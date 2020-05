La brecha de género en el mundo digital: fundación busca contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de mujeres

¿Cómo se refleja la brecha digital en la vida cotidiana de las mujeres?: sintiéndose más inseguras, menos empoderadas. “Por ejemplo, no entender el lenguaje de sus hijos, no conocer cómo se relacionan sus hijos, sus amigas o sus pares en las redes sociales. Las mujeres se sienten excluidas del acceso a los beneficios de entidades gubernamentales o privadas, al no tener conocimiento de cómo hacer estos trámites de forma virtual”, explica la Directora Nacional de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Paola Diez.

Y es que hace unos días, Prodemu lanzó una Ruta Digital de Emergencia, la cual busca contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las mujeres, mediante la adquisición de herramientas digitales básicas e intermedias en usos económicos y sociales y de un capital de inversión digital.

Más de 1.300 mujeres de todo el país serán parte de esta iniciativa, quienes tendrán acceso a uno de los tres talleres que incluye la ruta digital con enfoque de género. “Sabemos que las mujeres no pueden quedar al margen de este proceso de digitalización que supone formar parte de una sociedad conectada y que constituye un factor de empoderamiento de las mujeres”, señala Diez. PRODEMU incluye en la ruta la entrega de un importante kit digital, que consiste en un equipo Samsung Galaxy A10S con minutos ilimitados por 18 meses, 45 Gigas de Internet –conocido como 4G-, redes sociales gratis y cobertura en todo Chile, incluida Isla de Pascua”.

Por lo anterior, la Ruta Digital, es una respuesta práctica a las necesidades de las mujeres que más lo necesitan, para que puedan entrar en vigencia con el lenguaje actual y con enfoque de género. La ruta está enfocada en mujeres de 60 años o más, sin acceso a internet, lo más probable, sin teléfono y sin conocimientos digitales, interesadas en desarrollar competencias tecnológicas. Y en mujeres entre 30 y 50 años con competencias digitales básicas que quieran capacitarse para la búsqueda de oportunidades laborales y que estén buscando trabajo o suspendidas laboralmente para que ellas puedan empoderarse con estos nuevos conocimientos y llegar a su autonomía integral.

El estudio realizado por el Centro de Estudios de Género de PRODEMU es concluyente en que existe el desafío de acercar las tecnologías de la información y la comunicación. Un 30,2% de encuestadas señaló sus ganas de mejorar en el “uso de tecnologías para promocionar un emprendimiento económico”, seguido en el interés en “aprender a utilizar dispositivo tecnológicos con internet” con 24,0%. Por último, un 23.6% busca adquirir conocimientos en “uso de tecnologías para recibir capacitaciones a través de internet”, lo que da cuenta de los diversos perfiles de mujeres dispuestas a capacitarse en sus temas de interés y que serán abordados en esta Ruta Digital.

La Presidenta de la Fundación Prodemu, Cecilia Morel, señaló que: “muchas de nuestras adultas mayores, lamentablemente, no han tenido la posibilidad de conocer el mundo de la tecnología, la cual hoy es fundamental para estar más cerca de nuestros seres queridos. Es por eso que este programa es tan importante; una ruta digital donde se llegará a más de 500 mujeres mayores quienes recibirán una capacitación digital. Seguiremos trabajando en más medidas que permitan a nuestros adultos mayores enfrentar de mejor manera esta crisis sanitaria, no los podemos dejar solos”.