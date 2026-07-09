¿La inyección anticonceptiva de tres meses es segura para adolescentes? Lo que dicen expertos

La anticoncepción en la adolescencia sigue generando dudas, especialmente respecto al uso de métodos hormonales de larga duración. Entre ellos, la inyección anticonceptiva de tres meses se presenta como una alternativa eficaz para prevenir embarazos, aunque no es una opción adecuada para todas las jóvenes. Especialistas recalcan que su indicación debe realizarse tras una evaluación médica, considerando la salud, las necesidades y el contexto de cada adolescente.

La inyección anticonceptiva de tres meses, cuyo principio activo es la medroxiprogesterona, puede ser utilizada por adolescentes, pero su uso requiere una evaluación médica previa y un seguimiento profesional. Así lo explica Victoria Cancino, matrona de DKT Chile, quien enfatiza que no existe una contraindicación general para este grupo etario, aunque la decisión debe responder a las necesidades y condiciones de salud de cada persona.

“La medroxiprogesterona no es un método contraindicado en adolescentes, pero su indicación debe evaluarse caso a caso. En esta etapa es fundamental considerar el desarrollo físico, los antecedentes médicos y entregar un acompañamiento cercano”, señala la especialista.

Este anticonceptivo hormonal se administra mediante una inyección intramuscular cada tres meses, lo que lo convierte en una alternativa de larga duración y bajo mantenimiento. Esta característica puede resultar especialmente útil para quienes tienen dificultades para mantener métodos de uso diario, como las pastillas anticonceptivas. Además, en algunas usuarias disminuye o incluso elimina el sangrado menstrual.

Sin embargo, Cancino advierte que estas ventajas no significan que sea la mejor alternativa para todas las adolescentes. “Existen estudios que han abierto el debate sobre algunos efectos asociados a su uso prolongado, por lo que siempre recomendamos analizar cada caso antes de indicar este método. La comodidad nunca debe ser el único criterio al momento de elegir un anticonceptivo”, explica.

Inyección anticonceptiva de tres meses: cuándo se recomienda en adolescentes

La especialista también recalca que la aplicación debe realizarse, idealmente, por un profesional de la salud. “Aunque técnicamente puede administrarse fuera de un centro asistencial, una aplicación incorrecta puede afectar la eficacia del método. Por eso es recomendable que sea aplicada por personal capacitado”, indica.

Aplicación, controles médicos y contraindicaciones que se deben considerar

Respecto de las contraindicaciones, estas son similares a las de otros anticonceptivos hormonales e incluyen antecedentes de cáncer de mama, sangrados uterinos anormales sin diagnóstico y algunas enfermedades hepáticas.

Si bien estas condiciones son poco frecuentes en adolescentes, deben descartarse antes de iniciar el tratamiento.

Finalmente, la matrona destaca que abordar la anticoncepción en la adolescencia desde la información y no desde los prejuicios permite tomar mejores decisiones.

“Hablar de métodos anticonceptivos con adolescentes no incentiva su uso; permite que cuenten con herramientas para proteger su salud sexual y reproductiva. La información clara y el acompañamiento profesional son fundamentales para una elección segura”, concluye.

La orientación profesional es clave para una anticoncepción segura

Los especialistas coinciden en que no existe un método anticonceptivo ideal para todas las adolescentes. La elección debe realizarse de forma informada, considerando la historia clínica, el estilo de vida y las preferencias de cada paciente. Un adecuado acompañamiento por parte de profesionales de la salud permite resolver dudas, reducir riesgos y favorecer una anticoncepción segura, efectiva y adaptada a cada etapa del desarrollo.