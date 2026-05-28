Contraloría detecta falencias en control de drogas incautadas en el Aeropuerto de Iquique

La Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de falencias en los controles de detección de drogas y seguridad del aeropuerto Diego Aracena de Iquique, luego de una fiscalización en terreno realizada a procedimientos ejecutados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Servicio Nacional de Aduanas.

Uno de los principales hallazgos corresponde a un operativo efectuado el 11 de octubre de 2025, cuando se encontraron 12,5 kilos de pasta base de cocaína distribuidos en cinco maletas del vuelo LATAM LA907.

Según el informe, el equipaje permaneció durante varias horas en la zona de revisión sin custodia policial. Además, Aduanas no registró el hallazgo, afectando la trazabilidad del procedimiento.

La Contraloría también advirtió que la DGAC instruyó a la aerolínea convocar por altoparlantes a los pasajeros involucrados, quienes abandonaron el aeropuerto dejando las maletas sin supervisión. Todo esto ocurrió mientras no existía presencia de Carabineros durante aproximadamente siete horas.

El organismo fiscalizador además constató un déficit de personal en la Unidad de Drogas de Aduanas, lo que impide mantener controles permanentes en el terminal aéreo. Durante 2025 se realizaron 82 inspecciones, equivalentes al 7% de las operaciones aéreas registradas solo en el primer trimestre, cuando hubo 1.204 vuelos.

Otro de los hallazgos relevantes fue que el bodyscan de la PDI instalado en la zona de embarque no se encuentra operativo, aumentando el riesgo de ingreso de sustancias ilícitas y objetos peligrosos.

Asimismo, Contraloría detectó vulnerabilidades en el sistema de vigilancia administrado por la DGAC. El circuito cerrado de televisión utiliza una clave compartida, impidiendo identificar responsables en el acceso al sistema. Además, no existen respaldos ni registros históricos de las grabaciones.

El informe también reveló que el computador encargado del monitoreo tiene instalada la aplicación WhatsApp, lo que podría facilitar filtraciones de registros audiovisuales.

La fiscalización además evidenció falta de coordinación entre la DGAC, Aduanas, la PDI y Carabineros, junto con la ausencia de presencia policial permanente en el aeropuerto.

Tras los hallazgos, Contraloría ordenó a Aduanas implementar un sistema obligatorio de registro de drogas incautadas y aumentar la cobertura de fiscalización.

En paralelo, exigió a la DGAC establecer accesos individuales al sistema de vigilancia, coordinar protocolos con aerolíneas y reforzar el trabajo conjunto con policías y Aduanas.

Carabineros deberá reforzar sus tiempos de respuesta ante detecciones de droga, mientras que la PDI tendrá que acreditar la mantención y puesta en funcionamiento del bodyscan con la correspondiente autorización sanitaria.