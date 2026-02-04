Día Mundial contra el Cáncer: urgencia de avanzar en la detección temprana del cáncer de mama

Más de 1.840 mujeres fallecieron por cáncer de mama en Chile durante 2024, y solo hasta septiembre de 2025 la cifra ya superaba las 1.300 muertes, según datos del Ministerio de Salud. Estas cifras vuelven a situar al cáncer de mama como una de las principales prioridades de salud pública del país, tanto por su alta incidencia como por su impacto en la mortalidad femenina.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, esta realidad adquiere especial relevancia. De acuerdo con el informe Desafíos en Cáncer 2025, elaborado por el Observatorio del Cáncer, en las últimas décadas se ha observado un aumento sostenido en la incidencia de cáncer en personas menores de 50 años, especialmente en tumores de alta frecuencia como el cáncer de mama y el cáncer colorrectal.

Este escenario refuerza la urgencia de avanzar en prevención y detección temprana.

“El Día Mundial contra el Cáncer busca promover el diagnóstico oportuno y el acceso a información confiable como pilares fundamentales para enfrentar esta enfermedad. Hablar de cáncer de mama no es solo revisar estadísticas, sino impulsar acciones concretas de autocuidado, controles periódicos y educación en salud, que pueden marcar una diferencia real en la calidad y expectativa de vida de miles de mujeres”, señalan desde APROFA, organización que desde hace más de 60 años trabaja en Chile para visibilizar y abordar este problema de salud pública.

La experiencia clínica desde el box

Fernanda Cabrera, enfermera-matrona experta en salud sexual y reproductiva de Aprofa, explica que en muchas ocasiones las personas usuarias acuden a su control ginecológico anual sin presentar síntomas evidentes y es durante el examen físico preventivo de mamas cuando se detectan hallazgos que llaman la atención, lo que hace necesaria una derivación a ecografía y/o mamografía, según cada caso.

“Por lo anterior, es relevante que las mujeres y personas con mamas realicen el autoexamen de manera periódica, idealmente una vez al mes, una semana después del último día de menstruación. De esta forma, aunque a simple vista no se observe nada llamativo, es posible identificar irregularidades al tacto, evaluar su evolución y consultar oportunamente ante dudas o cambios evidentes”, señala Cabrera.

La experta recalca que el autoexamen mamario no constituye un método de detección precoz ni reemplaza la mamografía, pero puede ser una práctica valiosa para fomentar el autocuidado, detectar señales de alarma y la conciencia corporal.

Por su parte, la también matrona experta en salud sexual y reproductiva de APROFA, Mara Troncoso, recuerda su experiencia en la entrega de resultados de mamografías y ecografías mamarias, tiempo en el que debía contactar telefónicamente a quienes tenían resultados no críticos y citar de manera presencial a aquellas personas que requerían derivación.

“En muchas ocasiones, las personas acuden a tomarse el PAP, y es en esa instancia cuando el personal de salud aprovecha de informarles sobre la importancia del examen físico de mamas y la relevancia de realizarse la mamografía o ecografía mamaria cuando corresponda. De no ser por esta orientación durante el control del PAP, muchas mujeres no sabrían que estos otros exámenes también son necesarios”, agrega Troncoso.

Tres exámenes vitales para detectar a tiempo el cáncer de mama

Las expertas recomiendan realizar un chequeo anual de salud sexual y reproductiva, idealmente con una matrona o ginecóloga, para monitorear el bienestar integral y detectar precozmente cualquier anomalía.

Los principales exámenes de detección son:

Ecografía mamaria: indicada desde los 35 años, o antes si existen antecedentes familiares o síntomas sospechosos.

Mamografía: recomendada a partir de los 40 años en mujeres sin antecedentes, aunque en algunos casos se realiza antes.

Autoexploración mamaria: si bien no sustituye la mamografía, fomenta el conocimiento del propio cuerpo y ayuda a detectar cambios o señales de alarma.

Para estos tres tipos de exámenes, resulta vital contar con la asesoría y revisión anual de profesionales de salud, que realicen un control completo de la salud sexual y reproductiva.