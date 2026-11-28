Fue precisamente cuando Luis Hermosilla decidió colaborar con la justicia –“cantar”, en buen chileno– que el nombre de Benjamín Salas Kantor apareció por primera vez en la indagatoria de la arista “Agencia de Nombramientos”, causa que busca esclarecer si hubo cohecho, tráfico de influencias o prevaricación en la nominación de jueces, ministros de Corte y notarios, a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Hasta antes de su declaración más sincera, se sabía que Hermosilla mantenía conversaciones de WhatsApp con el exjefe de asesores del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, y otros dos asesores que trabajaban en La Moneda, Andrés Sotomayor y Benjamín Salas. Estos últimos eran los encargados de entregar el dinero en efectivo a Luis Hermosilla y Samuel Donoso, por trabajos que ambos realizaban a petición del entonces Mandatario.

“Tengo vuestras gratificaciones trimensuales ja ja ja… te dejé con tu secretaria personal nuestra deuda… para que te vayas a Miami jajaja”, le escribió Salas a Hermosilla el 14 de diciembre de 2020, dando cuenta de un pago de remuneraciones sin registro tributario y cancelada personalmente en la oficina del abogado, un estipendio al margen del sueldo que percibía por sus labores como asesor jurídico contratado por el Ministerio del Interior y que se presume era cancelado con los gastos reservados de la Presidencia.

Hermosilla reconoció ante la fiscal Perivancich, el 27 de agosto de este año, que nunca emitió boletas de honorarios, que los pagos se entregaban por mano y que alcanzaban unas 100 UF mensuales, alrededor de $3,5 millones de la época. Confirmó –además– que las remuneraciones provenían de La Moneda por orden de Piñera, en retribución por diversas “gestiones judiciales” realizadas junto a su colega Samuel Donoso, quien defendía a Sebastián Piñera en varias causas.

“Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie y esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos haría a Samuel y a mí…”, reveló el abogado en su declaración, que publicó Reportea.

Tanto Andrés Sotomayor como Benjamín Salas –declarados delfines de Piñera– se turnaban para entregar los estipendios trimestrales a los abogados investigados en el caso que lleva la Fiscalía Regional de Valparaíso. Salas aparece, además, en conversaciones sobre nombramientos de jueces que sostenían Samuel Donoso, Hermosilla y el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

Aunque se desconoce si el abogado que repartía los dineros de “mano en mano” fue citado a declarar por la fiscal Perivancich, lo cierto es que su nombre ha vuelto a sonar no solo por las últimas declaraciones de Hermosilla, sino también debido a que el Presidente José Antonio Kast acaba de proponerlo para representar a Chile en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas (CDI), una medida que de inmediato reflotó el rechazo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Querella de capítulos

“¡Chile anunció mi candidatura para la elección de la Comisión de Derecho Internacional para el mandato 2028-2032!”, escribió Benjamín Salas en su cuenta de LinkedIn, transparentando su nominación para la elección de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, buscando suceder en el cargo al jurista chileno Claudio Grossman, cuyo periodo concluye el año 2027.

“Me sentí especialmente honrado de que el anuncio se realizara durante un desayuno organizado por la Misión Permanente en Chile en Naciones Unidas en honor a mi mentor, el profesor Claudio Grossman, y a sus numerosas contribuciones a la Comisión. Estoy muy agradecido al embajador Roberto Ampuero por su generosidad”, escribió la semana pasada en la red de networking el abogado egresado de la Universidad Católica, que aspira a integrarse a la CDI, con sede en Ginebra.

La candidatura de Salas, que en la actualidad se desempeña como asistente especial del presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yūji Iwasawa (en La Haya), ha generado reticencias en diversos sectores. Además de aparecer vinculado al pago de remuneraciones ilegales a Luis Hermosilla, su nombre también figura en la querella de capítulos en contra del exmagistrado Antonio Ulloa, destituido de su cargo e inhabilitado por cinco años de ejercer funciones públicas.

Particularmente, en el apartado B2 del documento, relativo a los delitos de cohecho y soborno entre Ulloa y Hermosilla, son varias las intervenciones que se le atribuyen a Salas. En efecto, para alcanzar el nombramiento de Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago, Hermosilla asegura haber realizado intensas gestiones con el entonces jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Mery Romero, y también con Benjamín Salas.

Según el documento judicial, Ulloa, en su segunda postulación para cubrir la vacante dejada por el ministro Leopoldo Llanos, volvió a solicitar a Hermosilla “un beneficio indebido consistente en gestiones de apoyo, recomendación e influencia para ser nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago”. Fue en ese momento que el abogado comenzó a operar en favor de Ulloa.

La cercanía entre Hermosilla y el delfín de Piñera aparece en los registros de conversaciones de WhatsApp entre ambos. A comienzos de marzo de 2021, fue el propio Salas el que le preguntó a Hermosilla quién era el mejor candidato para incorporarse a la Corte de Apelaciones de Santiago. “Antonio Ulloa, sin duda. La Gómez es PC. Ulloa nos ayudará en todo”, contestó Hermosilla.

Salas respondió con un emoticón de aprobación.

En otra ocasión, el 1 de septiembre de 2021, en un WhattsApp grupal integrado por Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Andrés Sotomayor, este último confirma el pago de honorarios, señalando que tanto Sebastián Piñera como Benjamín Salas le confirmaron que todo “estaba ok hasta septiembre (inclusive)”. Una situación que pone al escudero del expresidente como un pilar fundamental en los pagos provenientes de La Moneda que no fueron rendidos.

Estrecho de Magallanes

Aparte de la controversia sobre pagos irregulares a Hermosilla, hay voces que ponen el acento en otro foco no menos contingente: Benjamín Salas manifestó públicamente su opinión respecto del debate sobre la libertad de navegación hacia las Islas Malvinas, señalando en una carta, publicada en El Mercurio, que históricamente nuestro país ha respetado los derechos soberanos argentinos, incluyendo la “facultad de regular el acceso a los puertos de las islas”.

La misiva, publicada el 17 de noviembre pasado, asegura que “corresponde al propio buque cumplir las condiciones de ingreso exigidas por el Estado que se considera soberano sobre el puerto de destino”. “La libertad de navegación y las competencias derivadas de la soberanía territorial no son principios contradictorios”, cerró Salas en la publicación.

Esta postura ha sido controvertida para analistas y exautoridades, debido a que Salas no solo trabaja en la comisión de la ONU encargada de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional en materia de tratados o convenciones, sino que también es el candidato del Ejecutivo a incorporarse a un tribunal que dirime –precisamente– conflictos limítrofes internacionales.

“Sorprende la carta del académico Benjamín Salas –respondió el exministro Jaime Ravinet en El Mercurio– al confundir la legítima reclamación de Argentina de soberanía sobre las Malvinas, que Chile apoya, con el control y dependencia efectiva que el Reino Unido ejerce sobre esas islas”. Luego, añade con ironía, que siguiendo la lógica planteada por el exasesor de Piñera, “el buque Danstar no solo le debería pedir permiso para recalar en Puerto Stanley a Argentina, sino ¿pagarle los derechos portuarios y de aduana por los bienes que transporta?”.

A la polémica se sumaron siete excomandantes en Jefe de la Armada, quienes manifestaron en otra carta que la controversia merece una “respuesta jurídica y diplomática inequívoca”, señalando que navegar por el Estrecho de Magallanes rumbo a las islas Falkland/Malvinas no requiere autorización argentina. “Es una actividad legítima entre privados que no debe condicionarse a consideraciones políticas”, sostuvieron.

“La prudencia diplomática es indispensable, pero no debe confundirse con la postergación indefinida de controversias. La cooperación económica puede continuar mientras las cuestiones de soberanía se abordan con claridad y perseverancia”, agregaron.

Lo mismo planteó la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile, Ximena Fuentes, en la misma tribuna. “Las normas internacionales aplicables exigen que Argentina respete la libre navegación por sus aguas jurisdiccionales sin solicitar previo permiso, los aspectos geopolíticos exigen que en el marco de la una disputa territorial no zanjada entre dos países amigos, Chile actúe con la cautela que el resguardo de sus intereses propios exige”, concluyó.

La conclusión jurídica es inequívoca, sostuvo en el mismo tono Francisco Orrego Bauzá, en otra columna publicada esta vez en El Mostrador: “Argentina está obligada, en virtud del Tratado de 1984, a garantizar permanentemente la libre navegación de los buques de cualquier bandera hacia y desde el Estrecho de Magallanes, incluso en aguas sometidas a su jurisdicción. Esta obligación complementa y reafirma el régimen de libre navegación y neutralidad consagrado en el Tratado de Límites de 1881”.

La carrera de Benjamín Salas tampoco ha estado exenta de críticas. Durante su participación como asesor internacional de Piñera en su segundo Gobierno, al abogado se le endosó la responsabilidad de incentivar el desastroso viaje de entonces Mandatario a Cúcuta en febrero de 2019. Años después, fue el propio excanciller de aquel Gobierno, Roberto Ampuero, el que señaló que la responsabilidad no había sido de él, sino del Segundo Piso de La Moneda, refiriéndose veladamente a Salas.

En el libro de memorias de Roberto Ampuero, Entre la pluma y la política, el excanciller relata un episodio que lo alejó definitivamente de Salas, luego que este le pidiera incorporar a una mujer de “plena confianza política” a su gabinete. “No volví a intercambiar con él nada más allá de saludos de buena crianza cuando coincidíamos en alguna actividad. No albergo dudas sobre su capacidad como abogado ni sobre su desempeño como colaborador del mandatario, pero me pareció que la política exterior –no me refiero al derecho internacional– aún no era su fuerte”, escribió el excanciller chileno.