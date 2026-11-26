Luego de casi una década de debate legislativo, la Sala del Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que equipara el derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores dependientes e independientes, poniendo fin a la exigencia del artículo 203 del Código del Trabajo, que obligaba a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar este beneficio. Una disposición que, en la práctica, se convirtió en una de las barreras para la contratación laboral femenina, al asociar el costo de la sala cuna exclusivamente a la presencia de mujeres en las empresas.

La iniciativa, que tiene antecedentes legislativos desde 2018 y fue retomada en 2022, culminó este miércoles su tercer trámite constitucional, luego de que los senadores revisaran las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados.



El hecho fue destacado por el Presidente José Antonio Kast, quien –mediante cadena nacional– reconoció el acuerdo legislativo que permitirá que más mujeres puedan ingresar al mundo del trabajo. “Este logro no es de un solo Gobierno. Lo intentaron antes el Presidente Piñera y el Presidente Boric. Nosotros retomamos ese camino, conversamos sin estridencias y lo hicimos realidad”, dijo.

La votación estuvo marcada por reparos de parlamentarias de oposición respecto del mecanismo de financiamiento, los eventuales copagos que deberán asumir las familias y las garantías de calidad de los establecimientos que recibirán recursos del sistema. En ese contexto, solicitaron votaciones separadas de distintos artículos, dando cuenta de que, más allá de la aprobación legislativa, persisten diferencias respecto del diseño y los alcances de la reforma.

Al término de la sesión, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó la jornada como un momento histórico para el país y reconoció que, a pesar de las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo, no fue posible alcanzar acuerdos con todas las bancadas.

“Esos acuerdos, es cierto, costaron, pero hemos tenido un apoyo importante. Hemos logrado destrabar una discriminación histórica con una solución sostenible, en tiempos en que el país atraviesa situaciones muy complejas, fiscales, de desempleo, de una economía que se contrae. Logramos algo que parecía muy difícil”, sostuvo.

Respecto del cronograma de implementación, Rau explicó que, una vez promulgada la ley, deberá constituirse la Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, instancia encargada de realizar los estudios necesarios para determinar los aportes y eventuales ajustes territoriales. Posteriormente, se deberá poner en marcha la institucionalidad y el Fondo de Sala Cuna.

El secretario de Estado detalló que el primer grupo de beneficiarios comenzará a incorporarse a los doce meses de la entrada en vigencia de la normativa, “que son todas las hijas e hijos de mujeres del Código del Trabajo y trabajadoras de casa particular, y seguir así con la gradualidad del proyecto”.

El corazón del proyecto

Uno de los principales cambios que introduce la reforma es la creación de un Fondo de Sala Cuna, destinado a financiar el acceso al beneficio y ampliar su cobertura más allá de las actuales condiciones del artículo 203 del Código del Trabajo.

Durante el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados repuso una cotización total de 0,30% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador. La fórmula contempla que un 0,15% provenga de una rebaja en los aportes destinados a las cuentas individuales del Seguro de Cesantía y el otro 0,15% de una disminución del aporte al Fondo de Cesantía Solidario. De esta manera, el Ejecutivo sostiene que se evita generar un costo adicional para la contratación.

Asimismo, se incorporó un mecanismo de aporte de equidad destinado a los sostenedores de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de Junji. Este permitirá cubrir la diferencia positiva entre el monto que reciben los establecimientos privados por concepto de sala cuna y el valor de referencia que actualmente entrega el Estado a los jardines VTF, considerando la cantidad de niños beneficiarios que asisten a cada establecimiento. El mecanismo será financiado con cargo al Fondo de Sala Cuna.

Otro de los puntos que concentró las negociaciones fue el eventual copago que deberán enfrentar las familias cuando el aporte del fondo no alcance a cubrir el valor cobrado por el establecimiento. Para abordar esta materia, el proyecto incorporó un suplemento solidario financiado con recursos del mismo fondo y focalizado según el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio considera dos tramos: los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva, mientras que aquellos ubicados entre el 41% y el 60% accederán a un aporte equivalente al 30%. El cálculo considera un límite de 1,15 veces el aporte de sala cuna.

Sin embargo, este mecanismo no elimina completamente la posibilidad de que las familias deban desembolsar recursos propios. Para destrabar este punto, el Gobierno comprometió una modificación legal, a través de la ley de reajuste del sector público, que establezca un tope máximo de 20% para el copago. Así lo reiteró el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, durante la discusión en el Senado.

Los puntos de controversia que acompañarán la implementación

Pese al despacho de la iniciativa, la votación volvió a dejar en evidencia las diferencias que persisten en torno al diseño del sistema, particularmente en materia de financiamiento, cobertura y calidad de la educación parvularia.

A juicio de la senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez, la “letra chica” se concentra en tres aspectos críticos: el copago, el origen de los recursos y las limitaciones de la oferta pública.

“Primero, tiene copago y sin límite. Abre la puerta a que las familias también deban costear de su bolsillo una parte del costo de la sala cuna o jardín. Solo sabemos que el informe financiero fija un aporte referencial por niño o niña de unos $373 mil. Y según cifras de mercado, una sala cuna ronda los $543 mil mensuales. No quiero ser injusta, habrá un suplemento solidario, pero para el 60% más vulnerable y solo del 50% al 30% de esa diferencia. Es insuficiente”, cuestionó.

La parlamentaria también puso en duda el carácter solidario del mecanismo de financiamiento. “El costo real para el empleador es igual a cero”, sostuvo, en referencia a que los recursos provendrán de una redistribución de cotizaciones destinadas actualmente al Seguro de Cesantía.

Como tercer punto, Sánchez advirtió sobre las limitaciones de la oferta pública y las dificultades que podría enfrentar la implementación en comunas donde no existen establecimientos privados certificados.

“Hay que señalar que en 237 de las 346 comunas del país no existe oferta privada certificada. Estamos hablando del 68% de las comunas del país. Valoramos que la Cámara en su trámite haya creado un aporte de equidad para los jardines VTF, porque efectivamente están muy por debajo del financiamiento de los otros. Pero va a depender solo de si el fondo tiene o no dinero”, puntualizó.

Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste manifestó su preocupación por los estándares de calidad de la educación que recibirán los niños y niñas en los establecimientos que podrán acceder al financiamiento.

“Es el primer nivel educativo, el más sensible, el que más impacto tiene en la vida de una persona”, planteó. En esa línea, insistió en que la sala cuna no puede entenderse únicamente como un espacio de cuidado que permita a madres y padres cumplir con sus jornadas laborales.

“Lo hemos dicho en cada etapa de este proyecto y lo repito hoy, en su último trámite. Nuestra preocupación siempre ha sido una sola: la calidad de la educación que van a recibir los niños y niñas hasta los dos años”, afirmó.

La senadora de Atacama también puso el acento en las condiciones en que podrían ser atendidos los menores en establecimientos que no cuentan con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, cuestionando que el proyecto no establezca garantías suficientes para asegurar estándares homogéneos de calidad.

La discusión también abordó otras materias que quedaron pendientes, como la necesidad de revisar el funcionamiento de Junji e Integra, la extensión de las jornadas de atención –particularmente durante los períodos de vacaciones– y la situación de niños y niñas cuyos padres no están debidamente reconocidos.

Frente a estos planteamientos, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, reiteró el compromiso asumido por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, para estudiar alternativas que permitan abordar estas materias mediante la ley de reajuste del sector público.

“El ministro de Hacienda ha suscrito un compromiso que nosotros reiteramos ante la Sala. Vamos a analizar estas materias, vamos a estudiar, vamos a hacer los números, porque no podemos asumir un compromiso sin saber el costo que esto tendría y, por supuesto, el financiamiento que requiere. Pero el compromiso es analizarlo y poder ofrecer, a través de la ley de reajuste del sector público –que es más bien una ley miscelánea–, alternativas de solución”, declaró.

Con el despacho legislativo de la iniciativa, el Gobierno concreta una reforma que atravesó distintas administraciones y que busca eliminar una de las barreras históricas para la incorporación femenina al mercado laboral. Sin embargo, su implementación deberá resolver los desafíos de financiamiento, disponibilidad de cupos y calidad educativa que marcaron el debate parlamentario y que seguirán siendo parte de la discusión sobre el alcance efectivo de la universalización del beneficio.