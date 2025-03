Lipedema: La enfermedad “invisible” que afecta a mujeres y que tarda años en descubrirse

Marzo es la conmemoración del Mes de la Mujer que siempre nos invita a visibilizar temas que nos importan como género, y que no tienen mucho espacio en los medios o en las conversaciones diarias entre nuestras pares.

En mi caso, la causa es la de dar a conocer una enfermedad que, aunque afecta principalmente a mujeres, aún pasa desapercibida para muchos. Se trata del Lipedema, una patología dolorosa, invisible y muchas veces mal diagnosticada que marca la vida de miles de mujeres, no solo en Chile, sino en el mundo entero.

El Lipedema es un trastorno del tejido graso que generalmente se presenta en las piernas y, aunque su origen exacto no está completamente claro, se cree que está relacionado con factores hormonales. Lo que es indiscutible es que las mujeres son las principales afectadas por esta condición, que provoca un aumento de grasa en las extremidades inferiores, lo cual puede ir acompañado de dolor, sensación de pesadez y un notorio cambio en la apariencia física.

Sin embargo, el diagnóstico de Lipedema en Chile es, lamentablemente, una carrera de obstáculos. Es común que las mujeres que lo padecen reciban diagnósticos erróneos durante años. Muchas veces se les culpa de su aumento de peso sin entender que no se trata de una cuestión de dieta o ejercicio. En lugar de recibir el tratamiento adecuado, las pacientes son sometidas a estrictas dietas y rutinas de ejercicios que no sólo no mejoran su condición, sino que en ocasiones la empeoran. Algunos, incluso, se someten a cirugías invasivas y costosas que no ofrecen los resultados esperados.

Como profesional de la salud, he visto de cerca el sufrimiento de mis pacientes que, durante años, han luchado con su cuerpo sin saber realmente qué les ocurría. Me he encontrado con mujeres que, al llegar a mi consulta, han pasado por múltiples especialistas, sin encontrar una respuesta clara. La falta de educación sobre el Lipedema es tan profunda que muchas de ellas han vivido con esta enfermedad durante 10, 20, e incluso 30 años sin recibir el diagnóstico adecuado. Imaginen vivir tres décadas con un dolor constante y con la sensación de que algo no está bien, pero sin saber qué es. Eso es lo que viven muchas mujeres diariamente.

Uno de los problemas principales es la confusión que existe entre el Lipedema y la obesidad. Debido al aumento del tejido graso, muchos médicos tienden a tratar esta patología como si fuera simplemente un problema de sobrepeso. Sin embargo, la solución es completamente diferente. El Lipedema requiere un enfoque integral, que incluye un diagnóstico adecuado y un tratamiento especializado que vaya más allá de las dietas y los ejercicios. La kinesiología es fundamental en el tratamiento, ayudando a las pacientes a mejorar su calidad de vida y a lidiar con los dolores y las molestias que genera esta enfermedad.

En este mes de la mujer, quiero dar voz a aquellas mujeres que han sufrido en silencio, a aquellas que no han recibido el diagnóstico correcto y a todas las que viven con el dolor diario del Lipedema. Afortunadamente, hoy en día existe además un tratamiento quirúrgico adecuado para esta patología, la Técnica WAL, que hemos traído a Chile y que está transformando la vida de muchas pacientes, gracias al gran trabajo de la cirujana plástica Dra. María Elsa Calderon. Esta técnica, sin embargo, solo es efectiva si las pacientes han pasado por un tratamiento previo y una evaluación prequirúrgica muy específica, realizada por profesionales capacitados.

Mi trabajo en Clínica Lipedema WAL Chile ha sido el de dar esperanza a estas mujeres, a quienes se les ha dicho que no hay solución, ayudándolas a acceder al tratamiento adecuado. También me he enfocado en la academia, enseñando en universidades en Brasil y España. Este año, junto a la doctora Calderón, incluso estamos preparando la primera versión de Lipedema Experts en Chile, una instancia de educación para los profesionales de salud de nuestro país.

En el Mes de la Mujer quiero visibilizar esta enfermedad y hacer un llamado a todas las mujeres que padecen Lipedema a que no se queden en silencio. En Chile hay profesionales capacitados que pueden escucharlas, diagnosticarlas correctamente y ayudarlas a llevar una vida mejor. No están solas. El camino hacia el diagnóstico y tratamiento adecuado es largo, pero juntos podemos cambiar la historia para muchas mujeres que aún viven con esta enfermedad sin ser comprendidas.