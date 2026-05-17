La Paz continúa bloqueada pese a las intensas operaciones de las fuerzas de seguridad bolivianas

La capital de Bolivia, La Paz, continúa cercada por los sindicatos y organizaciones sociales que han instalado bloqueos en los principales accesos a la ciudad y a pesar de las intensas operaciones militares y policiales para intentar liberar estas rutas.

En la madrugada del domingo seguía habiendo 22 puntos de bloqueo, la gran mayoría en el departamento de La Paz, según el mapa de tránsito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

A las 02.00 horas del sábado comenzó un operativo policial y militar de desbloqueo denominado Corredor Humanitario. Los agentes y militares emplearon medios antidisturbios y no armamento letal en su ofensiva, que se ha saldado con al menos 47 detenidos y cinco heridos, según el balance de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, y tras trece horas de acciones de desbloqueo, el Gobierno ordenó el repliegue de los militares y policías con las carreteras aún bloqueadas.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha destacado que la institución está monitorizando el cumplimiento con los derechos humanos mediante verificaciones en dependencias policiales, hospitales y lugares de intervención de las fuerzas de seguridad.

Lesionados y ataques a la prensa

Entre las personas heridas hay afectados oculares y faciales que han recibido atención médica. Asimismo, se han dado casos de agresiones e impedimentos al trabajo de la prensa, además de confrontaciones entre sectores movilizados y vecinos en algunos puntos de bloqueo.

Callisaya ha subrayado que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y que toda intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Asimismo ha hecho un llamamiento al diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos sociales.

“Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, ha apuntado en declaraciones recogidas por la emisora Erbol.

Convocatoria al diálogo

El Gobierno de Bolivia convocó este sábado a dialogar a tres sectores que mantienen las protestas y bloqueos de caminos, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un intento por consensuar un “plan de trabajo” y así frenar la tensión social que afecta al país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo al canal estatal Bolivia Tv que la invitación está prevista para el domingo en la Casa de Gobierno y está dirigida a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y a la Confederación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’.

“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, explicó el portavoz.

Gálvez no precisó si la convocatoria también incluye a la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país.

La COB sostiene dos semanas de movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un incremento salarial del 20 %, pero después se sumó el pedido de renuncia de Paz de los campesinos, que encabezan las manifestaciones.

Corredor humanitario

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz, y su vecina El Alto, con el resto del país y abrir un “corredor humanitario” para el paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.

La operación chocó con la resistencia de los movilizados en el sur de La Paz y en la zona de Río Seco, en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes policiales y militares.

La acción desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un “derramamiento de sangre” que afecte a cualquiera de los dos bandos.

También esta jornada, el Gobierno llegó a un acuerdo con los maestros, tras varias horas de negociación en la ciudad central de Cochabamba, sector que desde hace varios días se movilizó para pedir un mejor trato salarial, junto a otras demandas.

Asimismo, el mandatario Paz se reunió en La Paz con los representantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

Hace unos días, el Gobierno también logró acuerdos con los mineros cooperativistas, después de que este sector organizó una protesta el jueves en La Paz que terminó en enfrentamientos con la Policía.

Marcha de seguidores de Evo Morales

Mientras, grupos afines al expresidente Evo Morales han iniciado una marcha por el altiplano boliviano con el objetivo de llegar a la sede de gobierno el próximo lunes y exigir allí la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.

Precisamente el Gobierno ha convocado para este domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. En el encuentro estará el propio presidente Paz, ha asegurado el portavoz presidencial, José Luis Gálvez.

Precisamente Gálvez ha destacado que el operativo Corredor Humanitario ha cumplido su objetivo de permitir la entrada de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos, considerados “insumos críticos” para la ciudad de La Paz. Una vez logrado, explica, se ordenó a policiales y militares replegarse a sus unidades, para evitar una confrontación y actos de violencia.