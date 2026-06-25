El drama de los haitianos, y de Haití

Chile alberga a unos dos millones de inmigrantes (el 10% de su población), de los cuales aproximadamente 200.000 son haitianos y más de 300.000 del total se encuentran en situación irregular.

Ante esta realidad, surgen preguntas sobre el drama de estos niños y niñas, así como sobre la compleja historia de Haití que los lleva a emigrar.

Haití, primera nación negra en independizarse y en abolir la esclavitud, logró su libertad mediante una sangrienta revolución (1791-1804), pero luego sufrió el cobro de una indemnización forzada por Francia que endeudó al país por 120 años, sumado a invasiones estadounidenses, la cruenta dictadura de los Duvalier y recientes tragedias como el terremoto de 2010 y el asesinato de su presidente en 2021.

Esta devastadora realidad histórica y actual, que incluye miles de muertes recientes, explica por qué tantos haitianos buscan refugio, aunque la inmigración sea un derecho, los países deben procurar que sea legal y ordenada.

Mientras tanto, en medio de las deliberaciones políticas, los niños haitianos y chilenos siguen buscando un lugar donde jugar.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.