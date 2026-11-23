La participación de Dominga López en las preliminares de Miss Universo 2026 volvió a encender las expectativas de que Chile consiga su segunda corona en el certamen internacional. La periodista y modelo viñamarina destacó durante la jornada del domingo 22 de noviembre en Puerto Rico, donde presentó sus propuestas en traje de baño y vestido de noche, recibiendo elogios de comentaristas y seguidores del concurso.

La representante de Chile llegó a esta instancia posicionada entre las favoritas de especialistas internacionales. Su desempeño sobre el escenario, sumado al respaldo que ha recibido durante las actividades previas, alimenta las expectativas de cara a la gran final de este martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a las clasificadas y se elegirá a la nueva Miss Universo.

Así fue la participación de Dominga López en las preliminares de Miss Universo 2026

Durante la competencia preliminar, Dominga López llamó la atención con un traje de baño azul con detalles plateados. Su desplante y seguridad en la pasarela fueron destacados durante la transmisión, especialmente por los comentaristas Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, quienes resaltaron su elegancia y estilo.

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Posteriormente, la chilena apareció con un vestido de gala en tonos azules y plateados, con pedrería y transparencias, inspirado en el cielo nocturno y diseñado por la firma tailandesa Manirat. La elección reforzó la identidad visual que ha mostrado a lo largo del concurso.

Su presentación estuvo precedida por el desfile de trajes típicos del sábado 21 de noviembre, cuando exhibió una creación inspirada en la Gaviota de Platino del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los símbolos más reconocidos de su ciudad natal.

El vestuario incluyó estructuras plateadas que evocaban las alas del ave y una de las estatuillas originales del festival, aportada por el municipio viñamarino.

¿Qué posibilidades tiene Dominga López de ganar Miss Universo 2026?

Las expectativas sobre la participación de la chilena no se explican únicamente por su actuación en las preliminares. Antes de esta etapa, el reconocido preparador venezolano Osmel Sousa, conocido como el «Zar de la Belleza», ya la había mencionado como su favorita para ganar la competencia.

Además, López apareció en los primeros lugares de pronósticos y rankings de apuestas internacionales, en algunos casos compartiendo el liderazgo con la representante de Cuba, Mia Dio. Sin embargo, estas proyecciones no constituyen resultados oficiales ni garantizan su clasificación.

Tras las preliminares, también recibió el respaldo de Inna Moll, representante chilena en Miss Universo 2025 y semifinalista del certamen, quien destacó su caminata como «coqueta, elegante y distinguida» en una publicación de redes sociales.

Pese al entusiasmo, el resultado sigue abierto. Dominga López compite con representantes que también han concentrado atención internacional, entre ellas las candidatas de Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Filipinas.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026 y dónde verla en Chile?

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Allí se conocerá a las candidatas que avanzan al Top 30 y posteriormente a las etapas decisivas del concurso.

El público también puede apoyar a Dominga López mediante la plataforma oficial de votaciones de Miss Universo, que contempla mecanismos de participación capaces de influir en el acceso a la semifinal. En Chile, la final será transmitida por Mega, después de Meganoticias Prime.

La representante nacional, de 25 años, busca un logro que Chile solo ha conseguido una vez: la coronación de Cecilia Bolocco en Miss Universo 1987. Casi cuatro décadas después, el país vuelve a llegar a la última jornada con una candidata que figura entre las favoritas de especialistas y seguidores del certamen.

Por ahora, la incógnita es si el buen desempeño de Dominga López en las preliminares se traducirá en una clasificación a las instancias finales y en una oportunidad real de disputar la corona.