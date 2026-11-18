Las colecciones custodiadas por las bibliotecas universitarias cobran relevancia cuando, cumplida su función original, se transforman en fuentes vivas que conectan el pasado y el presente. La memoria es un conocimiento compartido a partir del cual un colectivo construye identidad y reafirma su unidad; su transmisión depende de los soportes que preservan ese patrimonio histórico.

En la Biblioteca de Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica, ubicada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, las colecciones patrimoniales conservan las huellas de cómo se pensó, diseñó y construyó el territorio chileno durante el siglo XX. Mediante la conservación, la digitalización y las redes cooperativas, la biblioteca preserva esa memoria y democratiza su acceso, poniéndola al servicio de la sociedad. No solo custodia el patrimonio bibliográfico, documental y científico institucional, sino que también lo activa estratégicamente.

Si bien la carrera de Planificación Urbana tiene más de 10 años en Chile, en marzo de 2027 parte la licenciatura en Planificación Urbana del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Esta innovación plantea un desafío estratégico que nos lleva a construir un diálogo propio en torno a la disciplina profesional de la planificación urbana, más allá del oficio que históricamente ha convocado a economistas, geógrafos, sociólogos y arquitectos a estudiar los temas urbanos y territoriales.

Constituir una disciplina profesional exige fortalecer su corpus epistémico mediante conocimientos, teorías, métodos y creencias que la fundamentan. Implica desarrollar una teoría, una historia y una metodología propias, definiendo su situs —su posición frente a otras disciplinas— y su estatus, es decir, el valor social y profesional que la sociedad le atribuirá. De allí surge una pregunta clave: ¿con qué referentes deberán nuestros estudiantes construir la historia de la Planificación Urbana en Chile?

Así nace el proyecto “Hecho por Mujeres. Pioneras de la Planificación Urbana UC”, una iniciativa en la que la Biblioteca Lo Contador transita de ser un depósito de libros silenciosos a convertirse en un motor activo de investigación. Si bien los inicios de la planificación urbana chilena han visibilizado principalmente referentes masculinos, la aplicación del modelo “Diseñado por Mujeres”, con su metodología histórica, no sexista y co-creativa, permite “emparejar la cancha”.

Hace seis meses, un equipo interdisciplinario de académicos y estudiantes de Diseño, Arquitectura y Estudios Urbanos, junto a profesionales de la Biblioteca, comenzó a investigar las tesis de grado, el trabajo académico y/o profesional de cinco mujeres que iniciaron este oficio hace más de 50 años. Eliana Caraball, Joan McDonald, Margarita Greene, Sonia Tschorne y Sonia Reyes son hoy reconocidas como pioneras por sus pares. Y, la biblioteca Lo Contador está transformando este acervo documental en datos abiertos, catalogados e interoperables, disponibles para la proyección estratégica de la profesión para las nuevas generaciones.