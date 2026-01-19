Incendios forestales y embarazo: recomendaciones clave para proteger la salud materna y fetal

El humo generado por los incendios forestales y urbanos se ha transformado en uno de los principales problemas ambientales y sanitarios del verano en Chile. Año tras año, distintas regiones del país enfrentan episodios prolongados de mala calidad del aire, con altas concentraciones de material particulado fino, monóxido de carbono y otros contaminantes que afectan directamente la salud de la población. Esta exposición no solo provoca molestias respiratorias agudas, sino que puede agravar enfermedades preexistentes y generar consecuencias a mediano y largo plazo.

Dentro de este escenario, las mujeres embarazadas constituyen un grupo especialmente vulnerable. La inhalación de humo durante la gestación no solo compromete el bienestar materno, sino que también puede impactar el desarrollo fetal, aumentando el riesgo de complicaciones obstétricas. En un contexto donde los incendios ya no son eventos excepcionales, sino parte de una realidad estacional recurrente, especialistas subrayan la necesidad de reforzar las medidas de prevención y la información dirigida a quienes cursan un embarazo.

La exposición al humo se ha asociado a dificultad respiratoria materna, aumento del estrés oxidativo, mayor riesgo de parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. La estadística 2025 muestra que, a inicios de diciembre, había incendios importantes en combate en regiones como Valparaíso (Santo Domingo), O’Higgins (Litueche) y Metropolitana (San Pedro). Si bien el número de incidentes el año pasado fue mayor, la superficie afectada total es menor que hace dos años, con alrededor de 25.186 hectáreas afectadas en 2025 frente a 56.743 en el mismo periodo de 2024.

Medidas preventivas frente a la presencia de humo

En este contexto, Claudio Toro, matrón y académico de la Carrera de Obstetricia y Puericultura de Universidad de Las Américas, recomienda tomar las siguientes medidas preventivas frente a la presencia de humo generado por incendios:

Permanecer en espacios cerrados durante episodios de humo con puertas y ventanas cerradas.

durante episodios de humo con puertas y ventanas cerradas. Evitar actividades físicas al aire libre .

. Utilizar mascarillas N95 o KN95 si es estrictamente necesario salir.

si es estrictamente necesario salir. Mantener hidratación adecuada (mínimo 2 litros de agua).

(mínimo 2 litros de agua). A limentación equilibrada , rica en frutas y verduras.

, rica en frutas y verduras. Evitar estrés térmico .

. Favorecer el descanso en de cúbito lateral izquierdo.

Síntomas de alarma en el embarazo y qué hacer ante una evacuación por incendios

Asimismo, el experto señala que, frente a la aparición de los siguientes síntomas, se debe consultar al servicio de urgencia más cercano:

Dificultad respiratoria .

. Tos persistente .

. Mareos o cefalea intensa.

intensa. Disminución de movimientos fetales , post estimulación por parte de la madre.

, post estimulación por parte de la madre. Contracciones uterinas 2-3 en 10 minutos que no ceden con el descanso.

“Los incendios forestales y en cualquier sitio, nos recuerdan que la protección de la salud materna y fetal requiere una acción oportuna y coordinada. Las mujeres embarazadas constituyen un grupo especialmente vulnerable frente a la exposición al humo, al calor extremo y a la contaminación ambiental, por lo que resulta fundamental garantizar el acceso a información clara y actualizada, medidas de prevención adecuadas y atención de salud oportuna”, finaliza el profesional de UDLA.

Proteger el embarazo en escenarios de emergencia ambiental

La recurrencia de incendios forestales y urbanos en Chile plantea un desafío creciente para la protección de la salud materna y fetal. En este contexto, la prevención, el acceso oportuno a información clara y confiable, y una respuesta sanitaria adecuada resultan fundamentales para reducir los riesgos asociados a la exposición al humo y al calor extremo durante el embarazo.

Reconocer tempranamente los síntomas de alarma, seguir las recomendaciones de los equipos de salud y contar con planes de acción frente a eventuales evacuaciones puede marcar una diferencia significativa en el bienestar de la madre y del feto. Asimismo, los especialistas enfatizan la importancia de fortalecer las estrategias de educación y apoyo dirigidas a mujeres gestantes, considerando que estos eventos ya forman parte de una realidad ambiental cada vez más frecuente y previsible durante la temporada estival.