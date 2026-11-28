El acoso sexual, el envío de imágenes íntimas sin consentimiento, el hostigamiento y las amenazas a través de redes sociales son algunas de las manifestaciones de la violencia digital contra las mujeres. A ellas se suma la utilización de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas, una práctica que plantea nuevos desafíos en materia de prevención, regulación y protección de las víctimas.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre, una investigación de la Fundación Ferrer Guardia reveló que el 28% de las mujeres jóvenes ha recibido contenido sexual no solicitado en el entorno digital y el 25%, peticiones sexuales o de imágenes íntimas, situaciones que afectan a alrededor del 15% de los hombres.

La encuesta, realizada a 1.500 jóvenes de entre 18 y 35 años de toda España, pone de manifiesto que la violencia en internet también tiene un componente de género.

Aunque casi ocho de cada diez jóvenes (77,9%) han sufrido alguna forma de violencia digital, las mujeres reciben más agresiones de carácter sexual y mensajes insistentes (33,5% frente al 22% de los hombres), mientras que ellos son objeto de más amenazas de agresión física (19,6% frente al 9,6%).

La realidad chilena

En Chile, el fenómeno también presenta importantes diferencias de género. De acuerdo con la Radiografía del Acoso Sexual en Chile, elaborada en 2020 por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), el 52,3% de las mujeres encuestadas de entre 18 y 26 años reconoció haber experimentado acoso sexual en línea. Sin embargo, cuando se les consultó por situaciones específicas constitutivas de acoso, el porcentaje aumentó al 77,2%.

Esta diferencia evidencia las dificultades que existen para identificar y reconocer determinadas conductas como manifestaciones de violencia sexual.

La situación también resulta preocupante entre las menores de edad. Según antecedentes de la Encuesta Nacional de Polivictimización de 2023, presentados por la Defensoría de la Niñez ante el Congreso en junio de 2025, el 28% de las niñas y adolescentes mujeres sufrió acoso sexual por internet, frente al 15% de los hombres.

En tanto, un informe publicado en 2024 por la Defensoría de la Niñez advierte que el 83% de las víctimas de delitos de explotación sexual vinculados a medios digitales corresponde a niñas y adolescentes mujeres.

Precisamente este 25 de noviembre de 2026, la Universidad de Chile lanzó la campaña “La Violencia Sexual Digital no es Virtual, es Real: Seamos la Clave del Cambio”, orientada a prevenir estas agresiones, visibilizar sus consecuencias y fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas.

El anonimato y la violencia de pareja

Según el estudio español, algo más de la mitad de las agresiones digitales (51,3%) proviene de perfiles anónimos o falsos, mientras que el 36,6% procede de personas desconocidas.

Sin embargo, la violencia digital también se produce en el contexto de relaciones afectivas. El 14,5% de las mujeres que ha sufrido estas agresiones señala que provienen de su pareja o expareja, frente al 10% de los hombres.

La investigación sitúa la violencia machista digital como parte de un continuo con aquella que ocurre fuera de internet.

“Lo digital no crea la violencia de la nada, pero la amplifica y le añade persistencia, alcance y facilidad de difusión”, sostiene el estudio.

Entre sus consecuencias se encuentran la afectación de la salud mental, la pérdida de privacidad, la sensación de inseguridad y las restricciones a la participación de las mujeres en los espacios digitales.

La inteligencia artificial y los desafíos legislativos en Chile

En Chile, desde 2024, la difusión no consentida de material íntimo está sancionada penalmente, a partir de la promulgación de la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa ha abierto nuevos desafíos legales. La posibilidad de manipular fotografías y crear videos de contenido sexual falsos, conocidos como deepfakes, permite ejercer violencia incluso contra personas que nunca han producido ni compartido imágenes íntimas.

Frente a esta problemática, el pasado 25 de noviembre la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, anunció un proyecto de ley denominado “Con mi imagen no”, que busca:

Endurecer las penas por la difusión y exhibición de contenido íntimo sin consentimiento.

Tipificar como delito la producción y difusión de material sexual generado mediante inteligencia artificial sin consentimiento.

Ampliar el alcance del delito de extorsión a las amenazas de divulgar este tipo de contenido.

Incorporar el material generado o manipulado con IA en los delitos relacionados con la explotación sexual de menores de edad.

La propuesta contempla penas de hasta cinco años de cárcel para los deepfakes sexuales, según lo informado por la ministra.

Cuando la violencia obliga a abandonar internet

Frente a las agresiones digitales, las mujeres tienden a responder bloqueando a quienes las hostigan. Así lo hace el 67% de las encuestadas en España, frente al 48% de los hombres. Además, un 9,3% de ellas admite que no sabe cómo actuar.

La investigación cualitativa, desarrollada mediante grupos de discusión de adolescentes y jóvenes de siete comunidades autónomas españolas, revela también que muchas mujeres jóvenes reducen su presencia digital para protegerse.

Esta situación plantea un problema que trasciende la seguridad individual: la violencia digital puede convertirse en un mecanismo de exclusión que restringe la libertad de expresión, la participación pública y las oportunidades educativas y profesionales de las mujeres.

La desconexión no puede ser la única salida

Ante esta situación, la Fundación Ferrer Guardia ha instado a incorporar el entorno digital en la educación afectivo-sexual, trabajar el consentimiento y las relaciones igualitarias desde edades tempranas y disponer de recursos de apoyo accesibles para la juventud.

El desafío también involucra a las empresas tecnológicas, particularmente en lo relativo a la moderación de contenidos, los mecanismos de denuncia y la eliminación oportuna de material íntimo difundido sin autorización.

La fundación plantea que los recursos disponibles deben acompañar a las víctimas “sin culpabilizar”, ante la constatación de que “la desconexión no puede ser la única salida”.