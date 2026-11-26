Al menos 24 mujeres sufren violencia femicida cada día en Latinoamérica, según la Cepal
La Cepal alertó que en 2025 se registraron al menos 3.386 víctimas de feminicidio en 27 países de América Latina y el Caribe, mientras que otras 5.327 mujeres sufrieron intentos de asesinato por razones de género en 10 países de la región.
De acuerdo al Boletín N.º 5 «Violencia feminicida en cifras: América Latina y el Caribe» de la Cepal, durante el año pasado, el organismo de Naciones Unidas registró al menos 3.386 víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razones de género en 27 países de la región, mientras que otras 5.327 mujeres fueron víctimas de femicidios frustrados o tentativas de feminicidio en diez países.
“Aunque se observan diferencias entre países, la ocurrencia de casos de femicidio, feminicidio o muertes violentas persiste como una realidad inaceptable en la región”, señaló la Cepal a través de un comunicado.
Chile: tasa de femicidios frustrados es diez veces superior a la de consumados
En casi todos los países que cuentan con información disponible, las tasas de femicidios frustrados o tentativas de feminicidio superaron a las de femicidios consumados.
En Chile, por ejemplo, se registraron 4 femicidios frustrados por cada 100 mil mujeres, frente a una tasa de 0,4 femicidios consumados. En Brasil, en tanto, estas cifras alcanzaron 3,5 y 1,4, respectivamente.
Así lo revelan los últimos datos recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, dados a conocer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Parejas y exparejas: los principales agresores
De acuerdo con el informe, en la mayoría de los países de la región los femicidios fueron perpetrados principalmente por parejas o exparejas de las víctimas.
Los datos comparables de siete países dan cuenta de que esta violencia afecta tanto a mujeres adultas como a niñas y adolescentes. Sin embargo, el 72,9% de las víctimas tenía entre 15 y 44 años.
El informe también da cuenta de 13 femicidios de niñas menores de 15 años y de 22 mujeres mayores de 60 años. A ellas se suman 30 víctimas que estaban embarazadas al momento del crimen.
Denuncias previas y medidas de protección vigentes
Otro de los antecedentes que recoge el informe dice relación con las denuncias previas y la capacidad de las instituciones para proteger a las víctimas de violencia de género.
Entre el 11,9% y el 33,3% de las víctimas de femicidio había presentado previamente una denuncia. Asimismo, en los seis países que entregaron información al respecto, el 15% de las mujeres asesinadas contaba con medidas de protección vigentes.
“Estas cifras destacan la necesidad de identificar oportunamente las situaciones de violencia y actuar eficazmente mediante medidas de protección y respuestas institucionales coordinadas”, advirtió la Cepal.