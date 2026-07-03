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¿Lipedema o sobrepeso? 7 enfermedades con las que se confunde esta condición que afecta a mujeres BRAGA Crédito: Cedida

¿Lipedema o sobrepeso? 7 enfermedades con las que se confunde esta condición que afecta a mujeres

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Por: El Mostrador Braga

Especialistas chilenas advierten que más del 11% de las mujeres podrían tener lipedema sin saberlo. La enfermedad suele confundirse con obesidad, linfedema y otros trastornos, retrasando el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El lipedema es una enfermedad crónica que afecta a cerca del 11% de las mujeres en el mundo y que suele confundirse con obesidad, linfedema, celulitis y otros trastornos. Especialistas chilenas advierten que el desconocimiento de esta condición retrasa el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Entre sus síntomas destacan la acumulación simétrica y dolorosa de grasa en extremidades, la aparición frecuente de hematomas y la desproporción corporal, signos que requieren evaluación médica especializada.
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El Lipedema es una enfermedad crónica, progresiva y aún poco conocida que afecta aproximadamente al 11% de las mujeres en el mundo, provocando acumulación anormal de grasa, principalmente en piernas y brazos, acompañada de dolor, sensibilidad extrema y dificultades de movilidad. En Chile, muchas mujeres conviven con esta condición sin saberlo, debido a que suele confundirse con otras enfermedades o problemas estéticos.

En el marco del Mes de la Concientización de esta enfermedad, desde Clínica Lipedema WAL Chile señalan que miles de mujeres conviven con dolor, frustración y confusión, creyendo que sufren obesidad u otros trastornos, cuando en realidad presentan síntomas característicos de esta patología.

Esta condición se manifiesta principalmente como una acumulación anormal y dolorosa de grasa en piernas y brazos, acompañada de hipersensibilidad, hematomas frecuentes, fatiga y dificultades de movilidad. Sin embargo, por su similitud con otros cuadros, suele ser confundida con enfermedades muy distintas, lo que lleva a años de tratamientos ineficaces y desgaste emocional.

“Muchas mujeres pasan años en tratamientos erróneos porque no se reconocen que tienen Lipedema. Este desconocimiento genera frustración, dolor físico y emocional”, advierte Ledda Pérez, kinesióloga y directora de Clínica Lipedema WAL Chile.

La profesional, señala que, en este error de diagnóstico, la enfermedad se confunde con otras patologías, que pueden tener elementos comunes y generar la duda de las pacientes.

Las 7 enfermedades con las que comúnmente se confunde el Lipedema

 

  1. Obesidad: el aumento de grasa es generalizado, a diferencia del Lipedema que afecta de forma localizada y simétrica, sobre todo en extremidades.
  2. Linfedema: caracterizado por hinchazón persistente debido a acumulación de líquido linfático, no grasa como en el Lipedema. Esto se produce en una sola extremidad, no como el caso del Lipedema en que la hinchazón es bilateral.
  3. Celulitis: un problema estético localizado que no involucra dolor crónico ni progresión de la grasa como en el Lipedema.
  4. Retención de líquidos: suele ser temporal y responde a cambios en la dieta o medicación; el Lipedema no mejora con esas medidas.
  5. Problemas circulatorios (varices): aunque pueden coexistir, no son la causa del Lipedema ni explican su patrón de acumulación grasa.
  6. Fibromialgia: causa dolor muscular generalizado, pero no se relaciona con la distribución grasa ni los síntomas visibles del Lipedema.
  7. Síndrome metabólico: vinculado a factores como hipertensión o resistencia a la insulina; no necesariamente está presente en pacientes con Lipedema.

“El Lipedema tiene señales muy específicas: acumulación grasa simétrica en piernas o brazos, sensibilidad extrema al tacto, aparición espontánea de hematomas y una marcada desproporción corporal. El diagnóstico clínico temprano es fundamental para evitar que la enfermedad avance y evitar además someter a las pacientes a cirugías que no tendrán los resultados esperados”, explica la doctora María Elsa Calderón, cirujana plástica y directora médica de la Clínica Lipedema WAL Chile.

¿Cómo saber si podrías tener Lipedema?

Durante este mes de concientización, las especialistas llaman a prestar atención a estos signos de alerta:

Dolor o molestia constante en piernas o brazos, especialmente al tacto.

Grasa localizada que no disminuye con dieta ni ejercicio.

Hematomas que aparecen fácilmente sin golpes evidentes.

Desproporción evidente entre la parte superior e inferior del cuerpo.

Antecedentes familiares con síntomas similares.

Diagnóstico y tratamiento en Chile

La Clínica Lipedema WAL Chile ofrece un enfoque clínico integral para la detección y manejo de esta patología, incluyendo evaluación médica especializada, tratamientos conservadores y procedimientos quirúrgicos como la técnica WAL (Water Assisted Liposuction), actualmente exclusiva en el país.

“Invitamos a todas las mujeres que sospechen que algo no anda bien con su cuerpo a buscar orientación. Un buen diagnóstico cambia vidas y evita años de frustración innecesaria”, concluye Ledda Pérez.

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