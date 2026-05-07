Futuro en marcha: rescate de fauna, refugios clave y educación oceánica

Como cada semana, en Futuro en marcha reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Liberación de fauna silvestre afectada por incendios en el Biobío

Recientemente, dos pudúes y un monito del monte, que habían sido gravemente afectados por los incendios forestales en la provincia de Concepción en enero de 2026, fueron liberados en su hábitat natural en un sector rural de la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

Estos animales fueron rescatados con lesiones complejas y estrés producto del fuego y, tras un proceso de tratamiento y recuperación en el Centro de Rehabilitación y Educación de Fauna Silvestre ANDES de la Universidad de Concepción (UdeC), en colaboración con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pudieron ser devueltos a un entorno adecuado.

Unesco: sitios protegidos actúan como refugios clave para la biodiversidad global

Un reciente informe de la Unesco reveló el importante papel de los sitios protegidos como refugios esenciales para la biodiversidad en todo el mundo. El estudio, que abarcó más de 2.200 sitios designados, incluidos Patrimonios Mundiales, Reservas de Biosfera y Geoparques, cubre una extensión de más de 13 millones de kilómetros cuadrados.

A pesar de la caída del 73 % en las poblaciones de fauna desde 1970, estos territorios han logrado mantener la biodiversidad estable. Además, albergan más del 60 % de las especies registradas globalmente y son cruciales en la lucha contra el cambio climático, almacenando grandes cantidades de carbono. El estudio subraya también el papel clave de las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas, que han sido fundamentales para la conservación de estos ecosistemas.

Oceana y NTV conmemoran el Mes del Mar con contenidos especiales para la conservación

Durante mayo, Oceana y NTV celebran el Mes del Mar con contenidos especiales para sensibilizar sobre la importancia de proteger los océanos. Por cuarto año consecutivo, se transmitirán cápsulas informativas y una miniserie en televisión, plataformas digitales y pantallas en todo el país. Estas producciones incluyen imágenes inéditas de áreas marinas protegidas y la miniserie Tú también trabajas por los océanos, que destaca cómo las personas contribuyen al cuidado del mar a través de acciones cotidianas.

Con el objetivo de fomentar la curiosidad y el respeto por el mar, los contenidos pretenden acompañar a los más jóvenes en su descubrimiento del mundo marino. El Mes del Mar, que se celebra cada mayo en Chile, busca reconocer el valor histórico, cultural y ambiental del océano en el país. Todo esto estará disponible en las plataformas de NTV y en la app TVN Play.