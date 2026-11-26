¿Qué tienen en común Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin? Básicamente, un sentido de grandeza en un mundo que pasa de una sociedad con reglas a una sociedad sin reglas, donde lo que cuenta son los intereses de las grandes potencias. Ese es el sentido de la reunión trilateral en Shenzhen, al margen de la APEC 2026, que concentró más atención que el propio foro.

Más que una reunión de tres grandes, fue una de dos y medio: Trump y Xi, y Putin, que solo da para medio, al frente de una economía del tamaño de Italia o de Texas. Por eso el gran ganador fue el líder ruso, que lleva 27 años en el poder, añora la Rusia de los zares y considera la disolución de la Unión Soviética “el peor error geopolítico del siglo XX”.

Trump lo presentó como su amigo, pese a que Rusia ha aportado inteligencia a Irán en su guerra con Estados Unidos e Israel. En rigor fue un dos a uno: China y Rusia ratificaron la “amistad sin límites” que firmaron en febrero de 2022, días antes de la invasión de Ucrania, aunque Trump crea que ambos son sus amigos.

¿Qué se logró? Casi nada. Xi recibió a Trump en el aeropuerto y lo abrazó, algo inédito en el protocolo chino, pero la declaración conjunta apenas mencionó las armas nucleares, una reforma de Naciones Unidas sin contenido, la cooperación energética y, nada menos, la inmunidad de los funcionarios estatales frente a la Corte Penal Internacional, que ninguno de los tres ha ratificado y que Trump ataca castigando a sus jueces y presionando a sus 125 países miembros. Nada sobre el cambio climático, las guerras en Ucrania e Irán, la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

Es bueno que los líderes se reúnan, aunque sea por una hora y media, pero nos encaminamos hacia una sociedad sin reglas, regida por la ley de la selva y los intereses de las grandes potencias, como ha ocurrido desde el Tratado de Westfalia en 1648. Frente a desafíos comunes como las armas de destrucción masiva, el cambio climático, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, uno esperaría algún atisbo de respuesta global. Por ahora, parece que tendremos que contentarnos con una photo opportunity.



