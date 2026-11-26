Mientras la economía enfrenta el golpe que implica el desplome de la producción de cobre, hay otra crisis minera que en la minería afirman que pasa relativamente inadvertida: el país pasó de tener al menos 3.000 pequeños productores mineros a apenas 600 o 700, según las cifras que maneja Patricio Gatica, presidente de la Agrupación Nacional de Pequeña y Mediana Minería (Agrumin), invitado de esta semana a La Mesa.

La paradoja es que el retroceso se produce en medio de un ciclo de precios históricamente altos. Gatica apunta a dos grandes responsables: las limitaciones en la capacidad de recepción de minerales de Enami y una regulación que no distingue adecuadamente entre las distintas escalas de producción.

Respecto del desplome de la producción nacional de cobre, sostiene que no debiera haber sido una sorpresa. La caída de las leyes del mineral, la mayor dureza de la roca y las restricciones para ampliar la capacidad de procesamiento son problemas que se vienen acumulando desde hace años. Y advierte que revertir esa tendencia no será fácil.

“Esto no es ninguna novedad. Es una mezcla de muchas cosas que se van encadenando para que esto haya llegado ahora a lo que tenemos, una baja de producción que no es tan fácil revertirla”.

Dardos a la permisología y una regulación que no distingue entre grandes y pequeños:

“La incorporación de nuevas cargas regulatorias, mayores exigencias técnicas y eventuales medidas compensatorias podrían transformarse en una barrera de muy difícil superación para empresas que ya operan con márgenes estrechos”.

Sobre el peligro de extender las atribuciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP):

“Parecen extender su ámbito más allá de la administración de las áreas protegidas, incluyendo, de manera decisiva, sobre el sistema de impacto ambiental, en los permisos y las autorizaciones, incluso hay autorizaciones plenamente vigentes”.

Los dardos a Enami. Gatica cuestiona la estrategia de desprenderse de activos para resolver sus problemas financieros. La venta de su participación en Quebrada Blanca, el futuro de la fundición de Paipote y la eventual enajenación de otros proyectos mineros están en el centro de sus reparos.

“¿Hasta cuándo Enami podría continuar vendiendo su patrimonio minero sin garantizar su reposición?”, se pregunta. “Lo ha estado haciendo permanentemente en Codelco, también se le retiran utilidades anticipadas o utilidades que ni siquiera existen y tienen que ser solventadas con préstamos”.

Tampoco ahorra críticas a Sonami, cuya defensa de los intereses de los pequeños y medianos productores califica de débil. Fue precisamente esa disconformidad la que motivó la creación de Agrumin.

De cara al futuro, propone una alianza público-privada para concretar la nueva fundición de Paipote y una modernización de los umbrales productivos.

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