El abogado y socio de Willkie Farr & Gallagher en Estados Unidos, Andrés Mena, cuestionó la intervención del presidente Donald Trump en la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras permanecer once días fuera del cargo.

El mandatario estadounidense reconoció haber llamado a la junta directiva de la compañía, que posteriormente aprobó por unanimidad la reincorporación de Huang. Trump aseguró que “no hizo nada malo” y defendió su intervención argumentando que “tenemos que proteger a nuestros genios, y él claramente es un genio”. El episodio ha generado cuestionamientos por un eventual conflicto de interés debido a sus inversiones en la tecnológica.

“Lo que creo que es, eso sí, altamente preocupante es que Trump nos muestra una vez más su gusto por este como capitalismo al estilo chino en el cual el Estado influencia decisivamente acciones de actores privados”, sostuvo Mena, exintegrante del directorio de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador.

El abogado cuestionó los vínculos entre el poder económico y político que, a su juicio, se están configurando bajo la administración estadounidense.

“El maridaje entre el lado negocio y el lado político tiene un nombre, se llama oligarquía. Se llama la influencia inapropiada de gente que es más poderosa en el gobierno”, afirmó.

“Y eso suena a la manera en la cual se gobernaba, hasta hace algunos pocos meses, lugares como Venezuela, ciertamente como se gobierna China, ciertamente como se gobierna Rusia. Una forma de cleptocracia oligárquica que, obviamente, en Estados Unidos es totalmente nueva”, agregó.

Mena también abordó la importancia de Nvidia dentro del mercado de la inteligencia artificial y las consecuencias que podrían tener eventuales dificultades financieras de la compañía sobre el conjunto de la industria.

“Básicamente Nvidia facilita enormes cantidades de liquidez a un montón de otras empresas para que estas empresas se creen, para que le compren chips a su vez”, explicó.

En esa línea, advirtió sobre las valorizaciones de las compañías tecnológicas: “Muchos economistas, mucha gente de negocio aquí le va a decir que el mercado de IA está inflado, que una corrección está por venir”.

Sin embargo, el abogado diferenció una eventual corrección de precios del estallido de una burbuja que implique la pérdida completa del valor de estas compañías.

“Yo creo que todos estamos esperando que el mercado de IA se corrija. Burbuja tiene esa connotación, ¿cierto?, de que hoy día vale 100 y debería costar 0. Yo creo que hay un poco más de consenso en que ya vale 100 y debería costar a lo mejor 70 o 60”, sostuvo.