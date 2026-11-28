En medio de las tensiones que atraviesan al Socialismo Democrático, particularmente por el conflicto entre el PPD y el Partido Socialista a raíz del denominado caso firmas, 63 figuras de la centroizquierda suscribieron la carta abierta “Existe una alternativa”, un llamado a abrir una nueva etapa de reflexión y articulación del progresismo. La iniciativa busca impulsar un nuevo proyecto nacional y recuperar la capacidad de construir mayorías, a partir de una nueva representación de la socialdemocracia.

Uno de sus firmantes es Víctor Barrueto, exdiputado y expresidente del PPD, quien plantea que la derrota del progresismo no se explica únicamente por el debilitamiento del centro político, sino también por los errores de conducción del sector. “La mayor dificultad de la izquierda fue un cierto ideologismo y una incapacidad de vincularse al sentido común de la gente”, sostiene, apuntando, entre otros factores, a la tardanza con que se abordaron temas como la seguridad.

En conversación con El Mostrador, Barrueto profundiza en la necesidad de construir un actor político de centroizquierda con identidad propia, capaz de diferenciarse del Frente Amplio y el Partido Comunista, disputar el respaldo de los sectores populares y las nuevas clases medias y ampliar el actual techo electoral del progresismo. También aborda las críticas a la carta, la renovación generacional y los desafíos de transformar esta convocatoria en una alternativa política con incidencia real.

-Cómo se enmarca la carta a partir de lo que ha estado pasando con la crisis que se gatilló por el caso firmas, considerando que las relaciones entre el PPD y el Partido Socialista están en una situación bien compleja y parece un poco disonante la convocatoria en este contexto.

-Tiene incluso un gran valor coyuntural por eso, porque es justamente ponerse por encima, mostrar que hay otra alternativa, porque tenemos grandes coincidencias, gran historia, podemos hacer cosas distintas, podemos poner el bien común por delante y no las pequeñas disputas coyunturales, a veces con muchos errores. Así que yo creo que incluso para eso, que aparentemente es disonante, justamente apunta a mostrar otra alternativa, otra posibilidad.

¿Y cuál es la alternativa? Es un primer paso para incentivar, generar, impulsar una nueva centroizquierda, porque eso es lo que se necesita.

-En la carta plantean, por ejemplo, que Chile atraviesa una etapa marcada por la polarización, por la desafección ciudadana, el avance de los populismos, pero también reconocen que, precisamente en ese contexto, las fuerzas democráticas no han logrado una construcción política para garantizar el bienestar y el desarrollo. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Qué es lo nuevo?

-Lo principal es que nosotros tenemos un diagnóstico en los últimos 15 años de Chile de un estancamiento, de un retroceso, de una parálisis del sistema político para ofrecer opciones. A diferencia de lo que tuvimos por largo tiempo, que fue un pacto social que funcionó muy bien, que le dio la mejor etapa a la historia de Chile, eso entró en crisis y el país se quedó sin un pacto social, el país no sabe para dónde va.

Y por eso nosotros ponemos en primer lugar la necesidad de volver a proponer un proyecto nacional, fundamentalmente pensando en el desarrollo para todos. Y por eso le damos mucha relevancia al tema de una estrategia de desarrollo que el país no tiene, pero que tendríamos todas las condiciones, dado el nuevo cuadro mundial, para pensarla e impulsarla.

Es como relanzar Chile levantando un proyecto nacional que movilice todas las capacidades del país. Ese es el gran sentido. La intencionalidad más específica en enfrentar duramente la polarización y el populismo. Creemos que es una consecuencia de las dificultades que hemos tenido en los últimos años.

Se ha perdido el respeto completamente por el otro, incluso en el debate hay una descalificación de las otras opiniones, yo diría peor, casi se odian las opiniones distintas. Entonces, la necesidad es jugarnos por reponer un clima y un ambiente distintos. El objetivo es la necesidad de generar un actor político de centroizquierda, progresista, socialdemócrata, que hoy no está, no se ve, y esa es una de las debilidades políticas más importantes del progresismo, porque así va a ser muy difícil volver a construir mayorías.

-¿Cómo se hace eso, en lo concreto? ¿O qué ha cambiado, en términos de diagnóstico, por ejemplo, desde que la centroizquierda fue derrotada en las primarias presidenciales del oficialismo? Ahí también se generó un debate respecto a cuál era el futuro del Socialismo Democrático. ¿Qué es lo nuevo para efectivamente pensar en una alternativa viable que dispute en el próximo periodo electoral?

-El diagnóstico autocrítico es más o menos parecido. Después del estallido y de la pandemia, difícilmente encontramos en la historia del país un momento tan favorable para haber producido cambios de fondo. Y terminamos en lo que terminamos, una derrota tremenda ante el sector de derecha más extrema y autoritaria del país. Uno se preguntaría qué pasó ahí, qué pasó con la izquierda, con la conducción de ese proceso. ¿Tenemos acaso una izquierda inútil que no fue capaz de aprovechar eso? Ahí entonces es que uno tiene que remirar las cosas. Muchos han puesto el énfasis en que se debilitó el centro y se perdió la idea de los cambios.

Si tuviera que destacar algo, creo que la mayor dificultad de la izquierda fue un cierto ideologismo y una incapacidad de vincularse al sentido común de la gente. Así, por ejemplo, se perdió la disputa por el tema de la seguridad, a pesar de que en la conducción de Carolina Tohá, como ministra del Interior en el Gobierno de Boric, se hizo mucho, pero llegamos tarde. La gente identificaba que nuestro mundo no era capaz de enfrentar eso y que era mucho mejor Kast.

Se viene hablando hace mucho tiempo de que hay que tener nuevas estrategias de desarrollo, de política industrial, mejorar la productividad, la innovación, pero no se hace. Pasaron gobiernos de signos distintos, de derecha progresista, y no se hizo. Entonces hay una dificultad para entender que en los sentidos comunes de la gente hay tanta o más verdad a veces que en las teorías críticas y en las grandes ideas de las élites.

Mirado desde el punto de vista político –no se explica tan claramente, pero está implícito en la idea de la carta– es muy difícil que volvamos a ser mayoría si no surge este actor de centroizquierda nuevo. Porque solo reducido a la izquierda, más aún con un predominio del Frente Amplio y del Partido Comunista, en que se tiende a ver en la oposición como que fuéramos todos iguales, es muy difícil salir del 30% y volver a ser mayoría.

Nosotros creemos que el surgimiento de este nuevo actor, es el que puede ir sobre un mundo popular de nuevas clases medias, que tiene aspiraciones, que tiene miedo de volver a la pobreza, que ha tomado iniciativa en distintos campos, que no se define en el continuo derecha-izquierda, centroderecha, centroizquierda, sino que se define muy por otras cosas, mucho más cotidianas y concretas, que pueden variar de posiciones.

Ese mundo que puede ser perfectamente más de un 30% y que creció con el voto obligatorio, es el que se está dejando a merced del populismo de Parisi y del PDG, al no existir un actor político de las características que digo que vaya a competir sobre él.

Ha surgido mucho una crítica estos días, en el sentido de que la carta podría poner en riesgo la unidad. La verdad es que la unidad no puede ser un fórceps que obligue a que seamos todos iguales. La unidad que puede servir es la unidad en la diversidad. Y para eso tiene que haber diversidad, tiene que haber un actor político que se distinga del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Tendremos que estar unidos para enfrentar elecciones, tener alianzas, sin duda, pero no solo hacia allá, también hacia el centro. Coordinarse para enfrentar hoy día a Kast y el desastre que está haciendo este Gobierno, eso es totalmente posible. Pero para mostrarle al país alternativas, es necesario ir más allá del 30%, es fundamental un actor con estas características.

-Pensando en los bajos niveles de identificación partidaria que existe hoy día por parte de la ciudadanía y la desconfianza hacia los partidos políticos, ¿en qué se podría traducir en el futuro esta rearticulación? ¿En una nueva alianza política? ¿En algo que va más allá de las estructuras partidarias que existen?

-Lo primero es decir que este es un primer paso, que busca abrir conversaciones, incentivar, mover en esa dirección. Explícitamente dice la carta que no hay una nueva alianza de Gobierno ni un pacto electoral, sino que más bien una comunidad que entiende de determinada manera lo que está pasando en el país y hace una propuesta para empezar a renovarse, a converger, a pensar de nuevo en el país. Queremos iniciar eso.

Obviamente, esto tendrá distintos pasos. Yo creo que en esto los gobernadores regionales y los alcaldes pueden ser muy importantes desde el punto de vista de aterrizar en un conjunto de ideas más amplias, en buscar esta nueva vinculación con la gente, con su sentido común. Eso es un punto muy importante.

Hay que ver si esto tiene sustento político más real. Por ejemplo, se han hecho varias críticas. Una que, generacionalmente, es gente muy mayor. Otra crítica es que no están la mayoría en puestos de poder. Efectivamente, es mucha gente que tiene una larga trayectoria, pero que está más libre para hablar, para decir lo que piensa y no está con cálculos. Tiende a suceder que los que están con responsabilidad política evalúan mucho más desde el punto de vista del cálculo qué pueden decir, qué no pueden decir. Y por eso, para partir, hay que decir de frente y con mucha claridad las cosas. Pero hay gente con mucha influencia también.

Y sobre que hay gente que no está en roles políticos activos. También es discutible. Yo saqué la cuenta y hay 38 personas de 63 que están con cargos políticos de distinto tipo, o sea, más del 60%. También hay un porcentaje importante de jóvenes, aunque falta. Yo creo que es un gran desafío.

-¿Esto no sería dicotómico con la urgencia compartida de instalar nuevos liderazgos? Me tocó esta semana conversar con varios representantes de la juventud de los partidos del Socialismo Democrático y era bien compartida la necesidad de tener mayor protagonismo para instalar con mayor fuerza las nuevas formas en que se está viendo la política desde las nuevas generaciones.

-La misma carta dice que aquí el esfuerzo de renovación de ideas, pero también generacional, es muy importante. Están firmando varios líderes jóvenes y varios diputados también. Pero claramente el que entren como actores los alcaldes y los gobernadores regionales más vinculados al territorio, más cercanos a la gente, más valorados por la gente, también es muy importante. Espero que también se produzcan reacciones de líderes de las nuevas generaciones, ya que va a ser a ellos a los que les va a tocar probablemente en el futuro.

Yo también estoy contra el edadismo cada vez más. Mira Lula, tiene 81 años. Qué edad tenía Pepe Mujica cuando fue presidente y referente de todos los jóvenes de América Latina. Michelle Bachelet está ahí y tiene 75. O sea, no hay que descartar a la gente, a las personas mayores que pueden jugar roles muy significativos, nosotros aspiramos a tenerlos.

Hay gente que todavía está vital, tiene proyectos políticos, quiere seguir aportando, por suerte está en condición de hacerlo, y ese es un capital que también hay que valorar.