Liderazgo basado en evidencia: del diagnóstico a la acción

Diciembre es tiempo de cierre, de mirar lo avanzado con calma y proyectar los pasos siguientes. Un momento idóneo para REDMAD, pues celebramos diez años sabiendo que nuestra guía en el recorrido ha sido siempre la misma: aportar al desarrollo sostenible de empresas y organizaciones, incorporando la visión de las mujeres en la alta dirección.

Este espíritu se hizo especialmente visible en el Summit REDMAD 2025, que acabamos de celebrar y que se ha consolidado como una instancia de reflexión. En este encuentro, que reunió a líderes, académicos y organizaciones, abordamos los temas que hoy marcan el futuro del liderazgo: la importancia del equilibrio vida-trabajo, la complementariedad de miradas y la evidencia como base para la toma de decisiones.

En ese sentido, los aportes compartidos en la ponencia de Renée Adams, académica de Oxford y referente mundial en gobierno corporativo, nos recordó que muchos mitos se disipan ante los datos, y nos evidenció que a mayor participación femenina en el trabajo, mayor será la representación de mujeres en posiciones de dirección. Esa relación simple, pero poderosa, refuerza por qué debemos trabajar en la base del desarrollo profesional femenino: más oportunidades, más visibilidad y más participación significan no solo mejores resultados, sino también un impulso concreto al crecimiento económico.

En ese contexto, la promulgación de la Ley “Más Mujeres en Directorios” es un hito que marca el paso del diagnóstico a la acción en nuestro país. No obstante, es importante ponerla en perspectiva: la ley es un impulso, pero no la solución en sí misma. Su efectividad dependerá de generar las condiciones para acelerar el cambio cultural. Para esto, es necesario un trabajo en conjunto de todos los actores involucrados: las empresas promoviendo culturas organizacionales donde hombres y mujeres puedan desarrollarse por igual; los head hunters y reclutadores, ampliando y diversificando las fuentes de talento; el regulador, apoyando políticas de mayor corresponsabilidad; y la academia, rompiendo estereotipos ocupacionales.

Una reflexión que fue planteada durante el Summit por nuestros distinguidos panelistas y que nos invita a valorar la diversidad de miradas como un abanico de conocimiento, pensamiento y experiencia: equipos mejor preparados para anticipar cambios, comprender riesgos y generar oportunidades que permitan enfrentar el futuro de manera sostenible.

Creemos que la evidencia que hemos reunido a lo largo de los años a través de numerosos estudios, confirma algo que muchos sentimos en la práctica: las compañías que incorporan en su diseño la complementariedad y el equilibrio de género, desarrollan mejores liderazgos, retienen talento y generan más valor.

Cuando una puerta se abre, la luz entra para todos; pero hay que asegurarse de que la luz llegue realmente a quienes han estado fuera del foco.