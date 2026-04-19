Japón en alerta por lanzamiento de misiles balísticos desde Corea del Norte

Corea del Norte habría disparado varios misiles balísticos este fin de semana, en lo que constituye el séptimo lanzamiento de este tipo realizado por Pyongyang en lo que va del año y el cuarto solo durante abril.

La Oficina del Primer Ministro de Japón informó inicialmente a través de redes sociales: “Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Habrá más actualizaciones a continuación”.

Minutos después, el Ejecutivo japonés detalló las medidas adoptadas, señalando que en primer lugar se realizaría “la recopilación y análisis de toda la información disponible con el máximo esfuerzo, para proporcionarla al público de manera oportuna y adecuada”.

Como segundo punto, se comprometió a “garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y demás activos”, y finalmente llamó a “adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación para contingencias”.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó posteriormente en la red social X que los proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón. En ese contexto, aseguró que su gobierno está trabajando “en estrecha colaboración con Estados Unidos y Corea del Sur para analizar los lanzamientos”.

Takaichi también confirmó que se convocó un equipo de respuesta de emergencia en la Oficina del Primer Ministro para recabar información. “El gabinete de Hiyoshi considera la gestión de crisis como la esencia de la gobernanza nacional, y pretendemos garantizar la preparación completa para todos los asuntos relacionados con la gestión de crisis, incluidos casos como este”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, confirmó a la prensa que se trató de un lanzamiento múltiple y que los misiles habrían caído fuera de la franja marítima nacional de Japón.

Según la agencia surcoreana Yonhap, el ejército de Corea del Sur informó que el misil balístico fue lanzado desde la zona de la ciudad portuaria norcoreana de Sinpho hacia el este, sin entregar mayores detalles sobre su trayectoria o alcance.

El profesor Lim Eul-chul, de la Universidad de Kyungnam y experto en Corea del Norte, señaló a Reuters que mientras Estados Unidos se centra en Irán, “Corea del Norte ve esto como una oportunidad de oro para modernizar su poder nuclear y su capacidad misilística”.

Este nuevo ensayo de Corea del Norte, violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben el programa de misiles balísticos de Pyongyang. Sin embargo, el país rechaza dichas prohibiciones y sostiene que infringen su derecho soberano a la legítima defensa.