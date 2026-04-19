Ministra Duco y la prioridad en Deportes: “Entregar ropa linda” porque “si uno va fea, ya perdiste”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, quedó en el centro de las críticas tras sus declaraciones durante el ITTF World Para Future Santiago 2026, donde afirmó que la prioridad de su administración no será precisamente deportiva.

En un video difundido por el Team Para Chile —que posteriormente fue eliminado de las redes— la secretaria de Estado expresó que “la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”.

Durante el mismo evento, el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, la invitó a profundizar en la idea que había manifestado en una reunión, “sobre la importancia de la ropa”.

La ministra, sonriendo, respondió qué era lo que pensaba y conminó a los presentes a expresar si estaban o no de acuerdo. “Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón. Es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea”.

Duco añadió que “si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste po’. Uno tiene que ir tan lindo vestido, que los demás quieran tu buzo, porque ya ganaste. Esa es mi obsesión, tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”.

Sus declaraciones generaron opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la iniciativa de mejorar la imagen y el equipamiento de los deportistas nacionales, otros cuestionaron que se establezca como “prioridad uno” del Ministerio del Deporte, especialmente en un contexto donde persisten demandas históricas en materia de infraestructura, recursos para entrenamientos y apoyo integral a los atletas.

Hasta el momento, la ministra no ha realizado nuevas declaraciones públicas sobre el tema. El video original fue retirado de las plataformas del Team Para Chile poco después de su publicación.

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