Implante de cejas en Chile: técnica con folículos reales para resultados permanentes y naturales

Desde hace años, las cejas han pasado de ser un simple detalle facial a convertirse en un elemento clave de la estética. Su forma, densidad y simetría pueden transformar por completo la expresión y armonía del rostro. Esta preocupación por embellecerlas ha impulsado la popularidad de tratamientos como el microblading, la micropigmentación y, más recientemente, el implante de cejas con folículos reales. Esta última técnica, ya disponible en Chile, ofrece una solución permanente y natural para quienes buscan mejorar su imagen y realzar su mirada de forma duradera.

Aunque el microblading y la micropigmentación se han vuelto populares como soluciones estéticas para embellecer o redefinir las cejas, existe una técnica poco conocida en Chile que va un paso más allá: el implante de cejas con técnica FUE, un procedimiento quirúrgico que trasplanta folículos reales para lograr un resultado permanente, con textura, crecimiento y naturalidad auténtica.

Técnica FUE: paso a paso del implante de cejas con folículos reales

El procedimiento consiste en extraer folículos capilares finos desde la zona posterior del cuero cabelludo e implantarlos, uno a uno, en la línea de la ceja siguiendo su dirección natural. Esta técnica, conocida como FUE (Follicular Unit Extraction), permite colocar entre 100 y 500 pelos por ceja -dependiendo de la densidad deseada- y lograr una recuperación completa de forma progresiva.

La doctora Michelle Mauret, médico cirujano y jefa del Área Capilar de Clínica Terré, la cual hoy ofrece este tratamiento, explica que el implante de cejas está recomendado para personas que han sufrido pérdida permanente de vello por depilación excesiva, cicatrices, trastornos hormonales o condiciones como el hipotiroidismo o la alopecia cicatricial.

“A diferencia de técnicas como el microblading, que sólo pigmentan la piel, el implante genera vello real que crece, se recorta y se comporta como cualquier otro pelo del cuerpo. El resultado es completamente tridimensional y natural”, comenta la doctora.

Cuidados y resultados del implante de cejas: qué esperar de la técnica FUE

Una vez realizado el procedimiento, se recomienda evitar el calor intenso, el ejercicio y la manipulación de la zona por al menos diez días. Durante las primeras semanas, los folículos trasplantados caen temporalmente —en una fase conocida como “shock loss”— pero comienzan a crecer con fuerza desde el tercer mes. El resultado final se aprecia alrededor del primer año, con una tasa de supervivencia del pelo de hasta un 90%.

En Clínica Terré, institución con más de 20 años de experiencia en medicina estética y tratamientos capilares, esta técnica ha sido incorporada con éxito por un equipo especializado. La atención personalizada y la precisión quirúrgica permiten ofrecer una solución definitiva para quienes desean recuperar la forma de sus cejas o mejorar su densidad de manera duradera y segura.

Una solución definitiva para la mirada

El implante de cejas con técnica FUE no solo devuelve volumen y forma, sino que también ayuda a recuperar la seguridad personal y realzar la expresión del rostro. En un momento en que cada vez surgen más procedimientos estéticos para lograr una mirada más atractiva y armoniosa, esta técnica destaca por ofrecer resultados permanentes y naturales. Con una tasa de supervivencia capilar cercana al 90%, el vello implantado crece y se comporta como propio, aportando densidad y definición que perduran en el tiempo y transforman la imagen de manera sutil pero significativa.

“El implante de cejas no sólo transforma el rostro, también mejora la autoestima. Es una opción excelente para quienes buscan resultados reales, permanentes y naturales”, concluye Mauret.