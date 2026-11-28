Esta entrevista a Jaime Insunza fue realizada en agosto de 2011, en el marco de la investigación Orígenes del malestar social en Chile, desarrollada en la Universidad Radboud de los Países Bajos.

Dirigente político y vocero público del Partido Comunista durante la década de 1980, Insunza reconstruye el ciclo de protestas contra la dictadura, las relaciones entre los partidos y las organizaciones sociales y las profundas diferencias estratégicas existentes al interior de la oposición.

La conversación aborda particularmente el periodo comprendido entre 1983 y 1986, cuando el movimiento social adquirió un papel decisivo en la lucha democrática. Insunza examina la Política de Rebelión Popular impulsada por el Partido Comunista, las consecuencias del descubrimiento de los arsenales y del atentado contra Augusto Pinochet, así como el posterior desplazamiento hacia la vía plebiscitaria.

En su interpretación, el objetivo principal de las fuerzas sociales y políticas opositoras terminó concentrándose en poner fin a la dictadura. Sin embargo, Insunza sostiene que las condiciones de la salida institucional tuvieron una consecuencia que se proyectó sobre la democracia posterior: la política fue progresivamente separada de la ciudadanía y concentrada en las dirigencias partidarias.

“Uno de los objetivos que logra la salida pactada es quitarle la política a la gente, se la usurpa y se la entrega a la clase política, la democracia de los consensos, los acuerdos, en que la gente no tiene nada que ver”.

Escuchada quince años después, la entrevista permite comprender una de las tensiones centrales de la transición chilena: el movimiento social alcanzó su objetivo estratégico de contribuir al término de la dictadura, pero sus demandas particulares quedaron subordinadas y sus organizaciones perdieron capacidad de incidencia en el nuevo orden democrático.