Revisa los pronósticos, estadísticas y el historial de Palmeiras vs Estudiantes para la final de la Copa Libertadores 2026. Además, entérate a qué hora y dónde ver el partido.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata definirán al campeón de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Centenario de Montevideo. Revisemos el camino de ambos equipos a la final, su historial y los pronósticos de fútbol para este partido, según datos del sitio especializado Apuesta Legal Chile.

Pronóstico Palmeiras vs Estudiantes: ¿Quién es el Favorito?

Las cuotas de Palmeiras lo ubican como favorito para ganar su cuarta Copa Libertadores. El conjunto paulista juega su segunda final consecutiva y cuenta con un plantel valorado en 218,5 millones de euros, cerca de cuatro veces el de Estudiantes (54,7 millones), según Transfermarkt.

Estudiantes, en cambio, llega invicto en la fase eliminatoria. En seis partidos suma dos victorias, cuatro empates y solo dos goles recibidos. En el camino eliminó a Flamengo, el campeón vigente.

Estas son las predicciones de fútbol con mayor respaldo en los datos de ambos equipos:

Palmeiras gana: es el favorito de las casas de apuestas y tiene un plantel de mayor valor y más experiencia reciente en finales.

Menos de 2.5 goles: cinco de los seis partidos de Estudiantes en la fase eliminatoria terminaron con dos goles o menos. En el caso de Palmeiras, se dio en cuatro de seis.

Ambos equipos anotan – No: Estudiantes no recibió goles en cuatro de sus seis partidos eliminatorios, incluidos los dos ante Flamengo.

Cómo Llega Palmeiras a la Final de la Copa Libertadores

Palmeiras terminó segundo en su grupo con 11 puntos (tres victorias, dos empates y una derrota), detrás de Cerro Porteño. En octavos de final volvió a cruzarse con el equipo paraguayo: empató 1-1 en São Paulo y ganó 1-0 en Asunción con gol de Gustavo Gómez.

En cuartos de final venció 1-0 a LDU de Quito como local. En la vuelta, en la altura de Quito, cayó 3-2 y avanzó por 4-3 en los penales, con dos atajadas del arquero Carlos Miguel. En semifinales ganó 2-1 a Fluminense en el Maracaná, con goles de Flaco López y Marlon Freitas, pero perdió 1-0 en casa y se clasificó por 5-3 en la tanda de penales.

En la fase eliminatoria, el equipo de Abel Ferreira registra tres victorias, un empate y dos derrotas, con siete goles a favor y seis en contra.

Palmeiras ganó la Libertadores en 1999, 2020 y 2021, y perdió la final de 2025 ante Flamengo. La de 2021 la ganó justamente en el Centenario, por 2-1 ante Flamengo en tiempo extra.

Una baja posible es la del lateral Joaquín Piquerez, que sufrió una lesión muscular en el muslo derecho jugando por Uruguay y es duda para la final. Su presencia o ausencia será un dato a seguir antes de revisar las cuotas de Palmeiras para este partido.

Cómo Llega Estudiantes a la Final de la Copa Libertadores

Estudiantes clasificó a esta Libertadores como campeón del Torneo Clausura 2025. En octavos de final empató 1-1 con Universidad Católica en La Plata y luego ganó 3-0 en Santiago, con dos goles de Guido Carrillo y uno de Joaquín Correa.

En cuartos igualó 1-1 con Corinthians como local y ganó 1-0 en Brasil, con gol de Alexis Castro a los 87 minutos. En semifinales empató 0-0 con Flamengo en ambos partidos y avanzó por 3-2 en los penales en el Maracaná, con tres penales atajados por Fernando Muslera. En ese partido de vuelta, el equipo jugó cerca de 40 minutos con diez hombres por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

El equipo dirigido por Alexander Medina suma seis goles a favor y dos en contra en la fase eliminatoria. Esta será la sexta final de Libertadores de Estudiantes y la primera desde 2009. Ganó el torneo en 1968, 1969, 1970 y 2009, y solo perdió una final: la de 1971.

Su principal duda es Joaquín Correa, que sufrió un desgarro de grado 2 en el muslo derecho y cuya presencia en la final no está confirmada.

Historial de Palmeiras vs Estudiantes en Finales

Palmeiras y Estudiantes ya definieron una Copa Libertadores en 1968. Estudiantes ganó 2-1 el primer partido en La Plata y, tras un tercer encuentro de desempate disputado en el Estadio Centenario, se quedó con el título al imponerse 2-0, con goles de Juan Ramón Ribaudo y Juan Ramón Verón. Fue la primera Libertadores del club argentino.

58 años después, ambos equipos vuelven a encontrarse en una final y en el mismo estadio, esta vez a partido único.

Recomendaciones para Apostar en Palmeiras vs Estudiantes

Antes de apostar en la final, revisa y compara las cuotas de Palmeiras en las distintas casas de apuestas. Ten en cuenta que el mercado de Resultado final (1X2) se define en los 90 minutos más el tiempo añadido: si el partido va a tiempo extra o penales, la apuesta se paga como empate. Ambas semifinales de esta Libertadores se definieron en la tanda de penales.

También puedes analizar mercados como Total de goles, Ambos equipos anotan y Doble oportunidad. Por último, revisa las alineaciones antes del partido, ya que la presencia de Joaquín Correa y Joaquín Piquerez sigue en duda.

¿A qué Hora Juega Palmeiras vs Estudiantes?

La final entre Palmeiras y Estudiantes está programada para el sábado 28 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas de Chile. Los horarios por país son:

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 17:00 hrs.

Bolivia y Venezuela: 16:00 hrs.

Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 hrs.

México (CDMX): 14:00 hrs.

¿Dónde Ver la Final de Palmeiras vs Estudiantes?

La final de la Copa Libertadores se podrá ver en vivo en Chile a través de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+ Plan Premium.