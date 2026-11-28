Un vehículo detonó una mina en la zona fronteriza de Arica con Perú, informó esta mañana la Jefatura de Área Fronteriza (JAF) de Arica y Parinacota.

Según detallaron desde el mando operativo, el hecho ocurrió durante la noche de ayer viernes, cuando personal del Ejército en la zona detectó un vehículo que se aproximaba al campo minado en las cercanías del Hito 16 de la frontera con Perú, junto con otros dos vehículos en las cercanías del sector.

“Ante esta situación, una patrulla militar que realizaba labores de vigilancia en la zona se desplazó hacia el lugar. Sin embargo, cuando se encontraba aproximadamente a 300 metros del punto, se habría producido el cruce de la alambrada por parte de uno de los vehículos, ocurriendo una detonación en el área“, detallaron. El delegado Cristián Sayes confirmó que la mina en cuestión corresponde a una de tipo antitanque.

Asimismo, desde la JAF anotan que el ingreso al sector se produjo luego del corte de la alambrada del cierre perimetral preventivo, el cual “se encontraba debidamente señalizado y demarcado conforme a la normativa vigente”.

Por estas horas, la JAF se encuentra recopilando los antecedentes del caso para entregarlos a la Fiscalía de Frontera regional. Para dichos efectos la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) apoyan las diligencias correspondientes, encabezados por el fiscal Hugo Puebla, quien precisó que hasta el momento no se han encontrado restos humanos.

El pasado 13 de septiembre ya había ocurrido una situación similar, cuando en el mismo hito 16 una camioneta activó otra mina antitanques e incendiándose en el lugar.