La eliminación de la regla de las 20 trabajadoras marca uno de los cambios más relevantes de la reforma de Sala Cuna Universal. La iniciativa, despachada a ley por el Senado el 25 de noviembre de 2026, busca terminar con una condición que durante años generó diferencias en las oportunidades laborales de las mujeres y que podía influir en las decisiones de contratación de las empresas.

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Hasta ahora, el artículo 203 del Código del Trabajo establecía que los empleadores debían proporcionar sala cuna cuando una empresa contaba con 20 o más trabajadoras. Esta disposición significaba que muchas mujeres que se desempeñaban en empresas pequeñas quedaban fuera de ese derecho.

Pero la exigencia también tenía otra consecuencia: podía convertirse en un desincentivo para contratar mujeres, ya que algunas empresas evitaban alcanzar el número de trabajadoras que activaba la obligación de financiar el beneficio.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró la aprobación de la iniciativa y destacó sus efectos en la igualdad de oportunidades. En conversación con Radio Infinita, sostuvo que la reforma permitirá avanzar hacia un sistema en que el acceso a sala cuna no dependa del tamaño de la empresa ni represente una barrera para la contratación femenina.

La autoridad también señaló que actualmente solo el 11% de los empleadores entrega este beneficio.

Sala Cuna Universal: un cambio para las madres trabajadoras

Uno de los principales efectos de la reforma será ampliar el acceso a sala cuna para mujeres que no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas mientras trabajan.

La iniciativa también busca reducir una desigualdad que históricamente ha recaído sobre las mujeres: la responsabilidad del cuidado infantil y sus consecuencias en la continuidad laboral, los ingresos y las posibilidades de desarrollo profesional.

La dificultad para compatibilizar trabajo remunerado y maternidad sigue siendo una de las barreras que enfrentan muchas mujeres. En ese contexto, contar con alternativas de cuidado puede facilitar su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

La reforma incorpora, además, a padres y personas que tengan legalmente el cuidado personal de niños y niñas, ampliando la responsabilidad del cuidado más allá de las madres.

¿Qué cambia con la aprobación de la Sala Cuna Universal?

La nueva normativa contempla modificaciones al Código del Trabajo y establece un sistema de financiamiento para extender progresivamente el beneficio.

Entre sus principales medidas se encuentran:

Eliminación de la regla de las 20 trabajadoras: las empresas ya no necesitarán contar con esa cantidad de mujeres contratadas para garantizar el acceso a sala cuna.

Creación de un Fondo de Sala Cuna: se financiará mediante una cotización de 0,30% de cargo del empleador, además de aportes fiscales.

Incorporación de trabajadores independientes: las mujeres que trabajan por cuenta propia y cotizan podrán acceder al beneficio.

Inclusión de trabajadoras de casa particular: este grupo también estará considerado en la nueva legislación.

Incorporación de padres y cuidadores: el beneficio se extenderá a quienes tengan el cuidado personal legalmente acreditado de un niño o niña.

Suplemento solidario: las familias pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares podrán recibir un aporte adicional para reducir el eventual copago.

El desafío de avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados

Aunque la eliminación de la exigencia de las 20 trabajadoras constituye un avance para la igualdad de oportunidades, la reforma también pone sobre la mesa un desafío pendiente: distribuir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado.

Durante décadas, la maternidad ha tenido consecuencias diferenciadas en las trayectorias laborales de las mujeres, especialmente cuando no existen redes de apoyo o alternativas accesibles para el cuidado infantil.

La incorporación de padres y cuidadores al beneficio busca avanzar hacia una mayor corresponsabilidad, reconociendo que el cuidado de niños y niñas no debe recaer exclusivamente en las mujeres.

Con esta reforma, Chile busca modificar una de las condiciones que vinculaba la contratación femenina con una obligación empresarial y avanzar hacia un sistema que permita compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares.