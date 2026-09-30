Octubre llega al CEAC con música chilena, grandes obras, cámara, piano y una orquesta invitada

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile presenta durante octubre una programación que aborda distintos estilos, formatos y épocas, con la participación de destacados artistas invitados.

Serán siete programas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, todos a las 19:30 horas, que irán desde la música chilena al repertorio sinfónico-coral, pasando por obras latinoamericanas y europeas, la música contemporánea, de cámara y piano.

Un homenaje a Violeta Parra

La agenda del mes comenzará el viernes 2 y sábado 3 de octubre con Canto para una semilla, obra de Luis Advis compuesta a partir de las décimas autobiográficas de Violeta Parra. La obra será presentada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile -que dirige Juan Pablo Villarroel-, bajo la batuta de la maestra cubana Yeny Delgado.

El concierto contará además con Isabel Parra en la narración y con la autora y compositora Tita Parra en la introducción musical, junto a Claudia Pereira como voz solista, Manuel Meriño en voz, guitarra y dirección musical, y Felipe Vidal en charango y tiple. La obra se estructura en ocho partes: Los parientes, La infancia, El amor, El compromiso, La denuncia, La esperanza, La muerte y Epílogo o Canción final, este último construido a partir de versos de Gracias a la vida.

Escrita a fines de 1971, la obra nació de la admiración de Advis por Violeta Parra. Según el propio compositor, su creación no buscaba constituirse en una biografía ni en una exaltación de la artista, sino mostrar la proyección de su personalidad y el símbolo que representa para su tiempo. Para estas presentaciones se utilizarán los arreglos realizados por el propio Advis, específicamente para orquesta sinfónica.

Sonidos chilenos en Ciclo de cámara

El miércoles 7 de octubre será el turno de “Aires chilenos”, quinto concierto del Ciclo de Música de Cámara, a cargo del Sexteto Lautaro.

Fundado en 2026 por músicos de la sección de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el conjunto surge con el propósito de mantener viva la interpretación del repertorio nacional de música de cámara para vientos y piano. En esta ocasión estará integrado por Felipe Méndez en flauta traversa, Roberto Morales en oboe, Nicolás Guerrero en clarinete (invitado) Ricardo Aguilera en corno, Efraín Vidal en fagot, y Valeria Chacón Piñeiro en piano (invitada).

El programa contempla obras de Enrique Soro, Julio Hernaiz, Jean Daniel Barahona, Jimmy C. Beas Olea y Luis Advis, incluyendo el estreno mundial del Sexteto para vientos y piano n.º 1, op. 1, de Beas Olea, abordando así creaciones vinculadas al patrimonio musical chileno, como obras contemporáneas que incorporan referencias a la tradición, el folclor y el jazz.

Estreno de Andrés Maupoint y la Novena de Bruckner

El viernes 9 y sábado 10 de octubre será el turno de “Resplandor melódico”, concierto que marcará el regreso del maestro chileno Maximiano Valdés, director de destacada trayectoria internacional, quien volverá al podio de la Sinfónica Nacional de Chile luego de haber dirigido el concierto inaugural de la Gran Sala Sinfónica Nacional, en julio de 2025.

El programa partirá con el estreno absoluto del Concierto para piano y orquesta n.º 2 “Aquiles y Pentesilea”, del compositor chileno Andrés Maupoint, que tendrá como protagonista a Luis Alberto Latorre, solista en piano de la Orquesta Sinfónica Nacional.

La obra, compuesta en 2025, se basa en una pieza previa para piano solo del propio Maupoint, inspirada en la historia de guerra y amor entre Aquiles y Pentesilea.

Para Latorre, este estreno tiene un sentido que va más allá del escenario: “Encuentro que es fundamental y fantástico que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile tenga la oportunidad de ser parte de este estreno y, con ello, apoyar y difundir obras chilenas”.

Sobre la composición, el pianista explica que, aunque no tiene movimientos establecidos, puede entenderse en dos grandes partes. En la primera, “hay un diálogo entre el piano y la orquesta, donde esta última toca una especie de marcha, un poco maquinal, junto a una serie de cadencias, algunas bastante explosivas y elocuentes, en el piano”. Agrega que en ese pasaje se aprecia una importante herencia de Liszt y Messiaen, junto a un trabajo pianístico de gran riqueza de color.

Tras diversos momentos, algunos de gran misticismo, el concierto llega a una sección final que el intérprete describe como “mucho más tranquila, bastante onírica, una especie de sueño o ensoñación entre el piano y la orquesta, con algunas notas que se atribuyen a ciertos instrumentos, como los clarinetes bajos, que empiezan a florecer”.

La segunda parte, en tanto, contará con la Sinfonía n.º 9 en re menor, WAB 109, de Anton Bruckner. Heredero de la tradición de Wagner, el compositor austríaco es uno de los mayores representantes del repertorio sinfónico germánico de fines del siglo XIX. Su influencia fue decisiva en autores como Gustav Mahler, quien se convirtió en uno de sus principales defensores y promotores tras su muerte. Hombre de profunda fe católica, Bruckner dedicó esta sinfonía a “Dios Todopoderoso”, según indican los musicólogos Paul Hawkshaw y Timothy L. Jackson. Esa religiosidad, marcada por el recogimiento y por un diálogo constante con la tempestad y la angustia, atraviesa toda la obra.

La maestra Edith Fischer cierra el IX Ciclo de Piano con preludios

La programación continuará el miércoles 14 de octubre con “Preludios”, el quinto y último concierto del IX Ciclo de Piano, el que será protagonizada por la destacada pianista chilena Edith Fischer, quien ha desarrollado una prolífica trayectoria internacional como solista, intérprete de música de cámara y pedagoga.

El recital reunirá tres aproximaciones a este género: la Suite Inglesa n.º 3 en sol menor, BWV 808, de Johann Sebastian Bach; los Ocho preludios para piano, de Frank Martin; y los Preludios para piano, op. 28, de Frédéric Chopin.

El repertorio propone así un recorrido que va desde el barroco de Bach, pasando por las búsquedas armónicas y expresivas de Martin hasta llegar a la renovación del género llevada a cabo por Chopin.

Nuevo concierto familiar

El viernes 16 y sábado 17 de octubre será el turno de un nuevo concierto familiar con “Carnaval musical”. La actividad, recomendada para público de 12 a 14 años, es coordinada por el Área de Educación y Mediación del CEAC.

Allí, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro suizo Nicolas Rauss, compartirá escenario con el actor Diego Chamorro, bajo la dramaturgia y dirección escénica de Juan Francisco Sánchez, con vestuario de Carolina Vergara. En tanto, el repertorio incluye las obras La procesión del rocío, de Joaquín Turina; Capricho español, de Nikolai Rimski-Kórsakov; Carnaval romano, de Hector Berlioz; y Šárka, de Bedřich Smetana.

La propuesta busca acercar la música sinfónica a nuevos públicos mediante una experiencia que incorpora diferentes manifestaciones artísticas, mientras que el concepto de carnaval propone un movimiento colectivo que se desarrolla tanto a través de las obras como de la puesta en escena.

Mozart y Mahler en “Lo sagrado y lo monumental”

La última actividad del mes por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile será el programa titulado “Lo sagrado y lo monumental”, que tendrá funciones el viernes 23 y sábado 24 de octubre.

El programa lo dirigirá el maestro sueco Ola Rudner y partirá con la Misa breve, KV. 275, de Mozart, que contará con la participación de la Camerata Vocal Universidad de Chile, junto a los solistas Fanny Becerra, soprano; Valeria Vega, mezzosoprano; Francisco Espinoza, tenor; y David Gáez, barítono.

Tras ello, la orquesta dará vida a la Sinfonía n.º 1 en re mayor “Titán” de Gustav Mahler, quien a fines del siglo XIX se convirtió en uno de los últimos grandes exponentes de la tradición de Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms y Bruckner. Su Primera Sinfonía ya instala el lenguaje que marcaría su producción a futuro, caracterizada por movimientos de largo aliento, en los que confluyen la tradición germánica, la música klezmer y las sonoridades judías de sus orígenes bohemios.

La Orquesta Clásica Usach debuta en la Gran Sala Sinfónica Nacional

El miércoles 28 de octubre, la Orquesta Clásica Universidad de Santiago de Chile llegará por primera vez a la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Nicolas Rauss, con un programa dedicado al repertorio sinfónico de Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven.

La primera parte estará dedicada a la Sinfonía n.° 99 en mi bemol mayor, Hob. I:99, de Haydn, una de las sinfonías que el compositor escribió para sus presentaciones en Londres durante la década de 1790.

En la segunda parte se interpretará el Triple Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, op. 56, de Beethoven, obra que tendrá como solistas a Oriana Silva en violín, María Gabriela Olivares en violonchelo y Liza Chung en piano.

Las entradas para todas las actividades del CEAC se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia, Patrimonio Cultural y Mundo ACHS. Asimismo, el concierto de la Orquesta Clásica Usach contará con descuentos especiales para la comunidad educativa de esa casa de estudios (disponibles en boleterías).