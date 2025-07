Lo que nos dejó la Kiss Cam: Qué hay detrás de la infidelidad

Puede que ya lo hayas visto. O quizá solo te llegó el eco del escándalo.

Durante el concierto de Coldplay el 16 de julio en Boston, se activó una improvisada “Kiss Cam”. En la pantalla del estadio apareció un hombre y una mujer abrazados. Al percatarse de que estaban siendo enfocados, él se agachó y ella se cubrió el rostro y se separó, lo que resultó en murmullos y risas del público. En ese momento, el cantante Chris Martin bromeó diciendo: “O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”.

Poco después se filtró que los dos protagonistas eran Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía. Ambos resultaron estar casados con otras personas, lo que generó rápidamente especulaciones sobre una posible infidelidad.

Lo que parecía una anécdota simpática se convirtió en un huracán mediático. La escena se viralizó, acumuló millones de visualizaciones y desató una ola de juicios morales, memes y consecuencias profesionales respectivas.

Una Kiss Cam. Un estadio lleno. Un video de segundos. Y el mundo juzgando.

Odette Freundlich, directora de Centro Miintimidad.cl, formula la siguiente pregunta: ¿entendemos de verdad qué hay detrás de la infidelidad?

Freundlich comenta que la infidelidad es uno de los temas más juzgados y, paradójicamente, más frecuentes en la vida íntima. Se condena, se oculta, se ridiculiza. Pero también se repite. Se sufre. Se supera.

Y aunque nos encante señalar con el dedo, la realidad es que ser infiel no siempre responde a un mismo patrón ni a una sola causa. Debiéramos promover un enfoque más profundo, empático y pensar la infidelidad como un síntoma, no como el único problema.

Odette nos señala por qué se podría ser infiel y nos deja algunas claves:

Factores individuales: baja autoestima, experiencias de infancia, vacío emocional, dificultad para poner límites o una necesidad constante de validación.

Factores de pareja: falta de comunicación, desinterés sexual, rutina, conflictos sin resolver o distancia emocional.

Factores familiares: historias de infidelidad en la familia, ausencia de modelos sanos de relación respectiva.

Factores sociales: presión cultural para tener pareja, ideal romántico inalcanzable, y sí… también, la facilidad con la que hoy se puede “caer en la tentación”.

Entonces, ¿seguimos juzgando o empezamos a mirar más profundamente? ¿Y si en vez de escandalizarnos… pensáramos?

¿Qué nos dice este fenómeno sobre nuestras relaciones?

¿Qué tanto nos afecta el juicio de los demás en nuestra vida íntima?

¿Es posible hablar de infidelidad sin condenar, sin justificar, pero con más humanidad?

Creo que lo que no se habla, no se entiende, y que detrás de cada historia hay muchas más capas de las que se ven en una Kiss Cam. Porque cada historia es un mundo: de matices, de complejidades, de heridas, deseos y decisiones que no siempre se ven a simple vista, según Odette Freundlich.