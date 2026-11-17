Este 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, fecha que nos invita a analizar cuánto hemos avanzado como país frente a una enfermedad que durante décadas representó un importante problema de salud pública. Hoy tenemos resultados que merecen ser reconocidos y que demuestran el impacto de mantener políticas preventivas a lo largo del tiempo.

En 1990, Chile registraba una tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino de 10,5 muertes por cada 100.000 mujeres. El año 2024, esta tasa disminuyó a 4,6, lo que representa una reducción del 56%. Aquí se ven reflejadas las décadas de trabajo que han permitido modificar el comportamiento de una enfermedad que históricamente tuvo un impacto importante en la salud de las mujeres chilenas. Parte de estos resultados se relaciona con la implementación y consolidación del programa de pesquisa del cáncer cervicouterino en la atención primaria de salud. Durante años, el examen de Papanicolaou ha permitido detectar alteraciones celulares antes de que evolucionen hacia un cáncer invasor. Su incorporación a los controles ginecológicos, junto con el seguimiento de resultados alterados y el tratamiento de lesiones precursoras, ha sido fundamental para avanzar en el control de esta enfermedad.

Otro avance relevante fue la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano al programa nacional de inmunización en 2014. Esta medida permitió sumar una estrategia de prevención primaria frente a la infección por tipos de VPH asociados al desarrollo de cáncer cervicouterino. Según la cuenta pública del 2025, Chile alcanzó una cobertura de vacunación del 88,5%, cifra cercana a la meta del 90% propuesta por la OMS. Lo más significativo: la vacuna otorgada actualmente es la nonavalente de dosis única, aquella que cubre 9 cepas distintas de VPH.

Aparte del PAP, se ha incorporado progresivamente el test de VPH, prueba molecular que detecta la presencia de material genético del virus del papiloma humano, mas no su manifestación: una persona puede ser portador de alguna cepa de VPH sin que esta genere alteraciones morfológicas en la célula, es decir, sin que genere condilomatosis o cáncer cervicouterino. Por eso, la importancia de seguir los protocolos ministeriales y utilizar ambos exámenes de manera complementaria cuando corresponda.

Las matronas y matrones hemos tenido una participación importante en este proceso, ya que la prevención del cáncer cervicouterino ha sido parte de nuestro trabajo cotidiano, especialmente en APS, donde la educación, la toma de muestras, la orientación y el seguimiento de nuestras usuarias forman parte de una atención integral.

Desde la formación de profesionales de la salud, considero importante que las nuevas generaciones conozcan esta trayectoria. La prevención no se limita a realizar un examen o administrar una vacuna. Implica comprender la historia natural de las enfermedades, identificar oportunidades de intervención y reconocer el valor del trabajo que se desarrolla diariamente en los distintos niveles de atención.

Por lo tanto, hoy tenemos motivos más que suficientes para valorar lo que como país hemos logrado, no solo gracias a las políticas públicas y las matronas/es que somos parte activa del proceso, sino que también gracias a las usuarias que se comprometen con su salud.

El cáncer cervicouterino sigue siendo un desafío sanitario, pero su evolución demuestra que la prevención funciona cuando existe continuidad, evidencia científica, compromiso profesional y de la usuaria/o.