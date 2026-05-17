Jacqueline Sepúlveda asume como la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

La Universidad de Concepción inició una nueva etapa institucional con la asunción de Jacqueline Sepúlveda Carreño como rectora para el período 2026-2030, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la Casa de Estudios en sus 107 años de historia.

La investidura se realizó en el marco de la ceremonia oficial de conmemoración de los 107 años de la institución, instancia que reunió a autoridades universitarias, integrantes de la comunidad UdeC e invitados especiales.

En su discurso la Rectora Jacqueline Sepúlveda Carreño agradeció a la comunidad universitaria y reivindicó el origen público, regional y humanista de la Universidad de Concepción. La nueva autoridad planteó que su gobierno universitario buscará actualizar esa “promesa centenaria”, fortaleciendo el rol público de la UdeC, la excelencia académica, la autonomía, el pluralismo, la equidad, el bienestar de las personas y la vinculación de la Universidad con los grandes desafíos del país. También destacó el significado histórico de convertirse en la primera mujer rectora de la institución, vinculando ese hito con la trayectoria de mujeres pioneras en la educación superior y en la vida pública chilena.

“Este equipo rectoral no viene a ofrecer soluciones mágicas. Venimos a ponernos al servicio de ustedes, a ordenar prioridades y a velar porque la Universidad de Concepción siga siendo un lugar donde valga la pena dedicar gran parte de la vida a la enseñanza, a la ciencia y a la búsqueda de la verdad”, señaló.

Durante la ceremonia, la nueva autoridad universitaria recibió la medalla rectoral de manos de su antecesor, Carlos Saavedra Rubilar, en un acto que marcó el inicio formal de una nueva etapa institucional. Su llegada a la Rectoría representa un hito histórico para la Universidad de Concepción y, al mismo tiempo, el comienzo de un ciclo orientado a fortalecer la excelencia académica, la gestión institucional y el desarrollo de la comunidad universitaria.

El perfil de la nueva rectora

La nueva rectora es Química farmacéutica de la Universidad de Concepción y doctora de la Universidad Karl-Franzens de Graz; es profesora titular de la UdeC y cuenta con una extensa trayectoria académica, científica y de gestión. A lo largo de su carrera ha ejercido responsabilidades como Directora de Departamento, fundadora del Comité de Ética de la Facultad, creadora y Directora del Programa Interdisciplinario de Drogas y del Magíster en Drogodependencias, Directora de la Sociedad de Farmacología de Chile, impulsora del curso transversal de One Health y primera Vicerrectora de la Universidad de Concepción.

Entre sus reconocimientos destacan las distinciones como Mujer Académica Destacada 2015 por el Gobierno Regional del Biobío, Mujer Relevante 2016 por el Sindicato 3 de la Universidad de Concepción y Mujer Líder de El Mercurio en 2017 y 2018. Fue elegida Rectora con el 57,7% de las preferencias en la votación realizada el 8 de abril pasado.

La ceremonia de aniversario también contempló el reconocimiento a 15 académicas y académicos promovidos a la jerarquía de Profesora y Profesor Titular, la más alta dentro de la carrera académica universitaria. Este nombramiento distingue trayectorias sobresalientes en docencia, investigación, creación artística, gestión universitaria y vinculación con el medio, y constituye uno de los momentos tradicionales de las conmemoraciones institucionales de la UdeC.