nombramiento de nuevos jurados.

Efectivamente, el martes la entidad anunció a los ganadores de todos los géneros –novela, cuento, ensayo, entre otros– , pero no poesía.

, La poeta Verónica Jiménez afirma que su libro Persona sin identificarobtuvo el primer lugar en Poesía Publicada 2026 , pero acusa al Ministerio de las Culturas de anular el fallo del jurado.

, pero acusa al Ministerio de las Culturas de anular el fallo del jurado. Milagros Abalo y Gastón Carrasco, dos de los cinco integrantes del jurado del concurso, publicaron un comunicado donde confirmaron que ganó el primer lugar. “Se nos informó que esta decisión sería anulada por razones de carácter formal, ante lo cual los que aquí suscribimos manifestamos nuestro tajante desacuerdo con esta medida”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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SIN PIEL

Por Gonzalo Schmeisser

Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Centre Pompidou / Renzo Piano + Richard Rogers (1977)

Emblema de una época de desparpajo arquitectónico, en que la decadencia del viejo Movimiento Moderno –en crisis a partir de los 60– dio paso a un período festivo y libre de inhibiciones conceptuales, el Centre Pompidou se levanta en medio de un París en cuya fiesta se usa otro traje.

Muy polémico en su momento, este edificio es la cumbre del postmodernismo en su etapa más cerebral, cuando el discurso antimoderno se sostenía y algún puñado de obras quedaron situadas como ejercicios valientes y válidos, como provocaciones sesudas, antiestablishment y revolucionarias. Aquí una arquitectura sin piel, como enunciando que “la máquina” tiene sus engranajes y las rígidas fachadas hormigonadas, esconde un mundo de vectores que son tan importantes como el cuero mismo que los cubre.

El Pompidou se arma desde fuera, con una exoestructura que permite un gran vacío interior, con aire, luz y espacio para lo que sea. Además, se saca el vestido parisino y se raja la piel para mostrar sus huesos de colores: azul para los aires, amarillo para la electricidad, verde para las aguas y rojo para las circulaciones humanas. Todo el sistema que hace que un edificio sea habitable, todo a la vista, para que se entienda, para que se declare.

Esa desfachatez tan propia del postmodernismo tenía sus días contados. Su misma existencia es una declaración excesiva, que, aunque funciona en lo particular, no es receta para un habitar contemporáneo ni menos para un eventual lenguaje de lugar en las ciudades. En ese sentido, es tan solo un experimento que sigue haciendo ruido, pero que nos recuerda lo valioso de interpelar a la historia para volver sobre su curso natural con un poco menos de estridencia.

7

GATO ANDINO

Un importante hito para la conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana permitió confirmar la presencia del gato andino (Leopardus jacobita) en el Parque Aguas de Ramón, luego de al menos 20 años sin registros confirmados de la especie en este territorio.

El hallazgo fue posible gracias al proyecto de monitoreo desarrollado por la Asociación Parque Cordillera con el apoyo de Aguas Andinas , iniciativa que busca generar información científica sobre una de las especies más amenazadas y menos estudiadas de Sudamérica.

, iniciativa que busca generar información científica sobre una de las especies más amenazadas y menos estudiadas de Sudamérica. Además del gato andino, las cámaras han registrado fauna característica de la zona, como vizcachas –una de las principales especies que forman parte de su dieta–,además de zorros culpeo, degús y otras especies que encuentran en este ecosistema un espacio propicio para su desarrollo y conservación.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

VALPARAÍSO, MI AMOR

Emilia Aparicio conversó en Puerto de Ideas con la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, en el marco de la inauguración de una muestra fotográfica sobre Valparaíso curada por ella.

Abarca afirma que la ciudad fue un lugar especialmente atractivo para los fotógrafos , tanto por sus características geográficas como por su relevancia portuaria y su conexión con el mundo. La llegada de profesionales extranjeros, el intercambio cultural y la circulación de nuevas tecnologías contribuyeron a consolidar una tradición fotográfica que se extendió a lo largo del tiempo.

, tanto por sus características geográficas como por su relevancia portuaria y su conexión con el mundo. La llegada de profesionales extranjeros, el intercambio cultural y la circulación de nuevas tecnologías contribuyeron a consolidar una tradición fotográfica que se extendió a lo largo del tiempo. “Valparaíso realmente es un espacio donde los fotógrafos sintieron que era un lugar muy especial para fotografiar. Y se instalaron muchos fotógrafos en Valparaíso. Y eso se repite en la historia, porque después está el libro famoso de Valparaíso de Sergio Larraín, que es conocido a nivel mundial por sus fotos de Valparaíso, y hay otros fotógrafos que han elegido a Valparaíso como su especie de musa. Y hay muchos”.

La nota completa este domingo en El Mostrador.

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EL PODCAST SOBRE GRANDES INFELICES

Alejandra Delgado conversó con Javier Peña, creador del exitoso podcast Grandes infelices. El autor presentó esta semana en la Universidad San Sebastián su conferencia escénica “Es necesario navegar”, que combina literatura, teatro y memoria personal.

En cada episodio de Grandes infelicesinvestiga biografías, selecciona un asunto concreto y construye, a partir de hechos reales, un relato que se escucha como una novela. El podcast, creado en 2022 junto a la editorial Blackie Books, acumula más de tres millones de reproducciones.

“Ha sido una experiencia extraña, porque soy muy tímido, muy introvertido. Nunca pensé que iba a poder ponerme delante del público y, sin embargo, he descubierto que lo disfruto. He confirmado que lo que más me gusta en el mundo es contar historias”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

TEATRO EN COQUIMBO

El 10° Festival Internacional TeatroPuerto en La Serena y Coquimbo se realizará hasta el sábado, con funciones teatrales y aperturas de procesos creativos, extendiendo sus actividades por distintos espacios culturales.

Más información AQUÍ.

ROCK EN VALPARAÍSO

Rockódromo 2026 se celebrará desde el viernes 11 al domingo 13 de diciembre, con una cartelera que incluye a Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Congreso, Los Blue Splendor y más, además de bandas invitadas desde las 16 regiones del país y artistas de Uruguay, México y Colombia. La entrada es liberada para toda la programación.

Más información AQUÍ.

ÓPERA EN CHILLÁN

El Barbero de Sevilla llega gratis a Chillán en noviembre. La Ópera de Cámara del Teatro Municipal de Santiago se presentará el 25 de este mismo mes en el Teatro Municipal de Chillán.

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!