Colágeno: ¿se debe tomar, inyectar o aplicar en la piel? Y ¿realmente funciona?

El camino del colágeno

Emma Wedgeworth, dermatóloga consultora de Harley Street, Londres, afirma que -si bien existen investigaciones que sugieren que tomar colágeno por vía oral tiene un impacto- se muestra escéptica.

Afirma que la idea de que el colágeno pueda recorrer nuestro cuerpo -no precisamente una tarea sencilla- y llegar exactamente donde lo necesitamos es probablemente una ilusión.

Para empezar, debe atravesar el intestino sin descomponerse por completo.

El colágeno es una molécula grande, por lo que las empresas han comenzado a descomponerlo en fragmentos más pequeños: péptidos de colágeno, también conocidos como colágeno hidrolizado.

Aunque este colágeno, ahora en su forma más pequeña, tiene más posibilidades de atravesar la pared intestinal y llegar al torrente sanguíneo, aún le queda un largo camino por recorrer.

Tiene que llegar a la piel para tener un efecto, y podría fácilmente desprenderse para dar soporte a otros órganos del cuerpo. Es un recurso valioso.

“Hay poca evidencia fiable al respecto, pero existe la teoría de que, dado que nuestra piel es el órgano con la ‘renovación celular más rápida’, podría ser más propensa a utilizar estos péptidos de colágeno que otros órganos”.

Y es entonces cuando se podría observar un aumento en la producción de colágeno en las células de la piel.

Todo esto parece muy complicado e incierto. Puede que te haga preguntarte: ¿qué tal si usamos cremas de colágeno? Se aplican directamente sobre la piel, así que ¿no tendrán más posibilidades de llegar a donde necesitan estar?

“No”, es la respuesta simple de Wedgworth. “El colágeno simplemente se asentará en la capa externa de la piel, no llegará a la dermis, que es la capa intermedia”.

Existen tres tipos diferentes de suplementos de colágeno: marino (de pescado), bovino (de vaca) y vegano. De los tres, la dermatóloga recomienda el marino si se toma colágeno por vía oral.

Esto se debe a que contiene más colágeno tipo 1, el más común de los cinco tipos y el que da estructura a las células de la piel, además de desempeñar un papel crucial en la salud de los huesos, tendones y tejido conectivo.

El colágeno vegano es el menos efectivo, afirma Wedgworth. El colágeno es una proteína de origen animal, por lo que estos productos no están hechos de colágeno, sino que contienen una variedad de aminoácidos y vitaminas.

“No puedo parar”

“Estoy atrapada”, me dice Ali Watson mientras señala los paquetes de colágeno bovino en polvo en su cocina. “Sí, este es para mí y, bueno, este es para Tommy”.

Miro al delgado sabueso marrón a mi lado, con bigotes grises asomando alrededor de su hocico. Él levanta una ceja en señal de reconocimiento.

Ali, neuroanestesista que -según ella misma admite- “sabe mucho de dosis”, dice que ahora que ha empezado a tomar colágeno no concibe dejar de hacerlo, ni parar de dárselo a su perro.

“Empecé a tomarlo en polvo hace un par de años. Al principio, no era por mi apariencia, sino por mis articulaciones; quería protegerlas porque hago mucho levantamiento de pesas”.

Ali no está segura de haber notado ninguna diferencia en sus articulaciones, pero sí ha notado un cambio en otras partes.

“Siento la piel más brillante, mi cabello más grueso y mis uñas más fuertes”.

Miro a Tommy, que parece más interesado en su comida para perros que en cualquier suplemento en polvo.

“Ya sé, parece una locura”, dice Ali, “pero Tommy parecía un poco más lento, un poco menos entusiasta justo antes del verano, así que pensé en probar con colágeno para perros”.

“Quería ver si le ayudaba con las articulaciones; ya está envejeciendo. Y está un poco más despierto, pero puede que se deba a que ha vuelto a hacer frío y está menos acalorado y letárgico”.

Ali no está del todo convencida de que el suplemento esté marcando la diferencia, y le cuesta US$80 al mes asegurarse de que ella y Tommy reciban su dosis diaria.

Pero Ali dice que ahora no puede parar. “Eso es lo que pasa con estos suplementos”, señala la mujer de 46 años: “La vida tiene sus altibajos. Puedes tomarlos cuando estás en un bajón, y luego la situación mejora, y puede que tenga muy poco que ver con los suplementos”.