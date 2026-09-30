Hay mujeres que durante años escuchan que es normal sentir mucho dolor durante la menstruación. Que “así son las reglas”, que hay que acostumbrarse o que basta con tomar un analgésico. Pero cuando el dolor es intenso, interfiere con la vida cotidiana o se repite ciclo tras ciclo, puede haber algo más detrás.

Ese es uno de los principales problemas de la endometriosis: sus síntomas pueden confundirse con molestias consideradas propias de la menstruación o con otras enfermedades, lo que puede retrasar durante años la consulta y el diagnóstico.

En Chile se estima que entre 300 mil y 600 mil mujeres y personas con útero viven con esta enfermedad, equivalente aproximadamente al 10% de la población femenina en edad reproductiva. El diagnóstico, sin embargo, puede tardar entre 7 y 10 años desde la aparición de los primeros síntomas.

“Pese a su alta prevalencia, todavía existe una tendencia a normalizar el dolor menstrual. Muchas mujeres escuchan durante años que sufrir durante la menstruación es normal y eso retrasa la consulta. El dolor incapacitante nunca debería considerarse parte del ciclo menstrual”, explica Victoria Cancino, matrona de DKT South America.

Cinco señales que no deberían normalizarse

No todas las mujeres presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Entre las principales señales de alerta se encuentran:

1. Dolor menstrual intenso

Cuando el dolor es muy fuerte, afecta las actividades cotidianas o no mejora con los medicamentos habituales, merece ser evaluado.

2. Sangrado abundante o fuera del período

Las menstruaciones particularmente abundantes o la aparición de sangrado entre períodos también pueden ser motivo de consulta.

3. Dolor pélvico o durante las relaciones sexuales

Las molestias no necesariamente se limitan a los días de menstruación. El dolor pélvico persistente o durante las relaciones sexuales también puede aparecer entre los síntomas.

4. Dificultad para lograr un embarazo

En algunos casos, la endometriosis puede comprometer estructuras del aparato reproductivo y asociarse a problemas de fertilidad.

5. Alteraciones del ciclo menstrual

Cambios o irregularidades en el ciclo también deben considerarse dentro de la evaluación, especialmente cuando aparecen junto con otros síntomas.

“Muchas veces las mujeres conviven durante años con estos síntomas sin sospechar que existe una enfermedad detrás. Esto retrasa la consulta y, por lo tanto, el diagnóstico oportuno”, señala Cancino.

¿Por qué puede tardar tanto en detectarse?

Uno de los obstáculos es que la endometriosis no se presenta de la misma manera en todas las pacientes. Además, sus síntomas pueden confundirse con otras patologías ginecológicas o incluso digestivas. A esto se suma que algunos tratamientos pueden disminuir temporalmente determinadas molestias. Los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, forman parte de las alternativas utilizadas para controlar los síntomas y pueden reducir el dolor y el sangrado.

“Los anticonceptivos hormonales son una herramienta importante para el manejo de la endometriosis y pueden mejorar significativamente la calidad de vida de muchas pacientes. Sin embargo, eso no reemplaza los controles médicos. Si existen antecedentes o síntomas persistentes, es fundamental evaluarlos para llegar a un diagnóstico oportuno”, explica la especialista.

Los exámenes también cumplen un papel relevante. La ecografía transvaginal puede entregar información útil, aunque no siempre permite confirmar la enfermedad. Dependiendo de cada caso, el especialista puede solicitar otros estudios, como una resonancia magnética u otros procedimientos.

Cuando la endometriosis no se diagnostica ni se trata, puede afectar de manera importante la calidad de vida. En casos más avanzados puede comprometer los ovarios, las trompas de Falopio y órganos cercanos, además de generar adherencias, dolor pélvico persistente y síntomas digestivos o urinarios. “El impacto de la endometriosis va mucho más allá del dolor físico. Muchas mujeres ven afectada su vida laboral, sus relaciones personales, su salud mental e incluso postergan proyectos como la maternidad debido al retraso en el diagnóstico. Detectarla a tiempo permite controlar la progresión de la enfermedad y ofrecer tratamientos que mejoran significativamente la calidad de vida”, afirma Cancino.

Las alternativas de tratamiento dependen de cada paciente y de la evolución de la enfermedad. Pueden incluir medicamentos antiinflamatorios, tratamientos hormonales y, en determinados casos, cirugía.

Escuchar el cuerpo también es consultar

La endometriosis no está asociada al desarrollo de cáncer, pero puede convertirse en una enfermedad altamente incapacitante cuando no recibe un manejo adecuado. Por eso, el llamado de los especialistas es a no asumir que un dolor menstrual intenso es necesariamente “parte de ser mujer” y a consultar cuando las molestias son persistentes, interfieren con la vida diaria o aparecen junto con otros síntomas.

“El mensaje es claro: el dolor menstrual incapacitante no es normal. Consultar a tiempo permite acceder a tratamientos oportunos, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida. Escuchar el cuerpo también es una forma de cuidar la salud sexual y reproductiva”, concluye Cancino.