De acuerdo al Boletín N.º 5 «Violencia feminicida en cifras: América Latina y el Caribe» de la Cepal, durante el año pasado, el organismo de Naciones Unidas registró al menos 3.386 víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razones de género en 27 países de la región, mientras que otras 5.327 mujeres fueron víctimas de femicidios frustrados o tentativas de feminicidio en diez países.

“Aunque se observan diferencias entre países, la ocurrencia de casos de femicidio, feminicidio o muertes violentas persiste como una realidad inaceptable en la región”, señaló la Cepal a través de un comunicado.

Chile: tasa de femicidios frustrados es diez veces superior a la de consumados

En casi todos los países que cuentan con información disponible, las tasas de femicidios frustrados o tentativas de feminicidio superaron a las de femicidios consumados.

En Chile, por ejemplo, se registraron 4 femicidios frustrados por cada 100 mil mujeres, frente a una tasa de 0,4 femicidios consumados. En Brasil, en tanto, estas cifras alcanzaron 3,5 y 1,4, respectivamente.

Así lo revelan los últimos datos recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, dados a conocer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Parejas y exparejas: los principales agresores

De acuerdo con el informe, en la mayoría de los países de la región los femicidios fueron perpetrados principalmente por parejas o exparejas de las víctimas.

Los datos comparables de siete países dan cuenta de que esta violencia afecta tanto a mujeres adultas como a niñas y adolescentes. Sin embargo, el 72,9% de las víctimas tenía entre 15 y 44 años.

El informe también da cuenta de 13 femicidios de niñas menores de 15 años y de 22 mujeres mayores de 60 años. A ellas se suman 30 víctimas que estaban embarazadas al momento del crimen.

Denuncias previas y medidas de protección vigentes

Otro de los antecedentes que recoge el informe dice relación con las denuncias previas y la capacidad de las instituciones para proteger a las víctimas de violencia de género.

Entre el 11,9% y el 33,3% de las víctimas de femicidio había presentado previamente una denuncia. Asimismo, en los seis países que entregaron información al respecto, el 15% de las mujeres asesinadas contaba con medidas de protección vigentes.

“Estas cifras destacan la necesidad de identificar oportunamente las situaciones de violencia y actuar eficazmente mediante medidas de protección y respuestas institucionales coordinadas”, advirtió la Cepal.