Danstar no pedirá permiso argentino para navegar a Malvinas/Falkland

La naviera Easter Island anunció que el carguero Danstar viajará a las islas Malvinas/Falkland sin pedir autorización a Argentina. La empresa sostiene que notificará el tránsito e invocará el derecho de paso inocente, mientras el canciller argentino, Pablo Quirno, afirma que el permiso es obligatorio. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el diputado Alejandro Riquelme respaldaron a la compañía. El buque sigue en mantención en Asmar Magallanes y proyecta zarpar en diciembre para transportar alimentos, gas y materiales de construcción.

Presupuesto 2027 vuelve a la Cámara con Agricultura pendiente

La Cámara de Diputados retomará este lunes, a las 15:30, la discusión del Presupuesto 2027 para revisar las modificaciones del Senado. La iniciativa llega a tercer trámite con recursos repuestos para Educación, Salud y otras áreas, pero con la partida de Agricultura rechazada. Entre los acuerdos figuran 35 mil millones de pesos para computadores escolares y aportes adicionales a universidades. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, espera que los entendimientos alcanzados permitan avanzar en la Cámara. El plazo para concluir la tramitación vence el 29 de noviembre.

Cadem: Rabat cae a un 24 % y queda como el ministro peor evaluado

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, cayó 11 puntos en aprobación y quedó como el integrante del gabinete peor evaluado, con un 24 %, según Cadem. Lo siguen Jorge Quiroz, con un 27 %, y Gonzalo Arenas, con un 31 %. La ministra de Salud, May Chomali, encabeza las evaluaciones con un 55 %. El respaldo al presidente José Antonio Kast alcanza un 28 %, frente a un 69 % de desaprobación, sin cambios significativos respecto de las últimas tres semanas. El sondeo también registra un aumento en el conocimiento de Rabat, que pasó de un 35 % a un 76 % en un mes.

Órdenes niega autorización y contradice a Castro en el caso firmas

La senadora Ximena Órdenes negó haber autorizado el retiro de su permiso constitucional mientras acompañaba al Presidente Kast en Asia. La legisladora rechazó que el episodio se explique por un malentendido y pidió revisar los protocolos del Senado. Juan Luis Castro reconoció haber instruido la tramitación, pero descartó falsificación y atribuyó lo ocurrido a problemas de comunicación. La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga el uso de las firmas. Órdenes sostuvo que disponer de una firma digitalizada no reemplaza el consentimiento de su titular.

Arzola confirma reducción de dotaciones antes de la movilización docente

La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó una reducción de las dotaciones máximas en la educación pública mediante incentivos al retiro. Explicó que se han tramitado cerca de cuatro mil bonos para enfrentar los problemas financieros de los Servicios Locales de Educación Pública. También anunció capacitación docente para utilizar computadores escolares en 2027 y una reformulación de Yo Elijo Mi PC para 2028. Las declaraciones anteceden a la movilización del Colegio de Profesores, convocada para este martes 24 contra los recortes presupuestarios.

Hackeo a Cancillería: reportaje revela apoyo de Inteligencia Naval

Funcionarios de Inteligencia de la Armada visitaron Cancillería para prestar apoyo tras el ciberataque al Sistema de Atención Consular, según un reportaje de El Mostrador. El ministerio confirmó el incidente y la Agencia Nacional de Ciberseguridad abrió una investigación. La plataforma permite gestionar trámites consulares y registros de visas. Fuentes internas citadas por el medio sostienen que la vulneración seguía sin ser contenida después de tres semanas. El reportaje también recoge cuestionamientos al manejo reservado del caso y a las prácticas de seguridad de funcionarios.

Ucrania reivindica ataque que hundió un buque ruso en Libia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este lunes que fuerzas de su país atacaron con siete drones navales una corbeta rusa en el puerto de Bengasi, en Libia. La operación ocurrió el domingo y terminó con el hundimiento del buque. Las autoridades del este libio anunciaron una investigación junto a representantes rusos y señalaron que la embarcación estaba allí para abastecerse. La acción lleva las operaciones militares al Mediterráneo, lejos del territorio ucraniano. El Gobierno con sede en Trípoli advirtió contra el uso de instalaciones civiles en conflictos extranjeros.

COP31 termina sin acuerdo sobre combustibles fósiles y financiamiento

La cumbre climática COP31 terminó en Antalya, Turquía, sin un acuerdo sobre el abandono de los combustibles fósiles ni el financiamiento para enfrentar el calentamiento global. Tras dos semanas de negociaciones y una prórroga, la Unión Europea rechazó un texto que omitía mencionar esas fuentes de energía. Panamá y las Islas Marshall también manifestaron reparos. Rusia defendió que cada país determine su transición energética. Los países en desarrollo cuestionaron a las naciones más ricas por no aumentar los recursos destinados a la adaptación climática.