Criteria: desaprobación a Kast sube a 53% y alcanza su nivel más alto desde que asumió

La desaprobación al gobierno del Presidente José Antonio Kast volvió a subir y alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la actual administración. Así lo reveló la última encuesta Agenda Criteria, publicada este 17 de mayo, donde un 53% de los encuestados afirmó desaprobar la forma en que el Mandatario está conduciendo el país, dos puntos más que en la medición anterior.

El estudio, realizado sobre una muestra de 1.002 personas a nivel nacional, mostró además que la aprobación presidencial también registró un leve aumento, llegando a 38%. Sin embargo, el incremento simultáneo de ambas cifras consolidó un escenario de mayor polarización política y redujo el espacio de indefinición entre los encuestados.

La encuesta refleja un deterioro particularmente visible en la percepción sobre el manejo de la “situación de emergencia” impulsada por el Ejecutivo. Un 46% consideró incorrecto el camino seguido por el gobierno para enfrentarla, seis puntos más que la semana anterior, mientras solo un 36% estimó que la conducción ha sido la adecuada.

El sondeo también abordó el impacto de las recientes declaraciones de Kast respecto de sus promesas de campaña sobre migración. Luego de que el Presidente señalara que el compromiso de expulsar migrantes irregulares “desde el primer día” debía entenderse como una metáfora, un 76% sostuvo que esas promesas debían interpretarse de forma concreta y literal.

La percepción crítica hacia el gobierno también apareció vinculada al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Aunque el apoyo a la iniciativa se mantuvo relativamente estable en 36%, aumentó a 32% la proporción de personas que declara estar en contra del proyecto.

En paralelo, un 48% de los encuestados afirmó que la propuesta favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras un 35% consideró que su principal efecto sería impulsar el empleo para la población general.

La encuesta también evidenció un complejo escenario para el sistema político en general. La desaprobación hacia la oposición alcanzó un 61%, diez puntos más que a fines de marzo, mientras apenas un 24% aprobó su desempeño.

En cuanto a los partidos políticos, el Partido Republicano apareció como la colectividad mejor evaluada, con un 26% de opiniones positivas, seguido por el Partido Nacional Libertario con 18%. En el extremo opuesto, el Partido Comunista registró el mayor nivel de opiniones negativas, alcanzando un 59%.