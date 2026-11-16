De la “cara de ferritina” a la deficiencia de hierro: un problema que afecta especialmente a mujeres

Ojeras pronunciadas, piel pálida, labios secos, caída del cabello y aspecto cansado son algunas de las supuestas señales que se difunden en redes sociales. Sin embargo, la “cara de ferritina” no existe como diagnóstico médico y ninguna de estas manifestaciones permite determinar por sí sola si una persona tiene bajas reservas de hierro.

“La deficiencia de hierro puede provocar palidez, caída del cabello o alteraciones en las uñas, pero son síntomas inespecíficos. Las ojeras también pueden relacionarse con factores genéticos, alergias o falta de sueño. No es posible determinar los niveles de ferritina observando el rostro”, explica el doctor Sebastián Berroeta, médico nutriólogo y director médico del Centro Médico Nueva Estoril.

Aunque la tendencia tiene un componente estético, detrás existe un problema de salud que afecta especialmente a las mujeres, sobre todo durante la adolescencia, la edad reproductiva y el embarazo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia afecta a alrededor del 30% de las mujeres de entre 15 y 49 años y al 37% de las embarazadas en el mundo. La deficiencia de hierro constituye una de sus principales causas.

En Chile, la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 registró una prevalencia de anemia del 6,4% entre las mujeres de 15 a 49 años, según antecedentes recopilados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) en un informe de 2022. Sin embargo, estas cifras no reflejan toda la dimensión del problema, ya que es posible tener reservas disminuidas de hierro sin haber desarrollado anemia.

¿Por qué la deficiencia de hierro afecta más a las mujeres?

El hierro es esencial para el funcionamiento del organismo. Participa en la formación de hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno hacia los tejidos, y cumple funciones relacionadas con la producción de energía y el funcionamiento muscular y cerebral.

Las mujeres en edad reproductiva tienen mayores requerimientos debido a las pérdidas de sangre durante la menstruación. A esto se suman etapas en que las necesidades aumentan, como el embarazo.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran las menstruaciones abundantes o prolongadas, las pérdidas de sangre durante el parto, una alimentación que no cubre los requerimientos de hierro y los trastornos digestivos que dificultan su absorción.

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) advierte que la prevalencia de esta deficiencia es desproporcionadamente mayor entre adolescentes y mujeres en edad reproductiva, principalmente por las pérdidas menstruales y las demandas asociadas al embarazo.

A estas condiciones se suma una dimensión social: la dificultad para reconocer ciertos síntomas y la normalización de problemas relacionados con la menstruación.

Menstruaciones abundantes: cuando perder demasiado hierro se vuelve normal

Una de las principales causas de deficiencia de hierro en mujeres en edad reproductiva es el sangrado menstrual abundante. Sin embargo, muchas han convivido durante años con períodos prolongados o intensos sin considerar que podrían requerir una evaluación médica.

Entre las señales que justifican una consulta están las menstruaciones que duran más de siete días, la necesidad de cambiar productos menstruales con mucha frecuencia, la presencia de coágulos grandes o los sangrados que obligan a interrumpir actividades cotidianas.

En algunos casos, pueden estar asociados a miomas uterinos, adenomiosis, alteraciones hormonales o trastornos de la coagulación.

Por eso, detectar niveles bajos de hierro no debería ser el final del proceso diagnóstico.

“Cuando existe una deficiencia de hierro confirmada, el tratamiento no consiste únicamente en tomar suplementos. También debemos investigar qué la está provocando, porque puede relacionarse con pérdidas de sangre, problemas de absorción u otras enfermedades que requieren atención”, explica Berroeta.

Si el déficit se debe a pérdidas menstruales excesivas, reponer el hierro sin abordar la causa del sangrado puede hacer que el problema reaparezca.

Embarazo y posparto: etapas de mayor vulnerabilidad

Durante el embarazo, las necesidades de hierro aumentan para responder a los cambios en el volumen sanguíneo materno y al desarrollo del feto y la placenta. Si las reservas son insuficientes, puede aparecer una deficiencia o anemia, asociada a un mayor riesgo de complicaciones como parto prematuro y bajo peso al nacer, según advierte la OMS.

El problema también puede continuar después del nacimiento. Las pérdidas de sangre durante el parto pueden reducir las reservas de hierro y dificultar la recuperación materna.

En esta etapa, el agotamiento suele atribuirse a la falta de sueño y las exigencias del cuidado del recién nacido. Sin embargo, si persiste o se acompaña de debilidad, mareos, palpitaciones o falta de aire, es importante descartar anemia u otras condiciones.

El seguimiento de la salud materna, por tanto, no debería terminar con el parto ni quedar subordinado exclusivamente a los controles del recién nacido.

Se puede tener deficiencia de hierro sin anemia

Las reservas de hierro pueden disminuir antes de que se alteren los niveles de hemoglobina. Esto significa que una persona puede tener un hemograma normal y, aun así, presentar una deficiencia.

“La ferritina permite estimar las reservas de hierro del organismo. Cuando estas comienzan a disminuir, la hemoglobina puede mantenerse normal durante un tiempo. Por eso, un hemograma normal no siempre descarta una deficiencia de hierro”, señala Berroeta.

La ferritina es una proteína que almacena hierro y cuya concentración en la sangre constituye uno de los principales indicadores para evaluar las reservas de este mineral. Su interpretación requiere considerar el contexto clínico, ya que los procesos inflamatorios y algunas enfermedades pueden elevar sus niveles.

La diferencia entre ambas condiciones es relevante:

Condición ¿Qué ocurre? Deficiencia de hierro sin anemia Disminuyen las reservas de hierro, pero la hemoglobina puede mantenerse normal. Anemia por deficiencia de hierro El déficit afecta la producción de hemoglobina y provoca anemia. Anemia por otras causas La hemoglobina disminuye por factores distintos de la falta de hierro, como otras deficiencias nutricionales o enfermedades crónicas.

En noviembre de 2026, la Sociedad Americana de Hematología publicó nuevas recomendaciones para el diagnóstico de la deficiencia de hierro. Entre otros aspectos, propone considerar criterios específicos para las personas que menstrúan y prestar atención a los antecedentes de sangrado abundante y otros factores de riesgo.

El cansancio femenino: un síntoma que no debería normalizarse

El cansancio persistente, la debilidad, las dificultades para concentrarse y la menor tolerancia al ejercicio pueden acompañar a la deficiencia de hierro. Sin embargo, estas manifestaciones suelen confundirse con las exigencias de la vida cotidiana.

En Chile, la Segunda Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada en 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mostró que las mujeres destinan en promedio cuatro horas y 57 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a dos horas y 52 minutos de los hombres.

Aunque esta desigualdad no demuestra una relación causal con la deficiencia de hierro, permite comprender el contexto en que el agotamiento puede llegar a considerarse parte habitual de la vida de las mujeres.

La falta de hierro también puede afectar el rendimiento laboral y académico, la actividad física y la calidad de vida. Por eso, cuando el cansancio persiste o interfiere en las actividades habituales, es importante investigar sus causas en lugar de atribuirlo automáticamente a las responsabilidades cotidianas.

De un problema de salud a una preocupación estética

La popularización de la “cara de ferritina” abre una discusión sobre la forma en que las redes sociales abordan la salud femenina.

En plataformas donde abundan los contenidos sobre belleza y bienestar, las posibles manifestaciones de una deficiencia nutricional pueden transformarse rápidamente en problemas estéticos asociados a soluciones comerciales. Las ojeras se presentan como supuestas señales de enfermedad y la caída del cabello como una oportunidad para promocionar vitaminas y minerales.

El riesgo es que la atención se desplace desde las causas del problema hacia sus manifestaciones visibles.

La deficiencia de hierro puede existir en personas que no presentan cambios en el rostro. Del mismo modo, alguien puede tener ojeras, palidez o caída del cabello sin que exista una alteración en sus reservas de hierro. El diagnóstico, por tanto, no puede realizarse mediante fotografías o comparaciones del antes y después.

El riesgo de consumir suplementos sin indicación médica

La tendencia también genera preocupación por el consumo de vitaminas y minerales recomendados en redes sociales como soluciones para el cansancio, la caída del cabello o el aspecto de la piel.

“Existe la percepción de que los suplementos, por ser naturales o de venta libre, son inofensivos. Sin embargo, consumir más vitaminas o minerales no significa obtener mayores beneficios. Si no existe una indicación médica, pueden producir efectos adversos y retrasar el diagnóstico de otras enfermedades”, advierte Berroeta.

En el caso del hierro, su administración puede provocar náuseas, estreñimiento y dolor abdominal. En cantidades excesivas, también puede resultar perjudicial.

Otros suplementos tampoco están exentos de riesgos. La biotina, presente en productos para fortalecer el cabello y las uñas, puede interferir con determinados exámenes de laboratorio, incluidas algunas pruebas tiroideas y cardíacas. El exceso de vitamina D puede alterar los niveles de calcio y afectar la función renal, mientras que el magnesio requiere especial precaución en personas con insuficiencia renal.

Esto no significa que los suplementos carezcan de utilidad. Cuando existe una deficiencia confirmada o una indicación preventiva específica, su uso puede ser necesario. La diferencia está en que el tratamiento debe responder a una evaluación clínica y considerar las causas del déficit.

¿Cuándo consultar?

Más que buscar cambios en el aspecto del rostro, es importante prestar atención a síntomas persistentes y antecedentes que aumenten el riesgo de deficiencia de hierro.

Entre las situaciones que justifican una evaluación médica se encuentran:

Cansancio persistente o debilidad.

Menstruaciones abundantes o prolongadas.

Caída significativa del cabello o cambios en las uñas.

Mareos, palpitaciones o menor tolerancia al ejercicio.

Dificultades de concentración.

Antecedentes de anemia o deficiencia de hierro.

Embarazo, posparto o pérdidas importantes de sangre.

Problemas digestivos que puedan afectar la absorción de nutrientes.

La evaluación puede incluir un hemograma, la medición de ferritina y otros exámenes complementarios, según los antecedentes de cada paciente.

En mujeres que ya no menstrúan, la aparición de una deficiencia de hierro también requiere investigar sus causas, particularmente la posibilidad de pérdidas de sangre digestivas u otras enfermedades.

Más allá de las redes sociales

La tendencia de la “cara de ferritina” ha contribuido a instalar una conversación sobre un problema que afecta especialmente a las mujeres. Sin embargo, su enfoque estético evidencia los límites de abordar la salud a través de contenidos virales.

Reconocer la deficiencia de hierro como un problema de salud femenina implica fortalecer la educación menstrual, evitar la normalización de los sangrados abundantes y garantizar un adecuado seguimiento durante el embarazo y el posparto.

También requiere comprender que el cansancio no debe atribuirse automáticamente a las responsabilidades familiares o laborales ni abordarse exclusivamente mediante productos destinados a mejorar la apariencia.

Aunque las redes sociales hayan convertido la ferritina en una nueva preocupación estética, su diagnóstico requiere una evaluación médica. La deficiencia de hierro no se descubre frente al espejo y sus consecuencias van mucho más allá de la apariencia.