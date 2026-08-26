Menopausia y piel: cómo cambian el cuerpo y el bienestar de las mujeres después de los 35

El manifiesto de Prendidas Fest plantea una premisa que atraviesa todo el encuentro: “Las mujeres 35+ estamos más Prendidas que nunca. Con más claridad, más fuerza, más experiencia y más ganas de vivir esta etapa plenamente. La menopausia y la perimenopausia son una transformación poderosa: una oportunidad para reconectar con nosotras mismas, entender nuestros cambios y vivirlos con información, bienestar y comunidad”.

Desde esa mirada nació Prendidas Fest, un encuentro centrado en la conversación de bienestar para las mujeres de más de 35 años, que abordó temas como sexualidad, menopausia y perimenopausia, crianza, reinvención y autocuidado.

Más de 700 mujeres participaron en una jornada dedicada a poner en palabras una etapa que durante años estuvo marcada por los silencios y la falta de información. La conversación fue mucho más allá de los sofocos: incluyó los cambios hormonales, el estado de ánimo, la sexualidad, la crianza, el cuerpo y la manera en que las mujeres se relacionan consigo mismas durante esta transición.

Durante diez horas, el Hotel Sheraton Santiago fue escenario de encuentros con especialistas, conversaciones, talleres, música y comedia, en una jornada que buscó promover una mirada más amplia sobre el bienestar femenino y abordar esta etapa con información, comunidad y menos prejuicios.

La piel también cambia durante esta etapa

Hablar de menopausia implica mucho más que referirse a las hormonas. Los cambios que atraviesa el organismo también pueden hacerse visibles en la piel, convirtiéndola en uno de los primeros lugares donde muchas mujeres comienzan a notar transformaciones.

A sus 49 años, la actriz y comunicadora Luz Valdivieso participó en uno de los talleres que llevó esta conversación al terreno del cuidado dermatológico. Junto a la dermatóloga Dra. Lissette Bravo, encabezó Encuentro con tu piel, una experiencia que buscó explicar de manera cercana por qué la piel cambia durante la perimenopausia y la menopausia y cómo adaptar sus cuidados a esta nueva etapa.

La disminución progresiva de estrógenos genera modificaciones biológicas que también repercuten en la piel. Entre ellas se encuentran una menor producción de colágeno, pérdida de hidratación y elasticidad y cambios en la firmeza, luminosidad y apariencia de las arrugas.

Un diagnóstico en vivo para reconocer los cambios

Para mostrar estos efectos de manera concreta, cinco mujeres participaron voluntariamente en un análisis facial en vivo mediante la cámara de diagnóstico VISIA. Durante la actividad, la Dra. Bravo explicó algunos de los principales signos que pueden presentarse durante esta etapa.

Entre ellos se identificaron pérdida de hidratación, líneas de expresión y arrugas, manchas relacionadas con el daño solar acumulado, menor firmeza y definición del óvalo facial y una disminución de la luminosidad de la piel.

La actividad también permitió poner en perspectiva estos cambios. Al observarlos en otras mujeres, aquello que puede percibirse inicialmente como una transformación individual aparece como parte de un proceso más amplio y natural asociado al paso por la perimenopausia y la menopausia.

Cuidar la piel desde el conocimiento y no desde la exigencia

El foco del encuentro no estuvo en alcanzar una piel “perfecta”, sino en comprender qué ocurre con ella y cuáles son sus nuevas necesidades. Conocer esos cambios permite adaptar las rutinas de cuidado y, al mismo tiempo, desarrollar una relación diferente con el propio cuerpo.

En ese sentido, el autocuidado aparece no como una forma de combatir el paso del tiempo, sino como una herramienta de conocimiento y bienestar. La piel cambia, y aprender a reconocer esas transformaciones puede ayudar también a vivirlas con mayor información y menos presión.

Una nueva mirada sobre envejecer

Luz Valdivieso también compartió su experiencia personal con una menopausia precoz y habló de los cambios que atravesó durante este proceso. Su participación reforzó uno de los mensajes centrales de la jornada: la necesidad de modificar la narrativa tradicional asociada al paso del tiempo y a la apariencia femenina.

Desde esta perspectiva, el cuidado personal en la madurez no debería estar centrado en detener el tiempo ni en intentar parecer otra persona. Se trata, más bien, de reconocer los cambios del cuerpo, comprenderlos y acompañarlos desde el autoconocimiento y el bienestar.