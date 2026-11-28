En distintas regiones del país comenzaron el viernes las notificaciones de cese de contrato en perjuicio de trabajadores del sector público, luego de los dos oficios enviados al respecto por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en uno de los cuales (el 27) se indica que “se debe dar especial atención” a casos de los trabajadores que estén próximos a jubilar o que estén afectado por enfermedades terminales, graves o catastróficas.

Todo ello comenzó a ocurrir solo un día después de que el propio Presidente de la República, José Antonio Kast, dijera a los empresarios, en la reunión anual de con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que Chile “lleva más de 40 meses con desempleo alto, es inaceptable”. Asimismo, les pidió que “a quien puede evitar un despido, hágalo. Los invito a pensar en esas familias que se quedan sin trabajo, los invito a mantener ese puesto de trabajo hasta que el país vuelva a prender los motores”, en un contexto marcado por la recesión de la economía y un desempleo que, por primera vez, llegó a un 10%, como informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cabe indicar que posteriormente, en Osorno, el mismo mandatario atribuyó la cifra de desempleo a que -según él- “es evidente que cuando empieza a moverse la actividad económica, algunas personas que perdieron la esperanza vuelven a plantearse el salir a buscar trabajo. Es como, hoy día, el sueño de la casa propia: ha vuelto a estar en la realidad presente, porque al mejorar la condición económica del país, empiezan los créditos a largo plazo, que se habían terminado. Hoy día, de nuevo, tenemos créditos a 20 y quizá logramos créditos a 30 años, con mejores tasas de interés”.

Además, dijo que “el sueño de recuperar trabajo se empieza a recuperar… claro, se nota en las cifras, porque suben, pero hoy día sí hay más gente buscando trabajo y se han creado puestos de empleo, más allá de las cifras que hoy día nos golpean, sí es una cifra mala, pero tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien”.

Por cierto, el viernes aumentó aún más la cantidad de personas buscando trabajo, pues ese día, según informó el directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, hubo al menos 50 despidos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que se suman a otros 38 ya registrados en el área de Patrimonio, que no solo afectaron a personal a contrata, sino también a honorarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANFUSEM SERNAMEG (@anfusem_sernameg)

De acuerdo con el sitio web Despidos Kast, del cientista político Danilo Herrera, a esta mañana ya se habían informado 270 despidos en distintos servicios (incluyendo Cultura), con cerca de 80 afectados en el Servicio Nacional de Migraciones, unos 40 en la Subsecretaría de Prevención del Delito y la misma cantidad en la Dirección de Crédito Prendario. A ellos hay que adicionar 28 despidos en el Sence, 22 en la Subsecretaría de Medio Ambiente, 10 en el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), uno en Aduanas y otro en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

A ellos se suman otros 203 casos que están “en riesgo”, según la plataforma, en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

A su vez, el senador por Coquimbo Daniel Núñez (PC) dijo por medio de su cuenta de X que “me acaban de avisar del despido completo de una unidad de trabajadores y trabajadoras del Archivo Regional, y también de varios despidos en la Seremía de Educación y en el Ministerio de Obras Públicas”, aseverando que “estos despidos son tremendamente injustificados, arbitrarios, y responden a una decisión que está impulsando el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz”, pidiendo que se reviertan.