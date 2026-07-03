¿Lipedema o sobrepeso? 7 enfermedades con las que se confunde esta condición que afecta a mujeres
Especialistas chilenas advierten que más del 11% de las mujeres podrían tener lipedema sin saberlo. La enfermedad suele confundirse con obesidad, linfedema y otros trastornos, retrasando el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
El Lipedema es una enfermedad crónica, progresiva y aún poco conocida que afecta aproximadamente al 11% de las mujeres en el mundo, provocando acumulación anormal de grasa, principalmente en piernas y brazos, acompañada de dolor, sensibilidad extrema y dificultades de movilidad. En Chile, muchas mujeres conviven con esta condición sin saberlo, debido a que suele confundirse con otras enfermedades o problemas estéticos.
En el marco del Mes de la Concientización de esta enfermedad, desde Clínica Lipedema WAL Chile señalan que miles de mujeres conviven con dolor, frustración y confusión, creyendo que sufren obesidad u otros trastornos, cuando en realidad presentan síntomas característicos de esta patología.
Esta condición se manifiesta principalmente como una acumulación anormal y dolorosa de grasa en piernas y brazos, acompañada de hipersensibilidad, hematomas frecuentes, fatiga y dificultades de movilidad. Sin embargo, por su similitud con otros cuadros, suele ser confundida con enfermedades muy distintas, lo que lleva a años de tratamientos ineficaces y desgaste emocional.
“Muchas mujeres pasan años en tratamientos erróneos porque no se reconocen que tienen Lipedema. Este desconocimiento genera frustración, dolor físico y emocional”, advierte Ledda Pérez, kinesióloga y directora de Clínica Lipedema WAL Chile.
La profesional, señala que, en este error de diagnóstico, la enfermedad se confunde con otras patologías, que pueden tener elementos comunes y generar la duda de las pacientes.
Las 7 enfermedades con las que comúnmente se confunde el Lipedema
- Obesidad: el aumento de grasa es generalizado, a diferencia del Lipedema que afecta de forma localizada y simétrica, sobre todo en extremidades.
- Linfedema: caracterizado por hinchazón persistente debido a acumulación de líquido linfático, no grasa como en el Lipedema. Esto se produce en una sola extremidad, no como el caso del Lipedema en que la hinchazón es bilateral.
- Celulitis: un problema estético localizado que no involucra dolor crónico ni progresión de la grasa como en el Lipedema.
- Retención de líquidos: suele ser temporal y responde a cambios en la dieta o medicación; el Lipedema no mejora con esas medidas.
- Problemas circulatorios (varices): aunque pueden coexistir, no son la causa del Lipedema ni explican su patrón de acumulación grasa.
- Fibromialgia: causa dolor muscular generalizado, pero no se relaciona con la distribución grasa ni los síntomas visibles del Lipedema.
- Síndrome metabólico: vinculado a factores como hipertensión o resistencia a la insulina; no necesariamente está presente en pacientes con Lipedema.
“El Lipedema tiene señales muy específicas: acumulación grasa simétrica en piernas o brazos, sensibilidad extrema al tacto, aparición espontánea de hematomas y una marcada desproporción corporal. El diagnóstico clínico temprano es fundamental para evitar que la enfermedad avance y evitar además someter a las pacientes a cirugías que no tendrán los resultados esperados”, explica la doctora María Elsa Calderón, cirujana plástica y directora médica de la Clínica Lipedema WAL Chile.
¿Cómo saber si podrías tener Lipedema?
Durante este mes de concientización, las especialistas llaman a prestar atención a estos signos de alerta:
Dolor o molestia constante en piernas o brazos, especialmente al tacto.
Grasa localizada que no disminuye con dieta ni ejercicio.
Hematomas que aparecen fácilmente sin golpes evidentes.
Desproporción evidente entre la parte superior e inferior del cuerpo.
Antecedentes familiares con síntomas similares.
Diagnóstico y tratamiento en Chile
La Clínica Lipedema WAL Chile ofrece un enfoque clínico integral para la detección y manejo de esta patología, incluyendo evaluación médica especializada, tratamientos conservadores y procedimientos quirúrgicos como la técnica WAL (Water Assisted Liposuction), actualmente exclusiva en el país.
“Invitamos a todas las mujeres que sospechen que algo no anda bien con su cuerpo a buscar orientación. Un buen diagnóstico cambia vidas y evita años de frustración innecesaria”, concluye Ledda Pérez.