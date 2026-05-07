¿Qué tanto sabemos del hantavirus?

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Hola, ¿cómo has estado en estos días? Espero que bien y con tu curiosidad intacta. Eso te ayudará a sentirte mejor. Como sé que estás al tanto de lo que pasa en distintas partes, ya conoces la historia del MV Hondius, el crucero polar que partió el 1 de abril pasado desde Ushuaia en Argentina con rumbo a Cabo Verde, en África, en cuya ruta se presentó, entre pasajeros y tripulación, un brote de hantavirus y tres de ellos murieron. Resumen: el lujoso crucero llevaba –al cierre de esta nota– varios días varado en el Atlántico. Te dejo un resumen sobre qué es el hantavirus y sus síntomas.

Hace rato que escuchamos cómo la proporción entre personas mayores y jóvenes ha variado a favor (si esa fuera la palabra) de los más grandes: las proyecciones del INE muestran que hacia 2028 habrá más personas mayores que menores de 15 años; hacia 2045, casi tres personas mayores por cada menor; y hacia 2070, las personas de 65 años y más podrían representar cerca del 42,6% de la población de Chile.

Pero lo que me alertó fue descubrir un dato crítico: entre el próximo año y 2028 las defunciones superarían a los nacimientos.

Con estas cifras en la mano, Flacso organizó el seminario “Municipios ante el desafío del envejecimiento: gobernanza local y políticas para personas mayores”, porque señalan que el cambio de paradigma debe empezar en el territorio. Lee más abajo qué es lo que está pasando al respecto.

Después de décadas de progreso, la ciencia de la longevidad puede estar enfrentando una paradoja: más conocimiento, pero menos impacto. En Mito o Verdad, un artículo analiza si el envejecimiento no es un solo proceso, sino un fallo de la red y tal vez los estudios al respecto han estado mal enfocados.

Y en el Chat con los especialistas, los investigadores de la Clínica Mayo Sebastián Fernández-Bussy y Janani Reisenauer explican cómo nuevas tecnologías permiten diagnosticar y también tratar el cáncer de pulmón (el que causa más muertes en Chile y el mundo) con menos complicaciones y, además, mejorar la supervivencia.

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¿Qué sabes del hantavirus?

Ya leíste sobre el crucero MV Hondius “estacionado” en medio del océano Atlántico con más de cien pasajeros atrapados a causa de un posible brote de hantavirus, el que ha dejado a tres personas fallecidas. Al cierre de este boletín, la OMS informaba que más turistas a bordo presentaban síntomas y que en Canarias habían aceptado recibir el barco.

El MV Hondius –un crucero polar de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros en 80 camarotes, además de 57 miembros de la tripulación, 13 guías y un médico– partió el 1 de abril pasado desde la ciudad argentina de Ushuaia. Tenía previsto atracar en Cabo Verde, en África, el martes pasado, tras recorrer varias islas; pero después de informarse que el 11 de abril uno de los turistas había muerto luego de presentar diversos síntomas que hicieron sospechar de un contagio con hantavirus, y que posteriormente dos más habrían fallecido, se le prohibió recalar. “Somos personas, no solo noticias”, clamaban los pasajeros, pidiendo que los evacuaran.

En medio de los reportes de la OMS, y al cierre de esta edición, me llegó este artículo escrito por la experiodista Hannah Alani, en colaboración con la editora adjunta de JAMA Network, la Dra. Preeti Malani. El texto ofrece una descripción general del síndrome pulmonar por hantavirus, las tasas de infección a lo largo de 30 años, el tratamiento, la prevención y mucho más.

Te dejo un resumen con lo que vale la pena saber sobre esta enfermedad, que en Chile solemos recordar en verano cuando vamos a acampar, pero que es mucho más que eso. Además muy válido este “repaso”, ya que todos están mirando hacia el sur de Argentina, porque en Bariloche también hay casos sospechosos.

Los hantavirus son un grupo de virus que se transmiten a los humanos a través del contacto con roedores.

La infección por hantavirus suele contraerse por exposición a la orina, saliva o excrementos infectados de roedores, generalmente ratas y ratones.

El riesgo de infección es mayor entre las personas que limpian, trabajan, juegan o viven en espacios con excrementos y orina de roedores secos infectados. En raras ocasiones, la infección por hantavirus puede adquirirse a través de mordeduras o arañazos de roedores o al ingerir alimentos contaminados.

Los síntomas y la gravedad del hantavirus dependen del virus específico que causa la infección. Suelen comenzar al menos una semana después de la exposición al virus, pero pueden tardar hasta ocho semanas en aparecer.

Síndrome pulmonar por hantavirus

En el hemisferio occidental (incluido Estados Unidos), el hantavirus puede causar el síndrome pulmonar por hantavirus.

En este caso, los pacientes presentan inicialmente síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares y dolor de cabeza, y muchos desarrollan dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea.

Aproximadamente entre 4 y 10 días después, pueden desarrollar tos y dificultad para respirar, síntomas que pueden empeorar rápidamente y provocar una enfermedad grave.

Entre los pacientes con síndrome pulmonar por hantavirus que desarrollan síntomas respiratorios, aproximadamente un tercio fallece.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

Principalmente se da en Europa y Asia y puede causar fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Los pacientes pueden presentar inicialmente fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor abdominal y náuseas, y algunos pueden desarrollar visión borrosa, enrojecimiento ocular, sarpullido y rubor facial. Los síntomas posteriores pueden incluir hemorragia interna, hipotensión e insuficiencia renal.

El riesgo de muerte por fiebre hemorrágica con síndrome renal oscila entre el 1% y el 15%, según el virus específico.

¿Cómo se trata el hantavirus?

No existe un medicamento específico para tratar la infección por hantavirus, pero los pacientes deben recibir atención médica temprana, incluyendo medicamentos para aliviar los síntomas y, si es necesario, para tratar la hipotensión y la hipoxigenación.

Los pacientes hospitalizados con síndrome pulmonar por hantavirus generalmente reciben oxígeno y pueden requerir ventilación mecánica (un respirador artificial) u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), una forma avanzada de soporte vital.

Los pacientes con fiebre hemorrágica con síndrome renal deben someterse a un control estricto de su función renal y pueden necesitar diálisis.

Cómo prevenir la infección por hantavirus

La mejor manera de prevenir la infección por hantavirus es mantener a los roedores silvestres, especialmente a los ratones, fuera de las casas, cabañas, vehículos, cobertizos u otros espacios cerrados.

Es posible que sea necesario realizar pruebas de hantavirus a los roedores domésticos y mantenerlos alejados de los roedores silvestres.

Al limpiar áreas que contengan orina, excrementos, saliva o materiales de anidación de roedores, utiliza siempre guantes de plástico o goma.

Los espacios potencialmente infestados deben ventilarse y humedecerse con una solución desinfectante o lejía antes de limpiarlos con una esponja o fregona.

Evita barrer para prevenir la contaminación del aire con partículas virales.

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Cómo enfrentar el envejecimiento desde el territorio

Sabemos bien que Chile está envejeciendo. Pero más que eso, está entrando en una nueva etapa de su desarrollo. Una era con una composición muy diferente de la población, que reconfigurará el funcionamiento de la sociedad misma.

No estamos frente a un problema demográfico, “sino frente a una transformación estructural y civilizatoria que redefine cómo producimos, cómo convivimos y cómo proyectamos el futuro”, explica la directora del Área de Envejecimiento y Cuidados de FLACSO Chile, Paula Forttes.

Estos temas se discutieron en el seminario “Municipios ante el desafío del envejecimiento: gobernanza local y políticas para personas mayores”, un espacio que reunió a autoridades locales, representantes del Gobierno, academia y la sociedad civil.

La idea es potenciar el rol estratégico de los municipios en la implementación de políticas públicas orientadas a personas mayores. Acá las principales ideas que se discutieron.

Las elocuentes cifras

Según el Censo de 2024, Chile tiene 18.480.432 habitantes y la población de 65 años y más alcanza el 14% del total, más del doble de lo observado en 1992, cuando era 6,6%.

En paralelo, la población menor de 15 años cayó de 29,4% a 17,7%.

El índice de envejecimiento –que mide cuántas personas mayores hay por cada 100 menores de 15– pasó de 22,3% en 1992 a 79% en 2024.

Pero lo más relevante es la velocidad del cambio. Las proyecciones del INE muestran que hacia 2028 habrá más personas mayores que menores de 15 años; hacia 2045, casi tres personas mayores por cada menor; y hacia 2070, las personas de 65 años y más podrían representar cerca del 42,6% de la población de Chile.

A esto se suma un dato crítico el próximo año: entre 2027 y 2028 las defunciones superarían a los nacimientos, y desde 2036 la población total comenzaría a disminuir.

Este proceso está impulsado por tres fuerzas principales: primero, una caída histórica de la fecundidad, que en 2024 llegó a 1,03 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo.

Segundo, el aumento de la esperanza de vida, que hoy alcanza los 81,8 años.

Tercero, cambios profundos en la organización social, con hogares más pequeños, menos hijos, mayor proporción de personas mayores viviendo solas y una creciente jefatura de hogar ejercida por personas mayores.

Además, el envejecimiento no es homogéneo: hay territorios donde ya es una presión crítica sobre los sistemas locales, mientras otros avanzan a ritmos distintos, lo que confirma que no hay una sola vejez, sino múltiples trayectorias marcadas por desigualdades territoriales.

La importancia de la salud

El envejecimiento tiene implicancias profundas en la salud porque transforma la manera en que enferman, se cuidan y viven las personas.

En el plano físico, aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o deterioro funcional, lo que exige pasar de un modelo centrado en la atención aguda a uno continuo, preventivo y de manejo integral.

Aquí la prevención es clave: el control oportuno de factores de riesgo, la promoción de estilos de vida saludables y, de manera muy concreta, la vacunación a lo largo del curso de vida –como influenza, neumococo o COVID-19– permiten evitar complicaciones, hospitalizaciones y pérdida de autonomía.

Un país que en pocas décadas tendrá cerca de un tercio –o más– de su población en edades mayores no puede desaprovechar ese capital humano, social y comunitario.

Rol de los municipios

Si el envejecimiento redefine la sociedad, entonces el nivel local –el municipio– se vuelve estratégico, porque es en el territorio donde este proceso se vive de manera concreta.

Sin embargo, la respuesta municipal sigue siendo en gran medida fragmentada, basada en talleres, beneficios o iniciativas aisladas que, si bien son valiosas, resultan insuficientes frente a la magnitud del cambio.

El desafío no es hacer más de lo mismo, sino cambiar la lógica de intervención. Se requiere avanzar hacia comunas que se organizan para envejecer mejor, integrando tres dimensiones que no son excluyentes, sino profundamente complementarias: el propósito y la participación; la autonomía y la prevención; y los cuidados y apoyos.

Promover el envejecimiento con propósito implica generar oportunidades reales para que las personas mayores sigan activas en la vida social, económica, cultural y comunitaria, no como beneficiarias, sino como protagonistas.

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Mito o Verdad: la ciencia de la longevidad está detenida

Hay un rumor que –dicen– circula entre los laboratorios dedicados al estudio de la longevidad, de diferentes latitudes del planeta. Y es que, después de décadas de progreso, la ciencia de la longevidad puede estar enfrentando una paradoja: más conocimiento, pero menos impacto.

Incluso algunos investigadores sugieren que el campo puede haber fracasado, no por la insuficiencia de datos, sino por una estrategia defectuosa.

A tanto ha llegado la peocupación que en la Conferencia Internacional sobre la Longevidad 2026 (8 al 9 de abril en Berlín), científicos y líderes de la industria examinaron si el envejecimiento debe redefinirse como un fallo a nivel de sistema en lugar de una colección de defectos moleculares. Allí trataron de responder las siguientes preguntas:

-¿Hemos estado apuntando al envejecimiento de la manera equivocada?

-¿Es la extensión de la vida el objetivo equivocado?

-¿Podría la resiliencia, no la longevidad, ser el verdadero punto final terapéutico?

La evidencia emergente sugiere que el envejecimiento refleja la pérdida de coordinación entre las mitocondrias, la microbiota, la señalización inmune y la regulación metabólica.

Esta perspectiva desafía los modelos dominantes, centrados en vías individuales como la senescencia, la señalización mTOR o los objetivos metabólicos. Si bien estos enfoques han producido conocimientos importantes, su traducción clínica se ha mantenido limitada.

Algunos investigadores ahora especulan que las intervenciones de longevidad pueden requerir una modulación coordinada de redes biológicas en lugar de terapias de un solo objetivo.

Otros proponen que las estrategias futuras pueden parecerse a la ingeniería de resiliencia, estabilizando los sistemas biológicos en lugar de intentar revertir el envejecimiento directamente.

“La investigación sobre la longevidad ha producido descubrimientos extraordinarios, sin embargo, la implementación sigue siendo fragmentada. Es posible que necesitemos repensar el envejecimiento como una pérdida de coordinación biológica. La siguiente fase de la ciencia de la longevidad probablemente se centrará en restaurar la resiliencia a través de los sistemas interconectados”, señaló el organizador y presidente de la junta científica, Dr. Marvin Edeas.

La reunión de Berlín concluyó con un contundente mensaje científico: la investigación sobre la longevidad está pasando de enfoques centrados en un único objetivo a estrategias a nivel de sistemas centradas en la resiliencia, la comunicación y la prevención.

Los siguientes temas marcaron los debates:

El envejecimiento como pérdida de coordinación biológica.

Mitocondrias, microbiota e inmunidad como reguladores interconectados.

La senescencia como mecanismo de reparación y a la vez impulsor del envejecimiento.

Regeneración y metabolismo de las células madre como determinantes de la resiliencia.

Biomarcadores funcionales para monitorizar el envejecimiento biológico.

La genómica comparativa como guía para estrategias realistas de longevidad.

Un aspecto destacado fue el debate sobre las estrategias de longevidad basadas en el sistema inmunitario, incluido el concepto de que la senescencia –envejecimiento celular en el que las células dejan de dividirse, pero no mueren– relacionada con el envejecimiento podría controlarse mediante enfoques de vacunación, lo que abre nuevas perspectivas que vinculan la inmunología, la prevención y la resiliencia a largo plazo.

Si el envejecimiento no es un solo proceso, sino un fallo de la red, el futuro de la longevidad puede depender de aprender a estabilizar la complejidad biológica en lugar de simplemente extender la esperanza de vida.

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Chat con los especialistas: una nueva vía para diagnosticar el cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por esta enfermedad a nivel global (18,7%) y en el país (17,4%). La prevención y la detección temprana salvan vidas. Por ello, siempre vale la pena saber en qué están los tratamientos.

Te cuento que el cribado del cáncer de pulmón identifica aproximadamente 1,6 millones de nódulos pulmonares sospechosos cada año solo en Estados Unidos.

La mayoría de las lesiones pulmonares periféricas son benignas, sin embargo, la minoría maligna representa la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres.

Un estudio multicéntrico de 5 años de Clínica Mayo encontró alta precisión diagnóstica y un cambio hacia la detección más temprana. Esto a través de la broncoscopia robótica, que puede ofrecer un enfoque menos invasivo y más preciso para el diagnóstico del cáncer de pulmón. La investigación fue publicada en Mayo Clinic Proceedings.

El estudio evaluó 2.115 lesiones pulmonares en 1.904 pacientes en los campus de Mayo Clinic en Jacksonville; Phoenix; y Rochester, Minnesota, entre 2019 y 2024.

Los investigadores informaron una sensibilidad del 85% para malignidad y una precisión del 76,9%, o rendimiento diagnóstico estricto, conforme a nuevos criterios nacionales estandarizados. También notificaron una tasa de complicaciones del 2,8%.

Desde la adopción de la broncoscopia robótica, la proporción de cánceres de pulmón diagnosticados en estadios tempranos en Clínica Mayo aumentó del 46% en 2019 a casi el 69% a mediados de 2024.

Mientras que el cáncer de pulmón se detectó en fases más precoces, los diagnósticos en estadios avanzados disminuyeron del 54% al 31% en 2024.

“La supervivencia en el cáncer de pulmón depende en gran medida de la detección precoz. Las tecnologías que nos permiten diagnosticar y también tratar la enfermedad antes –y con menos complicaciones– pueden ayudar a mejorar la supervivencia”, afirma el autor principal, decano de Investigación “James C. and Sarah K. Kennedy”, además de especialista en neumología y cuidados intensivos en Clínica Mayo en Florida, Sebastián Fernández-Bussy.

El cáncer de pulmón suele comenzar con un nódulo pulmonar sospechoso. Cuando se detecta mediante cribado, puede requerirse una biopsia pulmonar para confirmar el diagnóstico.

La broncoscopia asistida por robot con tecnología de detección de forma, autorizada por la Food and Drug Administration (FDA) en 2019, permite a los médicos realizar tantas biopsias como sean necesarias para obtener tejido suficiente para el diagnóstico y para la determinación de marcadores moleculares que orienten un enfoque terapéutico individualizado.

-¿Cuál es la ventaja, particularidad de esta técnica?

-Esta tecnología proporciona a los médicos la precisión y la estabilidad necesarias para obtener muestras de múltiples nódulos sospechosos en ambos pulmones. Al añadir ecografía endobronquial, los médicos también pueden realizar una estadificación precisa de las glándulas del sistema inmunitario, o ganglios linfáticos mediastínicos, todo en un único procedimiento.

Cuando se combina con imagen 3D en tiempo real o tomografía computarizada de haz cónico, el sistema también ayuda a confirmar la colocación exacta del instrumental dentro de las lesiones antes de la biopsia.

“Esta tecnología realmente ha supuesto un punto de inflexión para diagnosticar el cáncer de pulmón en fases más tempranas”, señala el Dr. Fernández-Bussy.

En este estudio, los investigadores informaron que el 56% de las lesiones muestreadas eran malignas. El 21% fueron definitivamente benignas y el 23% no fueron diagnósticas según criterios estrictos.

El estudio aplicó definiciones actualizadas y estrictas de rendimiento diagnóstico de la American Thoracic Society y del American College of Chest Physicians, que excluyen determinados datos de seguimiento que anteriormente inflaban las tasas de éxito notificadas.

-Según lo que dice, están realizando diagnóstico y prácticamente tratamiento al mismo tiempo.

-Las plataformas de broncoscopia asistida por robot se están combinando cada vez más con terapias endobronquiales, incluida la ablación mediante campo eléctrico pulsado, un tratamiento mínimamente invasivo para pacientes que no son candidatos a cirugía o radioterapia. Mayo Clinic ha comenzado a ofrecer diagnóstico, estadificación y tratamiento en un único procedimiento.

“Lo llamo el ‘itinerario quirúrgico pulmonar con una sola anestesia’, y significa menos desplazamientos al hospital, menos tiempo lejos de la familia y tiempos de recuperación más cortos”, afirma la coautora y jefa de cirugía torácica de Clínica Mayo, Janani Reisenauer.

La supervivencia a cinco años del cáncer de pulmón localizado se aproxima al 67%, en comparación con aproximadamente el 12% en la enfermedad metastásica. Las guías nacionales recomiendan una evaluación y un tratamiento oportunos tras el diagnóstico.

A medida que se amplía el cribado del cáncer de pulmón y se detectan más nódulos, se espera que aumente la demanda de enfoques diagnósticos precisos y mínimamente invasivos.

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Aquí cierro esta edición, la primera de mayo, de Efecto Placebo. Espero que hayas pasado un buen tiempo leyendo. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.