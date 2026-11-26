A Franco Parisi, según sus propias palabras, le habrían bastado 24 horas para pedirle la renuncia al ministro de Justicia, Fernando Rabat. A su bancada, en cambio, no le han bastado dos semanas para definir si respaldará la acusación constitucional en su contra. Toma fuerza la frase del crack del fútbol Carlos Caszely, quien dijo una vez: “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”.

El 15 de noviembre, el fundador del Partido de la Gente (PDG) anticipó que existía una mayoría de sus diputados inclinada a aprobar el libelo. Al día siguiente, en Cooperativa, aseguró que, de haber estado en el lugar del Presidente José Antonio Kast, habría removido al secretario de Estado en 24 horas, aunque reconoció desconocer cómo terminarían votando sus parlamentarios.

Desde entonces, las certezas se han ido diluyendo. Pamela Jiles, quien llegó a contabilizar 11 respaldos dentro de la bancada, reconoció el lunes en CNN Chile que existían menos votos favorables que la semana anterior. Ahora, los cálculos de la oposición –como reconocen en la interna– apenas consideran cinco apoyos seguros del PDG.

Según confirmaron a El Mostrador desde la bancada de los Parisi, los diputados se reunirán el lunes 30 de noviembre, poco antes del inicio de la sesión de Sala, para resolver y anunciar su postura. El pasado lunes sostuvieron, a petición propia, una reunión con los parlamentarios impulsores de la acusación. Desde el bloque aseguran que no han existido otros acercamientos formales del Gobierno ni del oficialismo con la bancada para abordar la votación.

La tarjeta verde de Parisi

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reconoce que el escenario permanece abierto y que, pese a los esfuerzos por alcanzar una posición común, podrían terminar entregando libertad de acción.

“Si hay mucha controversia y hay buenos argumentos de lado y lado, lo más sano es dar libertad de acción”, señaló. Incluso si alcanzan un acuerdo mayoritario, recordó que los diputados disconformes pueden invocar la green card, mecanismo interno que les permite desmarcarse de la decisión colectiva.

Las dudas ya no se concentran únicamente en Roberto Arroyo y Javier Olivares. El diputado Patricio Briones, inicialmente considerado entre los posibles respaldos a la acusación, ahora se declara neutral, reconocen en la bancada.

Lejos de garantizar los votos que esperaba la oposición, Valenzuela devolvió la presión a los impulsores del libelo: “Yo llamaría a la oposición a que, si sienten que se les está desinflando la acusación, no tomen medidas desesperadas”.

Consultado sobre si un eventual rechazo de la acusación pondría en entredicho el liderazgo de Franco Parisi, el jefe de bancada descartó esa lectura. “Franco siempre manifiesta su opinión porque es un líder de opinión, pero también respeta la conciencia y el voto de cada diputado”, sostuvo.

El contrapunto no es menor. El presidente de la comisión revisora, Raúl Soto (PPD), contactó personalmente a Parisi para pedirle que se involucre en la definición de sus parlamentarios, recalcando que sería un “error garrafal” que el PDG terminara contribuyendo a salvar al ministro.

Licencias médicas y presión interna

A la incertidumbre sobre los votos se sumaron las licencias médicas por 14 días de Pamela Jiles y Zandra Parisi, dos eventuales ausencias que complican los cálculos de la oposición.

Los cuestionamientos alcanzaron a la propia bancada. La subjefa del bloque, Tamara Ramírez, manifestó su preocupación de que surjan nuevas ausencias a última hora, mientras el diputado Fabián Ossandón llamó públicamente a sus pares a concurrir a la votación.

“La gente en la calle está escuchando y observando quiénes cumplen con su trabajo”, advirtió Ossandón. “Independientemente de cómo vote cada parlamentario, tenemos la responsabilidad de estar presentes, dar la cara y responder ante quienes nos eligieron”.

Zandra Parisi, quien fue sometida a una intervención odontológica de urgencia, rechazó los cuestionamientos a su licencia y emplazó a quienes ponen en duda su estado de salud a presentar los antecedentes ante la Comisión de Ética. De lo contrario, advirtió, será ella quien recurra a dicha instancia.

Valenzuela también salió en defensa de ambas diputadas. “Nosotros hemos sido muy críticos con la mala utilización de las licencias, pero eso no equivale a que la persona no se pueda enfermar”, afirmó.

Hasta ahora, no existen antecedentes que acrediten un uso indebido de las licencias médicas.

Libertarios buscan cerrar filas y apuntan al PDG

Mientras el PDG contempla la libertad de acción, el Partido Nacional Libertario (PNL) busca hacer pesar sus ocho votos en bloque.

El diputado Hans Marowski descartó que actualmente exista libertad de acción en su bancada, mientras la subjefa del bloque, Paulina Muñoz, aseguró a El Mostrador que existe coincidencia entre sus parlamentarios respecto de la falta de fundamentos jurídicos de la acusación.

“Pensamos que al momento de votar la acusación nos vamos a cuadrar”, señaló Muñoz, anticipando que los libertarios podrían optar por la abstención o el rechazo del libelo.

La parlamentaria también reconoció que existieron conversaciones con el Gobierno cuando se anunció la acusación y posteriormente se conoció su contenido, aunque descartó contactos recientes y aseguró que no han comunicado formalmente cómo votarán.

Respecto de la indefinición del PDG, Muñoz fue más dura: “No conozco sus principios, al parecer no tienen. Es muy difícil seguirlos en sus decisiones, no tienen muchos lineamientos y todo lo negocian”.

La diputada incluso especuló con que podrían producirse nuevas ausencias entre los parlamentarios del PDG para no comprometer futuras negociaciones con el Ejecutivo, una sospecha que no respaldó con antecedentes.

El contraste entre ambas bancadas se produce mientras Kast ya consiguió el compromiso de rechazo de sus 30 diputados republicanos y la oposición intenta recomponer los respaldos al libelo.

El lunes, a partir del mediodía, no solo estará en juego la continuidad de Rabat. También se podrá medir cuánto pesan las palabras de Franco Parisi cuando sus propios diputados tienen que apretar el botón.