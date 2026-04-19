Anticoncepción en el puerperio: errores frecuentes y por qué el DIU de cobre es una opción segura

Luego del parto, muchas mujeres enfrentan el desafío de elegir un método anticonceptivo seguro, efectivo y compatible con la lactancia. Sin embargo, el periodo postparto, conocido como puerperio, está rodeado de mitos y decisiones poco informadas que pueden comprometer la salud reproductiva y el bienestar emocional de las madres. En este contexto, el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre se posiciona como una de las alternativas más recomendadas.

Victoria Cancino, matrona de DKT Chile, organización dedicada a promover el acceso informado a anticonceptivos, advierte que muchas mujeres aún creen que no es necesario usar métodos anticonceptivos durante la lactancia.

“Se habla mucho de este anticonceptivo natural que es la lactancia materna exclusiva, y si bien puede ayudar, no es un método cien por ciento efectivo. Su eficacia ronda entre el 70% y 80%, y eso solo si se da exclusivamente pecho, sin rellenos, sin agüitas ni suplementos. Eso no siempre ocurre, por lo que confiar únicamente en la lactancia puede ser un gran error”, explica Cancino.

Además, otro mito es la creencia de que si no menstrúan, no están ovulando, lo que no es necesariamente cierto. La ovulación puede preceder al primer sangrado postparto, y ahí es donde ocurren embarazos no planificados. Por eso, es fundamental iniciar un método anticonceptivo adecuado a tiempo.

¿Cuándo iniciar un método anticonceptivo después del parto?

“Después del parto, las hormonas caen de forma muy abrupta. El cuerpo se resetea. Por eso, muchos profesionales médicos entregan la recomendación de esperar 42 días para que las hormonas dejen de estar tan revolucionadas y podamos iniciar una anticoncepción clara y efectiva”, explica Cancino.

No obstante, algunos métodos como el implante subdérmico o el DIU pueden colocarse de forma inmediata, incluso antes del alta médica, siempre con evaluación profesional.

El DIU de cobre: una opción segura, sin hormonas y compatible con la lactancia

Entre los métodos disponibles, el DIU de cobre destaca por su seguridad, duración prolongada (hasta 10 años), ausencia de hormonas y total compatibilidad con la lactancia materna.

“El DIU es uno de los métodos más recomendados en esta etapa. No interfiere con la leche materna, no contiene hormonas y es altamente efectivo. Además, permite a la mujer enfocarse en su recuperación y en el cuidado del recién nacido con la tranquilidad de estar protegida”, enfatiza Cancino.

En un país donde el embarazo no planificado sigue siendo una realidad, sobre todo en contextos vulnerables, la educación y el acceso a métodos anticonceptivos postparto deben ser parte integral de los controles de salud materna.

Anticoncepción informada: clave para la salud materna

Fortalecer la educación en salud reproductiva durante el puerperio es fundamental para prevenir embarazos no planificados y reducir riesgos asociados a intervalos intergestacionales cortos. La información oportuna y clara permite a las mujeres comprender su ciclo, derribar mitos y elegir métodos anticonceptivos seguros y adecuados a su contexto, especialmente en una etapa marcada por cambios físicos, emocionales y hormonales.

En este escenario, el acceso a consejería profesional y a métodos eficaces cumple un rol clave en la toma de decisiones autónomas. Promover una anticoncepción informada no solo impacta en la salud materna, sino también en el bienestar familiar y en la calidad de vida a largo plazo, fortaleciendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo con respaldo y acompañamiento adecuado.

Desde DKT Chile, el llamado es claro: informar, acompañar y ofrecer alternativas reales para que cada mujer pueda tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su maternidad.